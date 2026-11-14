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Chevron Aktie: Bernstein senkt Kursziel – drohen jetzt Gewinnmitnahmen?

aktiencheck.de Redaktion 14.11.2026, 09:23 1 Min. Sanford C. Bernstein & Co

Bernstein senkt das Chevron-Kursziel auf 233 USD und warnt bei unverändertem Rating "Market Perform" vor begrenzten Kurschancen im Ölsektor.

Bild: Zbynek Burival / Unsplash

Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co senken das Kursziel für die Chevron-Aktie (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker: CVX) von 248 auf 233 USD und bestätigen ihr Votum "market perform". Das Analysehaus habe seine Einstufungen und Kursziele für den Öl- und Gassektor nach den US-Zwischenwahlen überarbeitet. Eine Deeskalation zwischen den USA und dem Iran sei wahrscheinlicher als eine weitere Zuspitzung. Entsprechend dürften sich die Ölpreise normalisieren. Bei Ölpreisen von mehr als 75 USD je Barrel seien Ölunternehmen zwar attraktiv bewertet, dennoch könnten sich Ölaktien mit weiteren Kursgewinnen schwertun. Die Analysten würden befürchten, dass Anleger zum Jahresende Gewinne mitnehmen oder Kapital in zuvor stark abgestrafte Sektoren umschichten könnten. Vor diesem Hintergrund bevorzuge Bernstein Unternehmen aus dem Bereich Exploration und Produktion mit einem hohen Erdgasanteil. Gleichzeitig habe das Analysehaus die Einstufungen im Segment der Öl- und Gasexploration und -förderung gesenkt. Die Analysten von Bernstein bleiben für die Chevron-Aktie beim Rating "market perform" und reduzieren ihr Kursziel von 248 auf 233 USD. (Analyse vom 12.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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