Die Charter Communications Aktie gehört zu den schwächsten Titeln des Jahres an der Wall Street. Am Dienstag gehört sie zu den stärksten: Mit einem Plus von 6,21 Prozent auf 135,87 Dollar steht der zweitgrößte Kabelnetzbetreiber der USA auf Platz vier der S&P 500 Gewinner. Der Grund ist weniger eine Nachricht als ein Stimmungswechsel.
Charter Communications Aktie: S&P 500 Gewinner am Abend – plus 6 Prozent, der abgestrafte Kabelriese wird zum Zufluchtsort
Die Charter Communications Aktie gewinnt am Dienstag 6,21 Prozent auf 135,87 Dollar und ist S&P 500 Gewinner. Eine operative Nachricht gibt es nicht. Nach drei Verlusttagen suchen Anleger günstige Werte abseits der Technologiebranche.
Der Auslöser
Warum die Charter Communications Aktie als S&P 500 Gewinner zulegt
Eine Meldung zum operativen Geschäft liegt am Dienstag nicht vor. Die Aktie hatte an den drei Handelstagen zuvor jeweils verloren, zusammen mehr als 8 Prozent. Nun folgt die Gegenbewegung, und sie fällt in einen Tag, an dem Anleger aus Chip- und KI-Aktien flüchten. Gesucht waren Unternehmen mit stabilen Einnahmen und niedriger Bewertung. Ein Kabelanbieter mit Millionen monatlich zahlender Kunden passt in dieses Raster.
Hinzu kommt Bewegung auf der Finanzierungsseite. Charter hat Rückkaufangebote für acht Serien eigener Anleihen angekündigt. Solche Schritte dienen dazu, die Schuldenstruktur zu ordnen. Für einen Konzern mit hoher Verschuldung achten Anleger genau auf solche Signale. Ob die Ankündigung den Kurs am Dienstag bewegt hat, lässt sich nicht belegen.
Der Hintergrund
Kunden wandern ab, die Kosten sollen sinken: die Baustellen des Kabelriesen
Seit Jahresbeginn hat die Charter Communications Aktie rund 35 Prozent verloren. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 254,11 Dollar, das Tief bei 101,11 Dollar. Dahinter steht ein strukturelles Problem: Dem Unternehmen, das unter der Marke Spectrum auftritt, laufen Internetkunden davon. Allein im ersten Quartal waren es 120.000. Konkurrenz kommt von Glasfaseranbietern und vom Internet über Mobilfunk.
Der Vorstand steuert dagegen. Mit den Quartalszahlen Anfang November stellte Charter ein Sparprogramm vor, das die laufenden Kosten um 2 Milliarden Dollar pro Jahr senken soll. Die Verschuldung soll binnen drei Jahren auf das 3,5-Fache des operativen Ergebnisses sinken. Die Übernahme des Rivalen Cox verhalf dem Quartal zu besseren Zahlen, überdeckte laut Marktberichten aber den anhaltenden Kundenschwund. Die 21 Analysten, die den Wert beobachten, raten im Schnitt zum Halten und nennen ein mittleres Kursziel von 157,22 Dollar.
FAQ
Häufige Fragen zur Charter Communications Aktie
Warum steigt die Charter Communications Aktie heute?
Eine operative Nachricht gibt es nicht. Nach drei Verlusttagen folgt eine Gegenbewegung, und Anleger schichten aus Technologiewerten in defensive Titel um.
Ist die Charter Communications Aktie S&P 500 Gewinner?
Ja. Mit plus 6,21 Prozent gehört sie am Dienstag zu den fünf größten Gewinnern im S&P 500.
Was macht Charter Communications?
Charter betreibt unter der Marke Spectrum Kabelnetze in den USA und bietet Internet, Fernsehen und Mobilfunk an.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Charter Communications Aktie?
ISIN US16119P1084, WKN A2AJX9, US-Handelssymbol CHTR (Nasdaq).
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