Warum steigt die Charter Communications Aktie heute?

Eine operative Nachricht gibt es nicht. Nach drei Verlusttagen folgt eine Gegenbewegung, und Anleger schichten aus Technologiewerten in defensive Titel um.

Ist die Charter Communications Aktie S&P 500 Gewinner?

Ja. Mit plus 6,21 Prozent gehört sie am Dienstag zu den fünf größten Gewinnern im S&P 500.

Was macht Charter Communications?

Charter betreibt unter der Marke Spectrum Kabelnetze in den USA und bietet Internet, Fernsehen und Mobilfunk an.