Damals, so Palihapitiya, seien die Vorhersagen über das Internet richtig gewesen, der Zeitpunkt aber falsch. Es folgte eine mehrjährige Bereinigung. Ähnliches erwartet er jetzt. Unternehmen sähen den Nutzen von KI bisher kaum in ihren Gewinnen. Das größte Hindernis sei nicht die Technik, sondern die Umstellung der Abläufe in den Firmen. Besonders gefährdet sieht er die Vermieter von KI-Rechenleistung. Ihre Einnahmen seien kurzfristig und spekulativ, ihre Verpflichtungen langfristig und fest. Er vergleicht sie mit Fluggesellschaften, die eine hohe Auslastung brauchen, um ihre Fixkosten zu decken. Den großen Cloud-Konzernen traut er dagegen zu, eine Delle zu überstehen. Entscheidend sei in den nächsten 18 Monaten, ob die Kunden der KI-Anbieter einen messbaren Ertrag vorweisen.