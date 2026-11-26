Chamath Palihapitiya hat an Technologie viel Geld verdient und mit Börsenmänteln viel Kritik geerntet. Derzeit warnt er. In einem am 25. November verbreiteten Ausschnitt seines Podcasts „All-In“ nannte der Gründer von Social Capital gleich mehrere Gründe, warum er das Umfeld für Aktien für schlecht hält. Einen Tag zuvor war ein Gespräch mit Goldman Sachs erschienen, in dem er die KI-Branche mit dem Internet des Jahres 1999 vergleicht. Seine Botschaft: Die Technik funktioniert, aber das Geld könnte für manche Geldgeber zu spät kommen.
Chamath Palihapitiya warnt Aktionäre: „Risiko abbauen, nicht aufstocken“ – warum der Tech-Investor die KI-Branche im Jahr 1999 sieht
Chamath Palihapitiya, früher Facebook-Manager und heute einer der bekanntesten Wagniskapitalgeber des Silicon Valley, hält das Umfeld für Aktien für schlecht. Seine Aussagen im Wortlaut, seine Rechnung zu den Vermietern von KI-Rechenleistung, sein Vergleich mit der Internetblase und was über seine eigenen Beteiligungen bekannt ist.
Die Einschätzung
Schlecht für Aktien: Palihapitiyas Aussagen im Wortlaut
Palihapitiya argumentiert nicht mit der Technik, sondern mit Zinsen, Politik und Stimmung.
Die Tendenz geht dahin, Risiko abzubauen, nicht mehr Risiko einzugehen.
Der Markt versuche, sich nach oben zu zwingen, sagte er, während die Inflation hartnäckig bleibe und äußere Krisen ungelöst seien. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steige. Der Chef der US-Notenbank habe kaum Spielraum für Zinssenkungen und werde die Zinsen eher anheben. Dazu kämen neue Mehrheitsverhältnisse im Kongress, die Unsicherheit schafften. Jeden dieser Punkte versah er mit demselben Urteil: schlecht für Aktien. Als Beleg nannte er Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA). Ein solches Quartal habe es noch nie gegeben, und die Aktie falle trotzdem. Die Bewertung von Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) werde in den kommenden drei bis vier Monaten wenig mit dem Unternehmen selbst zu tun haben, sondern mit diesem Umfeld.
Eine Wette auf fallende Kurse empfiehlt er ausdrücklich nicht. Der Markt könne Leerverkäufern jederzeit kräftig entgegenlaufen. Er erwartet vielmehr, dass sich später Gelegenheiten ergeben, deutlich günstiger zu kaufen.
Die These
Richtig, aber zu früh: der Vergleich mit dem Internet von 1999
Wir sind gewissermaßen im Jahr 1999.
Damals, so Palihapitiya, seien die Vorhersagen über das Internet richtig gewesen, der Zeitpunkt aber falsch. Es folgte eine mehrjährige Bereinigung. Ähnliches erwartet er jetzt. Unternehmen sähen den Nutzen von KI bisher kaum in ihren Gewinnen. Das größte Hindernis sei nicht die Technik, sondern die Umstellung der Abläufe in den Firmen. Besonders gefährdet sieht er die Vermieter von KI-Rechenleistung. Ihre Einnahmen seien kurzfristig und spekulativ, ihre Verpflichtungen langfristig und fest. Er vergleicht sie mit Fluggesellschaften, die eine hohe Auslastung brauchen, um ihre Fixkosten zu decken. Den großen Cloud-Konzernen traut er dagegen zu, eine Delle zu überstehen. Entscheidend sei in den nächsten 18 Monaten, ob die Kunden der KI-Anbieter einen messbaren Ertrag vorweisen.
Die Frage ist: Wann?
Schon Ende Oktober hatte er auf die Finanzierung hingewiesen. Die KI-Branche habe 340 bis 400 Milliarden Dollar Schulden aufgenommen, und ihr Kapitalbedarf bis Ende 2027 könne rund 30 Prozent dessen erreichen, was das US-Finanzministerium im selben Zeitraum an Anleihen ausgeben will. Als am 25. November die Preise für Kreditausfallversicherungen auf große KI-Konzerne Rekordstände erreichten, schrieb er auf X sinngemäß, diese Preise lögen nicht.
Die gesamte US-Wirtschaft ist an den KI-Komplex gehebelt.
Das Depot
Wo Palihapitiya investiert ist – und wo sein eigenes Interesse liegt
Social Capital veröffentlicht keine Quartalsmeldung zu Aktienbeständen. Das Unternehmen investiert überwiegend in nicht börsennotierte Firmen. Öffentlich sichtbar sind vor allem Restbestände aus den Börsenmänteln, mit denen Palihapitiya ab 2019 Unternehmen an die Börse brachte. Die folgenden Angaben stammen aus Insider-Meldungen und Auswertungen Dritter und sind nicht tagesaktuell.
SoFi Technologies (ISIN US83406F1021, US-Handelssymbol SOFI): Auswertungen nennen einen Bestand von rund 19,9 Millionen Aktien aus der Gründerrolle beim damaligen Börsenmantel
Opendoor (ISIN US6837121036, US-Handelssymbol OPEN) und Clover Health (ISIN US18914F1030, US-Handelssymbol CLOV): Restbestände aus früheren Börsenmänteln, Umfang nicht bekannt
ProKidney (US-Handelssymbol PROK): Social Capital meldete 2022 einen Anteil von gut einem Viertel, Ende 2023 wurden Aktien verkauft
American Exceptionalism Acquisition (US-Handelssymbol AEXA): Sein 2025 gestarteter Börsenmantel sucht noch ein Übernahmeziel
Nicht börsennotiert: Die KI-Softwarefirma 8090, die nach seinen Angaben auch Flächen mit rund sechs Gigawatt Stromanschluss entwickelt. Am Chipentwickler Groq war Social Capital früh beteiligt
Der letzte Punkt gehört zur Einordnung. Palihapitiya sagt, Eigentümer von Flächen mit Stromanschluss hätten gegenüber reinen Mietern von Rechenzentren die stärkere Position. Er ist selbst ein solcher Eigentümer.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
SoFi Technologies: ISIN US83406F1021, WKN A2QPMG, Handelssymbol 6B0, US-Handelssymbol SOFI
Opendoor: ISIN US6837121036, US-Handelssymbol OPEN
Clover Health: ISIN US18914F1030, US-Handelssymbol CLOV
ProKidney: US-Handelssymbol PROK
American Exceptionalism Acquisition: US-Handelssymbol AEXA
Häufige Fragen zu Chamath Palihapitiya und seiner Markteinschätzung
Was sagt Chamath Palihapitiya zur Börse?
Er hält das Umfeld aus Inflation, steigenden Anleiherenditen und politischer Unsicherheit für schlecht für Aktien und rät dazu, Risiko zu verringern.
Hält er KI für eine Blase?
Er hält die Technik für tragfähig, den Zeitplan der Investoren aber für zu optimistisch. Er vergleicht die Lage mit dem Internet im Jahr 1999.
Empfiehlt er, auf fallende Kurse zu setzen?
Nein. Er warnt, der Markt könne Leerverkäufern kräftig entgegenlaufen.
Welche Aktien hält Palihapitiya?
Öffentlich bekannt sind vor allem Restbestände aus seinen Börsenmänteln, etwa bei SoFi Technologies. Der Großteil seines Vermögens steckt in nicht börsennotierten Firmen.
Wer ist Chamath Palihapitiya?
Ein früherer Facebook-Manager, Gründer der Investmentfirma Social Capital und Mitgastgeber des Podcasts „All-In“.
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