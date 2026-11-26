Der Chainlink Kurs liegt bei rund 8,82 Dollar, ein Plus von etwa 1 Prozent in 24 Stunden (crypto.news, 25.11.2026, CoinGecko-Spanne 8,47 bis 8,92 Dollar). Gleich zwei Nachrichten sollen die Stimmung drehen: Fidelity, einer der größten Vermögensverwalter der USA, hat am 24. November einen Chainlink-Fonds bei der Börsenaufsicht SEC angemeldet. Und das Zahlungsnetzwerk Swift nennt 17 Banken, die ihre neue Blockchain-Infrastruktur testen, bei der Chainlink eine Rolle spielt. Der Bitcoin Kurs steht bei rund 60.500 Dollar (KuCoin, 26.11., 01:00 Uhr MEZ).
Chainlink Kurs: Fidelity meldet einen Chainlink-Fonds an, Swift zeigt 17 Banken auf dem Ledger – reicht das für die Wende bei LINK?
Fidelity hat einen Chainlink-Fonds bei der SEC angemeldet und LINK für Privatkunden freigeschaltet, während Swift 17 Banken in seinem Blockchain-Test nennt. Der Chainlink Kurs liegt bei rund 8,80 Dollar, 34 Prozent unter dem ETF-Debüt-Kurs. Was die Meldungen bedeuten und was sie nicht beweisen.
Der Fonds
Was plant Fidelity mit dem Chainlink-Fonds?
Fidelity hat am 24. November ein Registrierungsformular S-1 für den „Fidelity Chainlink Fund“ eingereicht. Eine Zulassung ist damit noch nicht verbunden.
Die Anmeldung nennt keine Angaben zu Börsenkürzel, Verwaltungsgebühr, Verwahrer, Staking oder Starttermin; die Gebührenanlage spricht von einer „unbestimmten Menge“ an Anteilen (crypto.news, 25.11.2026, 20:06 UTC). Schon am Vortag hatte Fidelity Chainlink, Aave und Uniswap für US-Privatkunden freigeschaltet, damit stieg die Zahl handelbarer Kryptowerte auf der Plattform von fünf auf acht (u.today, 24.11.2026). Für Handel und Kauf berechnet Fidelity Digital Assets 1 Prozent Gebühr, ausgenommen den eigenen Dollar-Token. Das ist eine Konkurrenz für die Coinbase Aktie und andere Handelsplattformen.
Der Fonds käme in einen Markt, in dem es Chainlink-ETFs bereits gibt: Der Grayscale Chainlink Trust (GLNK) startete im Dezember 2025, damals stieg LINK am Debüttag um 12,7 Prozent auf 13,40 Dollar. Bitwise brachte im Januar 2026 den CLNK an die NYSE Arca; dessen Trust hielt per 30. Juni laut crypto.news rund 2,77 Millionen LINK im Wert von 19,9 Millionen Dollar bei einem Kurs von 7,20 Dollar. Zum Vergleich: Der heutige Kurs von rund 8,82 Dollar liegt etwa 34 Prozent unter dem Debütkurs von Grayscale.
Das große Bild
Was hat Swift mit Chainlink zu tun?
Swift hat am 25. November seinen Blockchain-Ledger vorgestellt: Er wurde am 9. Juli für den Anfangsbetrieb freigegeben, neun Monate nach der Ankündigung auf der Konferenz Sibos 2025. Laut crypto.news nutzten 17 Banken ihn für frühe Transaktionen: ANZ, BNP Paribas, BNY, Citi, DBS, First Abu Dhabi Bank, FirstRand, HSBC, Itaú Unibanco, Lloyds, Mashreq, MUFG, OCBC, Standard Chartered, UBS, UOB und Wells Fargo. Technikpartner sind neben Chainlink auch Cosmos, IBM, Kaleido, Oracle und Taurus.
Chainlinks Aufgabe ist die Steuerung: Die Chainlink Runtime Environment koordiniert Aktionen zwischen den Banksystemen und dem Ledger, die Banken behalten ihre Signaturschlüssel. Das Interoperabilitätsprotokoll CCIP wurde 2023 in Experimenten mit simulierten tokenisierten Werten getestet; ein Produktionsdatum auf dem Ledger nennt der Artikel nicht. Konkrete Zahlungen gab es bereits: Im August führten HSBC und Standard Chartered die erste Live-Transaktion über Ländergrenzen aus, am 5. September schlossen DBS und Citi eine Wochenend-Dollarzahlung zwischen Singapur und den USA in Minuten ab.
|Produkt
|Stand
|Grayscale Chainlink Trust (GLNK)
|Start Dezember 2025
|Bitwise Chainlink ETF (CLNK)
|Start Januar 2026, NYSE Arca
|Fidelity Chainlink Fund
|S-1 am 24.11.2026 angemeldet
|Debütkurs Grayscale (Dez. 2025)
|13,40 USD
|Chainlink Kurs 25.11.2026
|rund 8,82 USD
Zu Fonds von VanEck und Volatility Shares liegen keine Angaben aus den Quellen vor. Zahlen zu Zuflüssen fehlen.
Quelle: crypto.news (25.11.2026), u.today (24.11.2026)
Zulassung ist kein Zufluss
Ein ETF-Start bedeutet noch keine Nachfrage. Die Bitcoin-ETFs verzeichnen im November Abflüsse von 4,94 Milliarden Dollar (Farside via Bitfinex).
Pilot ist kein Produktivbetrieb
Die Banken testen Transaktionen; Citi beschreibt die Phase von Juli bis Dezember 2026 als kontrolliert. Wie viel Chainlink am Ende verdient, nennt keine Quelle.
Hongkong als Gegenstück
Die Währungsbehörde HKMA prüft mit Swift eine Anbindung an ihren Settlement-Layer; Bank of China (Hongkong), HSBC und Standard Chartered nehmen teil.
Was Anleger jetzt beobachten
Welche Termine zählen für den Chainlink Kurs?
Beobachtet werden die weitere Behandlung des S-1 bei der SEC, Fonds-Kürzel und Gebühr, Zuflüsse bei GLNK und CLNK sowie Swifts nächste Pilotphase bis Dezember. Am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen über 6,6 Milliarden Dollar (Bitfinex), am 8. und 9. Dezember tagt die Fed. Der Chainlink Kurs folgt dem Gesamtmarkt eng.
Häufige Fragen zum Chainlink Kurs
Wie hoch ist der Chainlink Kurs aktuell? Am 25. November 2026 lag der Chainlink Kurs bei rund 8,82 Dollar, ein Plus von etwa 1 Prozent in 24 Stunden (crypto.news, CoinGecko-Spanne 8,47 bis 8,92 Dollar).
Was ist der Fidelity Chainlink Fund? Ein Fonds, den Fidelity am 24. November 2026 mit einem S-1 bei der SEC angemeldet hat. Gebühr, Kürzel und Starttermin sind nicht bekannt.
Welche Rolle spielt Chainlink bei Swift? Chainlink steuert über die Chainlink Runtime Environment Abläufe zwischen den Banksystemen und dem Swift-Ledger; 17 Banken nutzten diesen in frühen Transaktionen.
Gibt es schon Chainlink-ETFs? Ja, unter anderem von Grayscale (GLNK, seit Dezember 2025) und Bitwise (CLNK, seit Januar 2026).
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