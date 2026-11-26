Die Anmeldung nennt keine Angaben zu Börsenkürzel, Verwaltungsgebühr, Verwahrer, Staking oder Starttermin; die Gebührenanlage spricht von einer „unbestimmten Menge“ an Anteilen (crypto.news, 25.11.2026, 20:06 UTC). Schon am Vortag hatte Fidelity Chainlink, Aave und Uniswap für US-Privatkunden freigeschaltet, damit stieg die Zahl handelbarer Kryptowerte auf der Plattform von fünf auf acht (u.today, 24.11.2026). Für Handel und Kauf berechnet Fidelity Digital Assets 1 Prozent Gebühr, ausgenommen den eigenen Dollar-Token. Das ist eine Konkurrenz für die Coinbase Aktie und andere Handelsplattformen.

Der Fonds käme in einen Markt, in dem es Chainlink-ETFs bereits gibt: Der Grayscale Chainlink Trust (GLNK) startete im Dezember 2025, damals stieg LINK am Debüttag um 12,7 Prozent auf 13,40 Dollar. Bitwise brachte im Januar 2026 den CLNK an die NYSE Arca; dessen Trust hielt per 30. Juni laut crypto.news rund 2,77 Millionen LINK im Wert von 19,9 Millionen Dollar bei einem Kurs von 7,20 Dollar. Zum Vergleich: Der heutige Kurs von rund 8,82 Dollar liegt etwa 34 Prozent unter dem Debütkurs von Grayscale.