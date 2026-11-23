Das Protokoll Chainflip (Token FLIP) steht nach einem Angriff am 21. November still: Ein Angreifer entleerte die Vaults um 122,86 Bitcoin, 520,22 Ether, rund 3,25 Millionen USDC und rund 758.000 USDT. Chainflip stoppte Swaps, Einzahlungen und Auszahlungen; der FLIP-Token verlor laut The Crypto Basic etwa ein Drittel. Heute läuft eine Frist: Gibt der Angreifer bis 18:38 UTC (20:38 Uhr MEZ) 90 Prozent der Beute zurück, darf er 10 Prozent behalten und Chainflip zieht seine Strafanzeigen zurück (Altcoin Buzz).
Chainflip Hack: Rund 12 Millionen Dollar aus den Vaults, FLIP bricht um etwa ein Drittel ein, Frist für den Hacker endet heute um 20:38 Uhr – Gibt der Angreifer die Beute zurück?
Nach dem Angriff auf Chainflip am Samstag hat das Protokoll dem Hacker ein Angebot gemacht: 90 Prozent zurück bis heute 20:38 Uhr MEZ, dann bleibt er straffrei. Swaps, Ein- und Auszahlungen stehen still, der FLIP-Kurs ist eingebrochen. Was bekannt ist und was Anleger beobachten.
Der Wert der Beute ist je nach Quelle unterschiedlich angegeben: Berichte nennen rund 4,86 Millionen Dollar. Rechnet man die gemeldeten Mengen zu den Kursen vom Montag um – 122,86 Bitcoin zu rund 61.000 Dollar, 520,22 Ether zu rund 1.713 Dollar und gut 4 Millionen Dollar in Stablecoins –, ergeben sich rund 12 Millionen Dollar (eigene Rechnung). Das passt zu der Größenordnung, die KuCoin nennt. Ob der Angreifer auf das Angebot geantwortet hat, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt.
|Asset
|Menge
|Wert (Rechnung)
|Bitcoin
|122,86
|rund 7,5 Mio. $
|Ether
|520,22
|rund 0,9 Mio. $
|USDC
|rund 3,25 Mio.
|rund 3,25 Mio. $
|USDT
|rund 758.000
|rund 0,76 Mio. $
|Gesamt
|–
|rund 12,4 Mio. $
Mengen laut The Crypto Basic und Altcoin Buzz. Wert in US-Dollar: eigene Rechnung zu Kursen vom Montag (Bitcoin 61.000 Dollar, Ether 1.713 Dollar), keine Prognose.
Quelle: The Crypto Basic, Altcoin Buzz, KuCoin
Das Angebot
Was bietet Chainflip dem Hacker an – und warum ist das üblich?
Chainflip bietet dem Angreifer eine sogenannte White-Hat-Regelung: Bis 18:38 UTC heute müssen 90 Prozent der Beute zurück, darunter 110,57523337 Bitcoin als BTC-Anteil. Im Gegenzug bleiben 10 Prozent beim Angreifer, das Protokoll wertet den Vorfall als Sicherheitsforschung und nimmt seine Meldungen an Strafverfolger zurück. Solche Bounty-Angebote sind in der Branche verbreitet, weil gestohlene Bitcoin und Ether sich nur schwer unauffällig verwerten lassen. Ein Erfolg ist nicht garantiert.
Es ist nicht der erste Vorfall: Im September 2026 gab es einen anderen Chainflip-Exploit über Tron-Memos mit 736.442 USDT. Der aktuelle Angriff ist davon zu unterscheiden.
Das Umfeld
Warum häufen sich Krypto-Hacks – und was heißt das für den Markt?
Chainflip ist nicht allein. In dieser Woche wurde laut The Crypto Basic auch die CYBER-Brücke angegriffen: Es wurden 5,21 Millionen ungedeckte CYBER-Token geprägt und für rund 968.000 Dollar verkauft; die koreanischen Börsen Coinone und Bithumb setzten Ein- und Auszahlungen aus. Dazu kommt der Hack bei Binance: Laut Elliptic wurden zwischen dem 17. und 20. November rund 488.000 Ether (etwa 860 Millionen Dollar) bewegt, ein Teil über THORChain in Bitcoin getauscht (The Crypto Desk).
Für den Gesamtmarkt sind solche Vorfälle ein zusätzlicher Stressfaktor in einer ohnehin angespannten Lage: Bitcoin fiel am Samstag auf rund 55.100 Dollar, der Bitcoin Kurs notiert am Montag bei etwa 61.000 Dollar, der Fear-&-Greed-Index liegt laut KuCoin bei 11. Auch Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie, die Strategy Aktie und die MARA Aktie reagieren auf Vertrauensverluste in der Branche.
FAQ: Was Anleger zum Chainflip Hack wissen wollen
Was ist beim Chainflip Hack passiert? Am 21. November entleerte ein Angreifer Vaults um 122,86 Bitcoin, 520,22 Ether und rund 4 Millionen Dollar in Stablecoins. Chainflip stoppte Swaps und Transfers.
Wie hoch ist der Schaden? Berichte nennen rund 4,86 Millionen Dollar; zu Montagskursen ergeben die gemeldeten Mengen rund 12 Millionen Dollar (eigene Rechnung).
Bis wann gilt das Angebot an den Hacker? Bis heute, 23. November, 18:38 UTC (20:38 Uhr MEZ). Gibt er 90 Prozent zurück, darf er 10 Prozent behalten.
Wie reagiert der FLIP-Kurs? Der Token verlor laut The Crypto Basic etwa ein Drittel. Einen verlässlichen aktuellen Kurs konnten wir nicht bestätigen.
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