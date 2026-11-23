Chainflip bietet dem Angreifer eine sogenannte White-Hat-Regelung: Bis 18:38 UTC heute müssen 90 Prozent der Beute zurück, darunter 110,57523337 Bitcoin als BTC-Anteil. Im Gegenzug bleiben 10 Prozent beim Angreifer, das Protokoll wertet den Vorfall als Sicherheitsforschung und nimmt seine Meldungen an Strafverfolger zurück. Solche Bounty-Angebote sind in der Branche verbreitet, weil gestohlene Bitcoin und Ether sich nur schwer unauffällig verwerten lassen. Ein Erfolg ist nicht garantiert.

Es ist nicht der erste Vorfall: Im September 2026 gab es einen anderen Chainflip-Exploit über Tron-Memos mit 736.442 USDT. Der aktuelle Angriff ist davon zu unterscheiden.