Centene Aktie: Wahlsieg der US-Demokraten lässt Aktie nach oben schießen

Im dritten Quartal sei der Umsatz um 2% auf 50,65 Milliarden Dollar gestiegen. Dabei hätten die Einnahmen aus Prämien und Dienstleistungen trotz der deutlich gesunkenen Mitgliederzahl um 0,5% auf 45,1 Milliarden Dollar zugelegt. Dabei hätten knapp 80% aus den Bereichen Medicare und Medicaid und der Rest aus "normalen" Krankenversicherungen gestammt. Grund für den Mitgliederrückgang seien gesetzliche Änderungen in den Programmen etlicher Bundesstaaten gewesen, woraufhin es weniger Anspruchsberechtigte für diese Versicherungen gegeben habe.