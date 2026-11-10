Egmond Haidt von BNP Paribas nimmt die Aktie des US-Krankenversicherers Centene Corporation (ISIN: US15135B1017, WKN: 766458, Ticker: CNC) unter die Lupe.
Centene Aktie: Wahlsieg der US-Demokraten lässt Aktie nach oben schießen
Centene erhöht die Gewinnprognose, während Hoffnungen auf höhere Gesundheitsausgaben weitere Kurschancen eröffnen.
Auf 2-Jahres-Hochs sei die Centene-Aktie nach der US-Halbzeitwahl vom 3. November nach oben geschossen, ehe das Papier zuletzt deutlich nachgegeben habe. Investoren würden darauf setzen, dass der neue Kongress die Ausgaben im Gesundheitssystem für Medicare und Medicaid aufstocken könnte. Die neu- und wiedergewählten Abgeordneten würden ihr Amt am 2. Januar 2027 antreten.
Medicare sei die bundesstaatlich verwaltete Krankenversicherung für Rentner und für Menschen mit bestimmten Behinderungen unabhängig vom Einkommen. Medicaid sei ein gemeinschaftliches Programm von Bund und einzelnen Bundesstaaten, das die Gesundheitsvorsorge für Geringverdiener übernehme. Centene habe sich vor allem auf Versicherungen für Medicare und Medicaid spezialisiert.
Wenige Tage zuvor am 27. Oktober habe das Unternehmen die Quartalszahlen vorgelegt, woraufhin Vorstandschefin Sarah M. London die Gewinnprognose deutlich erhöht habe.
Im dritten Quartal sei der Umsatz um 2% auf 50,65 Milliarden Dollar gestiegen. Dabei hätten die Einnahmen aus Prämien und Dienstleistungen trotz der deutlich gesunkenen Mitgliederzahl um 0,5% auf 45,1 Milliarden Dollar zugelegt. Dabei hätten knapp 80% aus den Bereichen Medicare und Medicaid und der Rest aus "normalen" Krankenversicherungen gestammt. Grund für den Mitgliederrückgang seien gesetzliche Änderungen in den Programmen etlicher Bundesstaaten gewesen, woraufhin es weniger Anspruchsberechtigte für diese Versicherungen gegeben habe.
Zudem seien die Ausgaben für Gesundheitskosten um 0,5% auf 41,1 Milliarden Dollar geklettert. Damit habe quasi die "Schadenquote" bei 92,7% der Prämieneinnahmen gelegen, womit der Wert gegenüber dem Vorjahreszeitraum stabil gewesen sei. Grund sei der Medicare-Bereich gewesen, der etwas besser gelaufen sei als erwartet, während sich die anderen Bereiche wie erwartet entwickelt hätten.
Allerdings sei der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf Konzernebene deutlich gestiegen, auf 307 Millionen Dollar.
Hingegen habe der bereinigte Gewinn je Aktie um 16% auf 0,58 Dollar zugelegt. Grund sei gewesen, dass das Geschäft im Bereich Medicare besser gelaufen sei als vom Management erwartet.
Auf der Analystenkonferenz habe sich Vorstandschefin London zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt und die Prognose für das Gesamtjahr nach oben geschraubt.
Demnach solle der Konzernumsatz 2026 196,5 bis 200,5 Milliarden Dollar erreichen, statt der zuvor avisierten 193,5 bis 197,5 Milliarden Dollar. Hingegen habe das Management den Ausblick für die Einnahmen aus Prämien und Dienstleistungen von 173,0 bis 177,0 Milliarden Dollar bestätigt.
Zudem solle die "Schadenquote" 90,4 bis 91,1% erreichen, was eine leichte Verbesserung gegenüber den zuvor avisierten 90,5 bis 91,3% sei.
Schlussendlich habe London die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf mehr als 5,20 Dollar nach oben geschraubt, gegenüber den zuvor geplanten mehr als 4,80 Dollar. Grund sei, dass das Geschäft im Bereich Medicare und mit "normalen" Krankenversicherungen besser laufe als erwartet.
Zudem habe sich London zuversichtlich gegeben, dass der Aufwärtstrend beim bereinigten Gewinn je Aktie im Jahr 2027 anhalten werde. Dabei habe die Vorstandschefin darauf verwiesen, dass der bereinigte Gewinn je Aktie für 2026 einen Sondereffekt von 0,50 Dollar enthalte, weshalb der "richtige" Ausgangswert bei 4,70 Dollar liege.
Der bereinigte Gewinn im Jahr 2027 solle aber nicht nur über 4,70 Dollar, sondern auch über den 5,20 Dollar für 2026 liegen. Grund sei, dass das Geschäft in allen Bereichen besser laufen solle, also neben Medicare auch bei Medicaid und bei "normalen" Krankenversicherungen.
Analysten würden für 2026 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 2,7% auf 200,0 Milliarden Dollar prognostizieren. Hingegen solle er 2027 um 2,4% auf 195,32 Milliarden Dollar sinken.
Dagegen solle das bereinigte Ebit 2026 auf 2,66 Milliarden Dollar nach oben schießen, gefolgt von einem Plus von 4,4% auf 2,78 Milliarden Dollar für 2027. Damit würde sich die Marge von 0,2 auf 1,3% für 2026 verbessern, gefolgt von 1,4% für 2027. Damit liege die Marge aber immer noch meilenweit unter dem Niveau früherer Jahre von 3,0 bis 4,0%.
Nach dem Kursrückgang zuletzt liege der Börsenwert bei 34,5 Milliarden Dollar. Abzüglich des – laut Haidts Berechnungen – Netto-Cash-Bestands von 8,0 Milliarden Dollar liege der Enterprise Value (EV) bei 26,5 Milliarden Dollar.
Das entspreche dem 9,5-Fachen des von Analysten für 2027 prognostizierten Ebit. Das sei Haidts Meinung nach eigentlich eine völlig ausreichende Bewertung für ein Unternehmen, dessen Umsatz 2026 nur leicht steigen und 2027 sogar sinken solle. Hingegen solle die Marge zwar deutlich verbessert werden, allerdings weit unter dem Niveau früherer Jahre bleiben.
Und das 2027er-KGV liege bei 12,7.
Trotz der Haidts Meinung nach ausreichenden Bewertung könnte die Centene-Aktie in den nächsten Wochen und Monaten weiter nach oben tendieren, schließlich könnten Investoren darauf setzen, dass die Ausgaben für Medicare und Medicaid in den nächsten Jahren deutlich gesteigert werden könnten. Das hänge allerdings davon ab, dass US-Präsident Donald Trump nicht sein Veto gegen derartige Pläne einlege. (Analyse vom 09.11.2026)
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