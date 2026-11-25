Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Celestica fertigt Server, Netzwerktechnik und Speicher für Rechenzentren und leidet unter dem Ausverkauf bei KI-Hardware, der die Börsen seit Tagen prägt. Im US-Handel markierte das Papier am Dienstag zeitweise ein neues Zwölfmonatstief.

Die Sorge hat einen konkreten Kern. Die drei größten Kunden stehen für rund zwei Drittel des Umsatzes. Kürzen die großen Cloud-Konzerne ihre Budgets, trifft das Celestica unmittelbar. Hinzu kommt der Kapitalbedarf: Für 2026 erwartet das Management nur noch einen freien Mittelzufluss von 460 Millionen US-Dollar.