Selten liegen Geschäft und Kurs so weit auseinander. Celestica steigerte im dritten Quartal den Umsatz um 82,5 Prozent und verdoppelte den bereinigten Gewinn je Aktie. Die Celestica Aktie hat seit ihrem Rekord bei 655,50 kanadischen Dollar dennoch mehr als die Hälfte verloren. Am Mittwoch gab sie in Toronto weitere 2,81 Prozent auf 272,92 Dollar nach. Am Dienstag war sie bereits um 8,40 Prozent gefallen.
Celestica Aktie: Umsatz plus 82 Prozent, Kurs mehr als halbiert – wie der KI-Ausverkauf einen Börsenstar trifft
Die Celestica Aktie verlor am Mittwoch in Toronto 2,81 Prozent auf 272,92 kanadische Dollar, nach minus 8,40 Prozent am Vortag. Der Fertiger von KI-Hardware hat zuletzt seinen Gewinn verdoppelt. Anleger zweifeln an den Budgets der Großkunden.
Die Erklärung
Drei Kunden stehen für zwei Drittel des Umsatzes
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Celestica fertigt Server, Netzwerktechnik und Speicher für Rechenzentren und leidet unter dem Ausverkauf bei KI-Hardware, der die Börsen seit Tagen prägt. Im US-Handel markierte das Papier am Dienstag zeitweise ein neues Zwölfmonatstief.
Die Sorge hat einen konkreten Kern. Die drei größten Kunden stehen für rund zwei Drittel des Umsatzes. Kürzen die großen Cloud-Konzerne ihre Budgets, trifft das Celestica unmittelbar. Hinzu kommt der Kapitalbedarf: Für 2026 erwartet das Management nur noch einen freien Mittelzufluss von 460 Millionen US-Dollar.
Die Einordnung
Starkes Geschäft, misstrauischer Markt
Operativ gibt es wenig zu beanstanden. Der Umsatz erreichte im dritten Quartal 5,83 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie 3,30 Dollar. Für 2027 stellt Celestica einen Umsatz von 40 Milliarden Dollar in Aussicht.
Der Markt bezweifelt aber, dass die Investitionen der Cloud-Anbieter in diesem Tempo weiterlaufen. Für eine Trendwende der Celestica Aktie braucht es Ruhe im Sektor und Belege für stabile Aufträge. Bis dahin müssen Anleger mit hohen Schwankungen rechnen.
Die Celestica Aktie ist ein Gradmesser für das Vertrauen in die KI-Budgets. Die Zahlen von gestern sind stark. Gehandelt werden die Bestellungen von morgen.
Häufige Fragen zur Celestica Aktie
Wie hat die Celestica Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
In Toronto mit einem Minus von 2,81 Prozent bei 272,92 kanadischen Dollar.
Warum fällt die Celestica Aktie?
Auslöser ist der anhaltende Ausverkauf bei KI-Hardware. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 82,5 Prozent auf 5,83 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,30 Dollar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.