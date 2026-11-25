Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach Angaben von GuruFocus stiegen am Mittwoch mehrere IT-Dienstleister gemeinsam. Anleger verkauften hoch bewertete KI-Aktien und kauften Technologieunternehmen mit soliden Gewinnen und niedrigerer Bewertung.

CDW bringt dafür Zahlen mit. Im dritten Quartal übertraf der Konzern mit 6,75 Milliarden Dollar Umsatz und 3,26 Dollar Gewinn je Aktie die Erwartungen deutlich. Der Umsatz mit Hardware stieg um 21 Prozent.