Technologieaktien gehörten am Mittwoch zu den Verlierern. Eine Ausnahme saß mitten in der Branche. Die CDW Aktie stieg um 7,03 Prozent auf 174,97 Dollar und markierte im Tagesverlauf mit 175,20 Dollar ein neues Zwölfmonatshoch. Der Unterschied zu den gefallenen Werten: CDW baut keine Chips und keine Rechenzentren. Der Konzern verkauft Hardware, Software und IT-Dienstleistungen an Unternehmen, Behörden und Schulen.
CDW Aktie: Neues Zwölfmonatshoch am Tag des Tech-Ausverkaufs – warum der IT-Händler profitiert, wenn KI-Aktien fallen
Die CDW Aktie stieg am Mittwoch um 7,03 Prozent auf 174,97 Dollar und erreichte mit 175,20 Dollar ein neues Zwölfmonatshoch. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der IT-Dienstleister stieg mit der Branche.
Die Erklärung
Händler statt Hersteller, solide statt spektakulär
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach Angaben von GuruFocus stiegen am Mittwoch mehrere IT-Dienstleister gemeinsam. Anleger verkauften hoch bewertete KI-Aktien und kauften Technologieunternehmen mit soliden Gewinnen und niedrigerer Bewertung.
CDW bringt dafür Zahlen mit. Im dritten Quartal übertraf der Konzern mit 6,75 Milliarden Dollar Umsatz und 3,26 Dollar Gewinn je Aktie die Erwartungen deutlich. Der Umsatz mit Hardware stieg um 21 Prozent.
Die Einordnung
Profiteur der Erneuerung in den Unternehmen
CDW verdient daran, dass Firmen ihre Rechner und Netze erneuern. Als Händler ist der Konzern weniger abhängig von den Investitionszyklen einzelner Chipkunden. Auf Jahressicht liegt die CDW Aktie rund 21 Prozent im Plus.
Risiken gibt es dennoch. Das Tagesplus beruht auf Branchen- und Marktbewegungen, nicht auf einer eigenen Nachricht. Neue US-Zollpläne könnten Hardware verteuern. Und wenn Unternehmen sparen, sinken die IT-Budgets.
Die CDW Aktie zeigt, dass Anleger die Technologiebranche nicht pauschal verkaufen. Sie sortieren neu: weg von der großen Wette, hin zum verlässlichen Geschäft.
Häufige Fragen zur CDW Aktie
Wie hat die CDW Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Mit einem Plus von 7,03 Prozent bei 174,97 Dollar.
Warum ist die CDW Aktie gestiegen?
Es gab keine eigene Meldung. Die Aktie stieg mit anderen IT-Dienstleistern und profitierte von der Umschichtung aus teuren KI-Werten.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?
Im dritten Quartal erzielte CDW 6,75 Milliarden Dollar Umsatz und 3,26 Dollar Gewinn je Aktie.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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