Cboe betreibt Optionsbörsen und berechnet den Volatilitätsindex VIX. Steigt die Unsicherheit, wird mehr gehandelt, und die Gebühren fließen. Am Mittwoch drehte der S&P 500 allerdings von minus 3,2 auf minus 0,25 Prozent. Lässt die Nervosität nach, sinkt auch der Bedarf an Absicherung.

Dazu kam die Umschichtung des Tages. Anleger kauften Rohstoff-, Energie- und Industriewerte. Titel, die in den Wochen zuvor als sichere Häfen gestiegen waren, wurden verkauft.