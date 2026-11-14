Caterpillar Aktienanalyse: 78 Milliarden Dollar Auftragsbestand – warum die Aktie trotzdem 40 Prozent unter dem Hoch notiert

Auf Basis des erwarteten Gewinns für 2026 von rund 27 Dollar je Aktie kommt die Caterpillar-Aktie auf ein KGV von rund 22. Für 2027 sinkt der Wert auf rund 19. Das entspricht etwa dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Im Sommer hatte das KGV noch über 30 gelegen. Die Bewertung hat sich also deutlich normalisiert, ist aber immer noch höher als bei vielen anderen Maschinenbauern. Die Dividendenrendite liegt bei rund 1 Prozent. Für die Caterpillar Aktienprognose heißt das: Der Markt zahlt keinen Euphorie-Aufschlag mehr für das KI-Geschäft, verlangt aber weiterhin Wachstum.