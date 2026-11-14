Es ist eines der großen Rätsel dieses Börsenherbsts. Caterpillar hat so viele Aufträge in den Büchern wie nie zuvor, verkauft Turbinen und Generatoren für KI-Rechenzentren in Rekordtempo und steigerte den Gewinn je Aktie im dritten Quartal um 45 Prozent. Doch die Caterpillar-Aktie kennt seit dem Sommer fast nur eine Richtung: nach unten. Mit 600,20 Dollar notiert sie rund 40 Prozent unter ihrem Rekordhoch von Ende Juni. Diese Caterpillar Aktienanalyse erklärt, warum starke Zahlen allein nicht reichen und was das für die Caterpillar Aktienprognose bedeutet.
Caterpillar Aktienanalyse: 78 Milliarden Dollar Auftragsbestand – warum die Aktie trotzdem 40 Prozent unter dem Hoch notiert
Umsatz plus 17 Prozent, Gewinn je Aktie plus 45 Prozent, ein Auftragsbestand auf Rekordniveau – und trotzdem hat die Caterpillar-Aktie seit Ende Juni rund 40 Prozent verloren. Unsere Caterpillar Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal: Rechenzentren, Baumaschinen, Bergbau, Ausblick, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Caterpillar Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- Sitz
- Irving, Texas
- Ticker
- CAT (NYSE)
- Kurs
- 600,20 Dollar
- Börsenwert
- rund 275 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 22
- Dividendenrendite
- rund 1 Prozent
- Vorstandschef
- Joe Creed
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert, KGV und Dividende eigene Überschlagsrechnungen
Die Ausgangslage
Vom Börsenliebling zum Sorgenkind: die Caterpillar-Aktie seit dem Sommer
Um die Caterpillar Aktie zu verstehen, muss man wissen, wie hoch die Erwartungen waren.
Caterpillar war einer der großen Gewinner des KI-Booms – und das als Hersteller von Baggern und Muldenkippern. Der Grund: Rechenzentren brauchen gewaltige Mengen Strom, und Caterpillar liefert Gasturbinen, Großmotoren und Notstromaggregate. Binnen eines Jahres hatte sich die Aktie bis zum Sommer fast verdoppelt, das KGV stieg auf über 30. Seitdem hat sich die Stimmung gedreht. Anleger ziehen Geld aus Werten ab, die vom KI-Ausbau profitieren, und Analysten verweisen auf den hohen Bewertungsaufschlag zu Wettbewerbern. Auch nach den starken Zahlen vom 29. Oktober fiel die Caterpillar-Aktie weiter.
Die Quartalszahlen
Plus 45 Prozent beim Gewinn: Caterpillar übertrifft die Erwartungen
Operativ gibt es an diesem Quartal wenig auszusetzen – im Gegenteil.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Rund 2,2 Milliarden Dollar gingen auf höhere Absatzmengen zurück, weitere 663 Millionen Dollar auf Preiserhöhungen. Das operative Ergebnis kletterte um 38 Prozent auf 4,21 Milliarden Dollar, die operative Marge von 17,3 auf 20,4 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg von 4,88 auf 7,13 Dollar, bereinigt um Umbaukosten von 4,95 auf 7,20 Dollar. Damit übertraf Caterpillar die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn. Der operative Cashflow lag bei 4,4 Milliarden Dollar, 2,0 Milliarden Dollar flossen über Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück.
Caterpillar: Auftragsbestand
Mrd. Dollar
Q3 2025 aus dem gemeldeten Anstieg um 38,2 Milliarden Dollar errechnet.
Quelle: Caterpillar Inc., Quartalsmitteilungen 2025 und 2026; Quartr; Allinvestview
Daten als Tabelle
|Quartal
|Auftragsbestand
|Q3 2025
|39,9
|Q1 2026
|63,0
|Q2 2026
|72,1
|Q3 2026
|78,1
Die Geschäftsbereiche
Turbinen für Rechenzentren: der neue Wachstumsmotor
Alle drei großen Sparten wuchsen zweistellig beim Gewinn. Doch eine sticht heraus.
Die Sparte Power & Energy steigerte den Umsatz um 18 Prozent auf 8,78 Milliarden Dollar, der Gewinn wuchs um 31 Prozent auf 2,14 Milliarden Dollar. Innerhalb der Sparte legte die Stromerzeugung um 30 Prozent zu, vor allem dank Turbinen und Großmotoren für Rechenzentren. Die Baumaschinensparte Construction Industries wuchs um 18 Prozent auf 7,98 Milliarden Dollar, angeführt von Nordamerika. Ihr Gewinn stieg um 33 Prozent. Schwächer lief es im Bergbaugeschäft Resource Industries: Der Gewinn legte nur um 14 Prozent auf 622 Millionen Dollar zu. Ein deutliches Zeichen für die Nachfrage sind die Kundenanzahlungen, die um 57 Prozent zulegten – Kunden zahlen vorab, um sich Liefertermine zu sichern.
Caterpillar: Gewinn nach Sparten im dritten Quartal 2026
Mrd. Dollar
Veränderung zum Vorjahr: Power & Energy +31 %, Construction Industries +33 %, Resource Industries +14 %, Financial Products +10 %.
Quelle: Caterpillar Inc., Mitteilung vom 29. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Sparte
|Gewinn
|Power & Energy
|2,143
|Construction Industries
|1,831
|Resource Industries
|0,622
|Financial Products
|0,264
Unsere Ergebnisse im dritten Quartal zeigen die Stabilität unserer Endmärkte, mit starken Auftragseingängen und einem Rekord-Auftragsbestand.
Der Ausblick
Umsatzplus im mittleren bis hohen Zehnerbereich: Caterpillar bestätigt den Kurs
Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Caterpillar ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich. Die bereinigte operative Marge soll nahe dem unteren Ende des Zielkorridors liegen, Erstattungen für zu viel gezahlte Zölle herausgerechnet. Allein im dritten Quartal flossen 128 Millionen Dollar solcher Erstattungen ins Ergebnis. Genau diese vorsichtige Margenaussage dürfte Anleger gestört haben. Laut Zacks senkten Analysten nach den Zahlen ihre Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 leicht. Trotzdem wird für 2026 ein Gewinnplus von rund 45 Prozent und für 2027 von rund 20 Prozent erwartet.
Die Bewertung
KGV um 22: teurer als der Durchschnitt, günstiger als im Sommer
Auf Basis des erwarteten Gewinns für 2026 von rund 27 Dollar je Aktie kommt die Caterpillar-Aktie auf ein KGV von rund 22. Für 2027 sinkt der Wert auf rund 19. Das entspricht etwa dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Im Sommer hatte das KGV noch über 30 gelegen. Die Bewertung hat sich also deutlich normalisiert, ist aber immer noch höher als bei vielen anderen Maschinenbauern. Die Dividendenrendite liegt bei rund 1 Prozent. Für die Caterpillar Aktienprognose heißt das: Der Markt zahlt keinen Euphorie-Aufschlag mehr für das KI-Geschäft, verlangt aber weiterhin Wachstum.
Die Analysten
Kursziele von 800 bis über 1.000 Dollar: die Wall Street hält zur Aktie
Die Analysten sind deutlich optimistischer als der Markt. Laut TIKR lag das durchschnittliche Kursziel der 31 Experten Ende Oktober bei 838 Dollar. Oppenheimer bekräftigte die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 1.009 Dollar. Andere wurden vorsichtiger: Freedom Broker senkte das Ziel von 980 auf 800 Dollar bei weiterhin positiver Einstufung, auch DA Davidson nahm das Kursziel zurück. Selbst das niedrigste dieser Ziele liegt rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Caterpillar-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 600,20 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TIKR, The Fly via Stocktwits; Stand 30. Oktober bis 3. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Oppenheimer
|1009
|Durchschnitt (31 Analysten)
|838
|Freedom Broker
|800
|Schlusskurs 13. November
|600,20
Die Szenarien
Caterpillar Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Auftragsbestand wird zu Gewinn
Caterpillar arbeitet die Rekordaufträge ab, die Margen steigen 2027, und die Rotation aus KI-Profiteuren läuft aus. Dann könnte die Caterpillar-Aktie einen Teil des Kursrutsches aufholen und sich dem durchschnittlichen Analystenziel um 840 Dollar nähern.
Szenario 2: Starke Zahlen, zähe Aktie
Die Geschäfte laufen gut, doch Anleger bleiben bei KI-nahen Industriewerten vorsichtig. Die Aktie pendelt zwischen 550 und 700 Dollar, bis die Zahlen zum vierten Quartal neue Impulse liefern.
Szenario 3: Die Rechenzentrumswelle bricht
Streichen große Cloud-Konzerne ihre Investitionen zusammen oder belasten Zölle und Zinsen die Baukonjunktur, gerät die Wachstumsstory ins Wanken. Dann droht der Caterpillar-Aktie ein weiterer Rückschlag.
Häufige Fragen zur Caterpillar Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Caterpillar?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 45 Prozent auf 7,20 Dollar, die operative Marge stieg auf 20,4 Prozent.
Warum fällt die Caterpillar-Aktie trotz guter Zahlen?
Anleger ziehen Geld aus Profiteuren des KI-Booms ab, zudem war die Aktie hoch bewertet. Die vorsichtige Margenaussage für 2026 und leicht gesenkte Gewinnschätzungen kamen hinzu.
Wie groß ist der Auftragsbestand?
Er erreichte mit 78,1 Milliarden Dollar einen Rekord, 38,2 Milliarden Dollar mehr als vor einem Jahr.
Was hat Caterpillar mit Rechenzentren zu tun?
Caterpillar liefert Gasturbinen, Großmotoren und Notstromaggregate, die Rechenzentren mit Strom versorgen. Die Stromerzeugung wuchs im dritten Quartal um 30 Prozent.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 838 Dollar laut TIKR, Oppenheimer nennt 1.009, Freedom Broker 800 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.