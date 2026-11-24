Wie lautet die Caterpillar Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegen die Kursziele bei rund 807 Dollar, die Spanne reicht von 575 bis 1.027 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter.

Welches Kursziel hat die Caterpillar Aktie? Barclays nennt 900 Dollar, Morgan Stanley 675 Dollar und Bernstein 664 Dollar.

Was erwartet Caterpillar für 2026? Ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Teen-Bereich, eine bereinigte operative Marge nahe der Untergrenze der Zielspanne und einen Free Cashflow in der oberen Hälfte von 6 bis 15 Milliarden Dollar.

Zahlt die Caterpillar Aktie eine Dividende? Ja, zuletzt 6,52 Dollar je Aktie und Jahr, rund 1,3 Prozent Dividendenrendite.

Warum ist die Caterpillar Aktie 2026 so stark gefallen? Laut Marktbeobachtern wegen des Ausverkaufs KI-naher Aktien, der hohen Bewertung und der Zollkosten.