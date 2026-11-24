Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 807 Dollar und damit rechnerisch rund 48 Prozent über dem Handelsstand von etwa 544 Dollar. Das ist die Sicht Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Caterpillar Aktie Prognose: Konsens-Kursziel über 800 Dollar, Kurs um 545 – trägt der Rekordauftragsbestand von 78 Milliarden Dollar die Erholung?
Die Caterpillar Aktie ist binnen eines Monats um rund 27 Prozent gefallen und sprang am Montag um mehr als 6 Prozent. Die Caterpillar Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei gut 800 Dollar, das Unternehmen peilt für 2026 ein Umsatzplus im mittleren bis hohen Teen-Bereich an. Was Konsens, Kursziele und Guidance aussagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- ISIN / Ticker
- US1491231015 / CAT
- 52-Wochen-Spanne
- 508,11 $ bis 1.073,46 $
- Marktkapitalisierung
- rund 233 Mrd. $ (bei 510,45 $)
- Auftragsbestand
- 78,1 Mrd. $ (Rekord)
- Dividende
- 6,52 $ je Aktie und Jahr
- Nächster Termin
- Q4-Zahlen voraussichtlich Februar 2027
Stand: 23.11.2026, NYSE-Handel 23.11.2026; Geschäftszahlen laut Unternehmensmitteilung vom 29.10.2026
Konsens weit über dem Kurs
Unternehmensprognose 2026
Caterpillar erwartet ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Teen-Bereich, eine bereinigte operative Marge nahe der Untergrenze der Zielspanne und einen Free Cashflow in der oberen Hälfte von 6 bis 15 Milliarden Dollar.
Rechenzentren als Treiber
Das Segment Power & Energy wuchs im dritten Quartal bei Umsatz um 18 und beim Gewinn um 31 Prozent.
Zölle und Bewertung
Rund 600 Millionen Dollar Zollkosten im vierten Quartal und eine Prämie zu Industrie-Wettbewerbern bleiben die Streitpunkte.
Caterpillar Aktie heute
Was ist bei der Caterpillar Aktie passiert?
Die Caterpillar Aktie (ISIN US1491231015, Ticker CAT) hat innerhalb weniger Tage ein Wechselbad hinter sich: Am Freitag, 20. November, schloss sie 5,0 Prozent tiefer bei 510,45 Dollar, dem niedrigsten Schlusskurs der letzten zwölf Monate. Am Montag erholte sie sich im US-Handel um mehr als 6 Prozent auf etwa 544 Dollar. Wichtigste Zahl der Caterpillar Aktienprognose: Der Konsens der Analysten liegt bei einem Kursziel von rund 807 Dollar.
Hintergrund der Bewegung war keine Unternehmensmeldung. Zunächst belastete ein breiter Ausverkauf KI-naher Aktien den Industriewert, der wegen der Nachfrage nach Stromerzeugung für Rechenzentren als KI-Profiteur gehandelt wird. Am Montag half die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia der Stimmung im KI-Infrastrukturhandel; zudem galt die Aktie als überverkauft. Auf Monatssicht steht die Aktie noch rund 27 Prozent im Minus, das Hoch des Jahres von 1.064,90 Dollar (30. Juni 2026) liegt rund die Hälfte entfernt. Die Caterpillar Aktie 2026 ist damit zu einem Gradmesser dafür geworden, wie viel KI-Fantasie im Kurs steckt.
Ein verlässlicher vorbörslicher Kurs für den heutigen Dienstag lag zum Redaktionsschluss nicht vor; die US-Börsen öffnen um 15:30 Uhr MEZ.
Geschäftsmodell
Was macht Caterpillar – und warum interessiert die KI-Branche?
Caterpillar ist der weltgrößte Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen und liefert zudem Motoren, Turbinen und Stromaggregate. Das Geschäft gliedert sich in Construction Industries, Resource Industries, Energy & Transportation beziehungsweise Power & Energy sowie Financial Products. Gerade die Stromerzeugung wächst: Laut Unternehmensmitteilung zum dritten Quartal stieg der Umsatz von Power & Energy um 18 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar, der Segmentgewinn um 31 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar bei einer Marge von 24,4 Prozent. Die Stromerzeugung wuchs um 30 Prozent – getrieben von Turbinen und großen Motoren, die Rechenzentren mit Notstrom und Eigenstrom versorgen.
Zahlen und Guidance
Welche Zahlen und welche Prognose hat Caterpillar vorgelegt?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 7,20 Dollar (Vorjahr 4,88 Dollar nach GAAP), die bereinigte operative Marge auf 20,6 Prozent nach 17,3 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte mit 78,1 Milliarden Dollar einen Rekord, rund 96 Prozent mehr als vor einem Jahr. Zölle kosteten im Quartal rund 600 Millionen Dollar; zugleich flossen 128 Millionen Dollar an Rückerstattungen ins Ergebnis. In den ersten neun Monaten gab Caterpillar 7,7 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe und 2,1 Milliarden Dollar für Dividenden aus.
|Kennzahl
|Prognose 2026
|Mittelfristziel
|Umsatzwachstum
|mittlere bis hohe Teens (Prozent)
|–
|Bereinigte operative Marge
|nahe Untergrenze der Zielspanne (ohne Rückerstattungen)
|15–19 % bei 60 Mrd. $ Umsatz; 18–22 % bei 72 Mrd. $; 21–25 % bei 100 Mrd. $
|Free Cashflow (Maschinen, Energie, Transport)
|obere Hälfte von 6 bis 15 Mrd. $
|–
|Zollbelastung
|rund 2,2 Mrd. $ (Gesamtjahr, ohne Rückerstattungen)
|–
Mittelfristziele beziehen sich auf die bereinigte operative Marge bei dem jeweiligen Jahresumsatz.
Quelle: Caterpillar Inc., Quartalsmitteilung und Präsentation vom 29.10.2026
Schätzungen
Was erwarten Analysten bei Umsatz, Gewinn und KGV?
|Jahr
|Umsatz (Konsens)
|Gewinn je Aktie (Konsens)
|KGV (erwartet)
|2026
|79,4 Mrd. $
|27,03 $
|ca. 20,1
|2027
|88,5 Mrd. $
|32,18 $
|ca. 16,9
KGV rechnerisch auf Basis eines Kurses von rund 544 Dollar (23.11.2026). Gewinn je Aktie bereinigt.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 21.11.2026; KGV eigene Berechnung
Der Markt rechnet demnach 2027 mit rund 11,6 Prozent mehr Umsatz und 19 Prozent mehr Gewinn je Aktie. Gemessen am Gewinn 2027 ist die Caterpillar Aktie damit nicht mehr so teuer wie noch im Sommer; Beobachter verweisen aber weiter auf eine Bewertungsprämie von rund 50 Prozent gegenüber Industrie-Wettbewerbern. Branchenwerte wie Deere und Terex gaben am Freitag ebenfalls nach (minus 2,5 und minus 5,3 Prozent).
Analysten-Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Caterpillar Aktie zu?
Von 29 Analysten empfehlen laut Konsens 17 den Kauf, 11 „Halten“, einer „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 807,26 Dollar (Median 792,50 Dollar), die Spanne reicht von 575 bis 1.027 Dollar. Das ist ein deutlicher Rückgang: Noch im Oktober lag der Konsens bei rund 971 Dollar bei einer Spanne bis 1.155 Dollar. Jüngste Anpassungen:
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Barclays (Adam Seiden)
|Equal Weight
|900 $
|17.11.2026
|Morgan Stanley (Angel Castillo)
|Equal Weight
|675 $
|18.11.2026
|Bernstein (Chad Dillard)
|Market Perform
|664 $
|17.11.2026
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Konsens-Spanne: niedrigstes Ziel 575 Dollar, höchstes 1.027 Dollar.
Quelle: Analystenhäuser laut Veröffentlichungen, Stand 21.11.2026
Auffällig ist die große Streuung: Während Barclays trotz neutralem Votum ein Ziel von 900 Dollar nennt, liegen Morgan Stanley und Bernstein bei rund 670 Dollar – deutlich über dem aktuellen Kurs, aber mit zurückhaltendem Rating. Daneben bestätigten Bank of America und Evercore ISI nach Berichten ihre positive Einschätzung; Evercore senkte sein Ziel zuletzt von 1.045 auf 833 Dollar.
Technik
Was sagt die Charttechnik zur Caterpillar Aktie?
Beschreibend betrachtet notiert die Aktie nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 508,11 Dollar; der Bereich um 508 bis 510 Dollar fungiert damit als nächste Unterstützung, die Zone nach oben ist durch das Jahreshoch bei 1.064,90 Dollar weit entfernt. Der Relative-Stärke-Index lag am 23. November bei rund 34,8, der MACD signalisierte weiterhin einen Verkauf. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie lagen nicht belegt vor. Charttechnische Marken beschreiben vergangene Kurse und sind keine Garantie.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Caterpillar Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Argumentation Dritter
|Quelle der Argumentation
|Bull
|Rekordauftragsbestand, Power & Energy wächst zweistellig, Gewinnschätzungen steigen, Ziele um 1.000 Dollar
|Bank of America, Evercore ISI, Marktkommentare
|Base
|Guidance wird erreicht, Marge nahe Untergrenze, Kursziele um 660 bis 900 Dollar
|Barclays, Morgan Stanley, Bernstein
|Bear
|Kapazitätsgrenzen im Power-Segment, Zölle, Rechenzentrums-Investitionen als Risiko, Bewertungsprämie
|Marktkommentare
Quelle: Zusammenstellung aus Analystenaussagen und Marktkommentaren – keine Prognose von aktiencheck.de
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Caterpillar Aktie jetzt?
Die nächsten Zahlen, zum vierten Quartal, werden für Februar 2027 erwartet. Bis dahin richten sich die Blicke auf die Stimmung rund um KI-Investitionen, auf die Zollentwicklung und darauf, ob die Marge das untere Ende der Zielspanne hält. Das Management erwartet für das vierte Quartal ein moderateres Umsatzwachstum.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar Aktienprognose
Wie lautet die Caterpillar Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegen die Kursziele bei rund 807 Dollar, die Spanne reicht von 575 bis 1.027 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter.
Welches Kursziel hat die Caterpillar Aktie? Barclays nennt 900 Dollar, Morgan Stanley 675 Dollar und Bernstein 664 Dollar.
Was erwartet Caterpillar für 2026? Ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Teen-Bereich, eine bereinigte operative Marge nahe der Untergrenze der Zielspanne und einen Free Cashflow in der oberen Hälfte von 6 bis 15 Milliarden Dollar.
Zahlt die Caterpillar Aktie eine Dividende? Ja, zuletzt 6,52 Dollar je Aktie und Jahr, rund 1,3 Prozent Dividendenrendite.
Warum ist die Caterpillar Aktie 2026 so stark gefallen? Laut Marktbeobachtern wegen des Ausverkaufs KI-naher Aktien, der hohen Bewertung und der Zollkosten.
Hinweis zur Weitergabe: In diesem Beitrag werden Einschätzungen und Kursziele externer Analystenhäuser wiedergegeben; sie stammen nicht von aktiencheck.de. Offenlegungen der Häuser: Barclays, Morgan Stanley, Bernstein. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Keine Anlageberatung.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Caterpillar Inc. (CAT): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays, Morgan Stanley, Bernstein vom 17.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 13:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 13:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays, Morgan Stanley, Bernstein.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.