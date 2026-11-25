Die Caterpillar-Aktie (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) gehört am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn zu den größten Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 15:32 Uhr) fällt der Baumaschinenkonzern um 4,29 % auf 517,43 US-Dollar. Bis zum Einjahrestief von 510,45 US-Dollar vom vergangenen Freitag fehlen nur noch gut 1 %.
Caterpillar-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Morgen: Das Einjahrestief rückt näher
Die Caterpillar-Aktie verliert im frühen US-Handel 4,29 % auf 517,43 US-Dollar und ist drittgrößter Dow Jones Verlierer am Morgen. Inflation, Zinsangst, Zollvorschläge und der KI-Ausverkauf drücken den Baumaschinenhersteller bis auf rund 1 % an sein Einjahrestief.
Dow Jones Verlierer Nr. 3
Warum die Caterpillar-Aktie heute unter Druck steht
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Caterpillar-Aktie reagiert als Zykliker besonders empfindlich auf drei Themen, die den Markt am Mittwoch gleichzeitig bewegen.
Inflation macht eine Zinserhöhung wahrscheinlicher
Die Kerninflation nach dem PCE-Index lag im Oktober bei 3,3 % und damit über den erwarteten 3,2 %. Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung von Bau-, Bergbau- und Infrastrukturprojekten – den Kernmärkten von Caterpillar. Zugleich stagnierten die Konsumausgaben.
Zollvorschläge treffen den Weltkonzern
Die US-Regierung hat laut Reuters neue Zölle gegen große Handelspartner vorgeschlagen. Caterpillar kauft Stahl und Bauteile weltweit ein und verkauft einen großen Teil seiner Maschinen im Ausland. Höhere Kosten und mögliche Gegenzölle sind die Sorge.
KI-Infrastruktur wird verkauft
Über sein Geschäft mit Stromaggregaten für Rechenzentren hängt Caterpillar am KI-Boom. Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) verliert im frühen Handel mehr als 8 %.
Risikoabbau vor dem Feiertag
Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen. Vor dem langen Wochenende trennen sich Anleger von schwankungsstarken Titeln.
Einordnung
Die Marke, die jetzt zählt
Am Freitag hatte die Aktie bei 510,45 US-Dollar ihren tiefsten Schlusskurs seit einem Jahr markiert. Am Montag folgte mit der allgemeinen Erholung ein Plus von gut 7 % auf 547,04 US-Dollar. Davon sind inzwischen rund vier Fünftel wieder verloren. Fällt die Aktie unter das Tief vom Freitag, wäre das ein neues Einjahrestief – und charttechnisch ein Verkaufssignal. Operativ meldete Caterpillar zuletzt dagegen Rekorde: einen Rekordumsatz im Quartal und einen Auftragsbestand von rund 78 Milliarden US-Dollar.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie
Warum ist die Caterpillar-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Höhere Inflationsdaten, die Erwartung steigender Zinsen, neue Zollvorschläge und der Ausverkauf bei KI-Infrastruktur belasten den Kurs.
Wie viel verliert die Caterpillar-Aktie?
Laut Indikation um 15:32 Uhr 4,29 % auf 517,43 US-Dollar.
Wo liegt das Einjahrestief?
Bei 510,45 US-Dollar, dem Schlusskurs vom 20. November 2026.
Welche ISIN und WKN hat die Caterpillar-Aktie?
ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol in Deutschland CAT1, in den USA CAT (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- ISIN
- US1491231015
- WKN
- 850598
- Handelssymbol
- CAT1
- US-Handelssymbol
- CAT (NYSE)
- Kurs
- 517,43 US-Dollar (-4,29 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 3 am Morgen des 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale um 15:32 Uhr, Quelle comdirect
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.