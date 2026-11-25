Am Freitag hatte die Aktie bei 510,45 US-Dollar ihren tiefsten Schlusskurs seit einem Jahr markiert. Am Montag folgte mit der allgemeinen Erholung ein Plus von gut 7 % auf 547,04 US-Dollar. Davon sind inzwischen rund vier Fünftel wieder verloren. Fällt die Aktie unter das Tief vom Freitag, wäre das ein neues Einjahrestief – und charttechnisch ein Verkaufssignal. Operativ meldete Caterpillar zuletzt dagegen Rekorde: einen Rekordumsatz im Quartal und einen Auftragsbestand von rund 78 Milliarden US-Dollar.