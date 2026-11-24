Die Lage ist widersprüchlich. Caterpillar meldete zuletzt einen Rekordumsatz im Quartal und einen Auftragsbestand von rund 78 Milliarden US-Dollar. Dennoch hat die Aktie in drei Monaten mehr als ein Drittel verloren und liegt nach Daten von Fiscal AI rund die Hälfte unter ihrem Hoch – der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise 2008. Der Schlusskurs vom Freitag bei 510,45 US-Dollar war der tiefste seit einem Jahr. Analysten haben ihre Gewinnschätzungen in dieser Zeit nicht gesenkt; gefallen ist die Bewertung, die Anleger für das KI-Geschäft zu zahlen bereit sind.