Die Caterpillar-Aktie (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) gehört am Dienstagabend zu den fünf größten Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, 22:35 Uhr) verliert der Baumaschinenhersteller nach US-Handelsschluss 1,17 % auf 540,63 US-Dollar. Am Montag war der Titel noch um gut 7 % auf 547,04 US-Dollar gestiegen.
Caterpillar-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Abend: Wie der Baumaschinenriese zum KI-Wert wurde
Die Caterpillar-Aktie verliert zum US-Handelsschluss 1,17 % auf 540,63 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Verlierern. Der Titel hängt über das Geschäft mit Stromaggregaten für Rechenzentren am KI-Boom – und hat seit dem Hoch fast die Hälfte verloren.
Dow Jones Verlierer Nr. 5
Warum die Caterpillar-Aktie mit den KI-Werten fällt
Bagger, Muldenkipper, Minenfahrzeuge – und KI? Was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst, erklärt den Kursverlauf der Caterpillar-Aktie. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Dienstag nicht.
Stromaggregate für Rechenzentren
Im Segment Power and Energy baut Caterpillar Generatoren und Turbinen, die KI-Rechenzentren mit Strom versorgen. Ein Teil des Wachstums hängt damit direkt an den Investitionen der Tech-Konzerne – und der Kurs an der Stimmung für KI-Aktien.
Nvidia gibt die Richtung vor
Am Freitag fiel die Caterpillar-Aktie im KI-Ausverkauf um 5,0 %, am Montag stieg sie mit der Nvidia-Rally um 7,2 %. Am Dienstag verlor Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) knapp 6 % – und Caterpillar gab wieder nach.
Zykliker ohne Rückenwind
Auch andere Industrie- und Maschinenbauwerte standen am Dienstag unter Druck. Marktbeobachter verweisen auf Zweifel an der Dauerhaftigkeit der Nachfrage in wichtigen Abnehmerbranchen.
Hintergrund
Rekordzahlen, aber der tiefste Fall seit 2008
Die Lage ist widersprüchlich. Caterpillar meldete zuletzt einen Rekordumsatz im Quartal und einen Auftragsbestand von rund 78 Milliarden US-Dollar. Dennoch hat die Aktie in drei Monaten mehr als ein Drittel verloren und liegt nach Daten von Fiscal AI rund die Hälfte unter ihrem Hoch – der stärkste Rückgang seit der Finanzkrise 2008. Der Schlusskurs vom Freitag bei 510,45 US-Dollar war der tiefste seit einem Jahr. Analysten haben ihre Gewinnschätzungen in dieser Zeit nicht gesenkt; gefallen ist die Bewertung, die Anleger für das KI-Geschäft zu zahlen bereit sind.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie
Warum ist die Caterpillar-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Der Titel wird wegen seines Geschäfts mit Stromaggregaten für Rechenzentren wie ein KI-Wert gehandelt. Mit dem Rücksetzer der KI-Aktien gab auch Caterpillar nach.
Wie viel hat die Caterpillar-Aktie verloren?
Laut Indikation 1,17 % auf 540,63 US-Dollar.
Gab es schlechte Nachrichten von Caterpillar?
Nein. Der jüngste Quartalsbericht zeigte Rekordumsatz und Rekord-Auftragsbestand.
Welche ISIN und WKN hat die Caterpillar-Aktie?
ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol in Deutschland CAT1, in den USA CAT (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- ISIN
- US1491231015
- WKN
- 850598
- Handelssymbol
- CAT1
- US-Handelssymbol
- CAT (NYSE)
- Kurs
- 540,63 US-Dollar (-1,17 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 5 am 24.11.2026
Stand: 24.11.2026, Indikation Société Générale nach US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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