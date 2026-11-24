Ende Juni kostete die Aktie noch mehr als 1.060 Dollar, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 1.073,46 Dollar. Caterpillar galt als Gewinner des Rechenzentrumsbooms, weil der Konzern Generatoren und Turbinen für die Stromversorgung liefert. Seitdem hat sich der Kurs fast halbiert. Am vergangenen Donnerstag fiel er auf 535,53 Dollar, den tiefsten Stand seit einem Jahr. Am Dienstag gibt mit Nvidia erneut der wichtigste KI-Wert nach, und Caterpillar fällt mit.