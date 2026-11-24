Volle Bücher, leerer Kurs: Die Caterpillar Aktie notiert vorbörslich bei 540,00 Dollar, ein Minus von 7,04 Dollar oder 1,29 Prozent. Im Dow Jones ist das am Dienstagmorgen der zweitgrößte Verlust. Bis zum 52-Wochen-Tief bei 535,53 Dollar fehlen nur noch gut vier Dollar.
Caterpillar Aktie: Nur noch 4 Dollar über dem Jahrestief – der halbierte Dow-Riese rutscht weiter
Die Caterpillar Aktie fällt vorbörslich um 1,29 Prozent auf 540,00 Dollar und nähert sich wieder ihrem 52-Wochen-Tief. Seit dem Rekordhoch im Sommer hat sich der Kurs fast halbiert. Dabei meldet der Baumaschinenkonzern einen Rekord beim Auftragsbestand.
Der Absturz
Vom KI-Liebling zum Sorgenkind
Ende Juni kostete die Aktie noch mehr als 1.060 Dollar, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 1.073,46 Dollar. Caterpillar galt als Gewinner des Rechenzentrumsbooms, weil der Konzern Generatoren und Turbinen für die Stromversorgung liefert. Seitdem hat sich der Kurs fast halbiert. Am vergangenen Donnerstag fiel er auf 535,53 Dollar, den tiefsten Stand seit einem Jahr. Am Dienstag gibt mit Nvidia erneut der wichtigste KI-Wert nach, und Caterpillar fällt mit.
Der Widerspruch
Rekordaufträge treffen auf Zollkosten
Operativ sieht das Bild anders aus. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 17 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um 45 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte mit 78,1 Milliarden Dollar einen Höchststand, die Sparte Power und Energy legte um 30 Prozent zu. Dem stehen Zollkosten von 2,2 Milliarden Dollar im Jahr 2026 gegenüber. Analysten haben reagiert: DA Davidson senkte das Kursziel von 882 auf 685 Dollar, Freedom Capital Markets von 980 auf 800 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Caterpillar Aktie zeigt, wie schnell eine Wachstumsgeschichte an der Börse kippen kann, auch wenn die Aufträge weiter kommen. Die Marke von 535,53 Dollar ist die Linie, auf die der Markt schaut. Fällt sie, wäre das ein neues Jahrestief. Vorbörsliche Kurse entstehen bei dünnen Umsätzen und können sich bis zur Eröffnung ändern.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie
Warum fällt die Caterpillar Aktie heute vorbörslich?
Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Aktie gibt mit den KI-nahen Werten nach und nähert sich ihrem 52-Wochen-Tief.
Wo liegt das 52-Wochen-Tief der Caterpillar Aktie?
Bei 535,53 Dollar, erreicht am 19. November 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Caterpillar Aktie?
ISIN US1491231015, WKN 850598. US-Handelssymbol: CAT (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: CAT1.
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