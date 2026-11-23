Caterpillar Aktie: Der heimliche KI-Gewinner zieht wieder an – 78 Milliarden Dollar Rekordauftragsbuch

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 12:31 3 Min.

Bagger, Muldenkipper und jetzt Kraftwerke für die KI: Die Caterpillar Aktie steigt vorbörslich um 3,99 Prozent auf 530,80 Dollar. Hinter dem Kurssprung steckt ein Auftragsbestand, der sich binnen eines Jahres fast verdoppelt hat. Warum der Baumaschinenkonzern zum Stromlieferanten der Rechenzentren wird und wo die Risiken liegen.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (Medium 6058), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Wenn die KI-Rally zurückkehrt, ist die Caterpillar Aktie dabei. Vorbörslich steigt sie um 20,35 Dollar oder 3,99 Prozent auf 530,80 Dollar und gehört damit zu den fünf stärksten Werten im Dow Jones. Am Freitag hatte sie bei 510,45 Dollar geschlossen. Der Grund ist schnell erklärt: Caterpillar liefert Generatoren und Turbinen für Rechenzentren und gilt deshalb an der Börse inzwischen als Profiteur des KI-Booms. Caterpillar Aktie vorbörslich 530,80 $ Rekord-Auftragsbestand 78,1 Mrd. $ Umsatzplus im dritten Quartal +17 % bereinigter Gewinn je Aktie 7,20 $ Quelle : Caterpillar, Quartr, Zacks; Stand 29. Oktober 2026 Die Zahlen Das stärkste Quartal der Firmengeschichte Im dritten Quartal steigerte Caterpillar Umsatz und Erlöse um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar, so viel wie nie zuvor in einem Quartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 45 Prozent auf 7,20 Dollar, die bereinigte operative Marge stieg von 17,5 auf 20,6 Prozent. Zwei Milliarden Dollar gab der Konzern über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück. Für die Caterpillar Aktie noch wichtiger ist aber, was kommt. Der KI-Turbo Strom für die Rechenzentren Der Auftragsbestand erreichte einen Rekord von 78,1 Milliarden Dollar, 38,2 Milliarden Dollar mehr als ein Jahr zuvor – fast eine Verdopplung. Rund 58 Prozent davon sollen nach Angaben von Finanzchef Kyle Epley binnen zwölf Monaten zu Umsatz werden, das sind gut 45 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Treiber ist die Sparte Power und Energy: Ihr Umsatz stieg um 18 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar, die Erlöse mit Stromerzeugung sogar um 30 Prozent, angeschoben von Betreibern von Rechenzentren. Konzernchef Joe Creed baut die Kapazitäten für große Motoren und Turbinen aus. Auch die Kundenanzahlungen schnellten um 57 Prozent nach oben – ein Zeichen, dass Käufer sich ihre Lieferplätze sichern. Die Schattenseite Zölle drücken auf die Marge Ganz ohne Haken ist die Geschichte nicht. Die Zölle kosten Caterpillar in diesem Jahr rund 2,2 Milliarden Dollar, allein im vierten Quartal etwa 600 Millionen Dollar. Für das Gesamtjahr bestätigte das Management ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich, die bereinigte operative Marge soll aber nahe dem unteren Ende der Zielspanne liegen. Das Bergbaugeschäft entwickelte sich zudem schwächer als die übrigen Sparten. Was für die Caterpillar Aktie spricht Rekord-Auftragsbestand von 78,1 Milliarden Dollar

Stromerzeugung für Rechenzentren wächst um 30 Prozent

Höhere Marge im dritten Quartal

Aktienrückkäufe und Dividende Was Anleger bedenken sollten Zollkosten von rund 2,2 Milliarden Dollar im Jahr

Marge nahe dem unteren Ende der Zielspanne

Abhängigkeit von der Stimmung rund um KI

Schwächeres Bergbaugeschäft Einordnung der Redaktion: Die Caterpillar Aktie hat sich vom klassischen Konjunkturwert zum Infrastruktur-Spiel auf die KI gewandelt. Das macht sie anfälliger für Schwankungen im Tech-Sektor, wie der Ausverkauf der Vorwoche gezeigt hat, aber auch zum Gewinner, wenn die Stimmung dreht. Der volle Auftragsbestand gibt dem Konzern eine seltene Sicht auf die kommenden Quartale. Entscheidend wird, ob Caterpillar die Kapazitäten schnell genug ausbauen und die Zollkosten über Preise weitergeben kann. FAQ Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie Warum steigt die Caterpillar Aktie heute?

Nach dem Ausverkauf der Vorwoche erholen sich die KI-Werte. Caterpillar profitiert als Lieferant von Generatoren und Turbinen für Rechenzentren davon. Wie groß ist der Auftragsbestand von Caterpillar?

Ende des dritten Quartals lag er bei dem Rekordwert von 78,1 Milliarden Dollar, fast doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Caterpillar Aktie?

ISIN US1491231015, WKN 850598, Handelssymbol CAT1 (Deutschland), US-Handelssymbol CAT (NYSE).

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