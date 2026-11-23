Drei Etappen an einem Tag: vorbörslich knapp vier Prozent, nach der Eröffnung 6,6 Prozent, zum Schluss 7,17 Prozent. Die Caterpillar Aktie beendet den Montag bei 547,04 Dollar und hat ihren Gewinn über den gesamten Handelstag ausgebaut. Im Dow Jones war nur Nvidia stärker. Am Freitag hatte der Baumaschinenkonzern mit 508,11 Dollar noch ein 52-Wochen-Tief markiert.
Caterpillar Aktie: Vom Jahrestief zum Tagessieger der alten Wirtschaft – plus 7 Prozent zum Schluss
Die Caterpillar Aktie schließt am Montag 7,17 Prozent höher bei 547,04 Dollar und ist hinter Nvidia zweitgrößter Gewinner im Dow Jones. Am Freitag stand sie noch auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Was die Wende trägt.
Der Zusammenhang
Warum ein Baggerhersteller auf Chip-Nachrichten reagiert
Caterpillar verkauft längst nicht nur Bagger. Der Konzern liefert Generatoren, Motoren und Turbinen, mit denen Rechenzentren ihren Strom erzeugen. Die Bestellungen für große Motoren reichen bis 2029, für Turbinen bis 2030. Die Führungskrise bei Nvidia hatte Zweifel geweckt, ob der KI-Ausbau im bisherigen Tempo weitergeht. Mit der Rückkehr von Jensen Huang sind diese Zweifel kleiner geworden, und die Caterpillar Aktie reagiert darauf stärker als jeder andere Industriewert im Dow.
Die Einordnung
Ein starker Tag nach sieben schwachen Wochen
Die Größenordnung relativiert sich im Rückblick. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.073 Dollar ist die Caterpillar Aktie auch nach dem heutigen Sprung rund 49 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Zwei Mitglieder des Verwaltungsrats haben im Ausverkauf laut MarketBeat Aktien gekauft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 898 Dollar, etwa 64 Prozent über dem Schlusskurs. Einige Häuser haben ihre Ziele zuletzt gesenkt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Caterpillar Aktie ist zum Industriewert mit Technologie-Hebel geworden. Das hat sie auf dem Weg nach unten gezeigt und heute auf dem Weg nach oben. Mit dem Schlusskurs liegt sie knapp acht Prozent über dem Tief vom Freitag (eigene Rechnung). Für eine Trendwende braucht es mehr als einen Tag. Die Auftragsbücher sprechen dafür, dass das Geschäft selbst intakt ist.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie
Wie hat die Caterpillar Aktie heute geschlossen?
Bei 547,04 Dollar, 7,17 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.
Was hat Caterpillar mit künstlicher Intelligenz zu tun?
Der Konzern liefert Stromtechnik für Rechenzentren, darunter Generatoren, Motoren und Turbinen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Caterpillar Aktie?
ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol an der NYSE: CAT. Handelssymbol an deutschen Börsen: CAT1.
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