Caterpillar Aktie: Vom Jahrestief zum Tagessieger der alten Wirtschaft – plus 7 Prozent zum Schluss

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:54 2 Min.

Die Caterpillar Aktie schließt am Montag 7,17 Prozent höher bei 547,04 Dollar und ist hinter Nvidia zweitgrößter Gewinner im Dow Jones. Am Freitag stand sie noch auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Was die Wende trägt.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (Medium 6058), auf 1200 x 675 zugeschnitten

Drei Etappen an einem Tag: vorbörslich knapp vier Prozent, nach der Eröffnung 6,6 Prozent, zum Schluss 7,17 Prozent. Die Caterpillar Aktie beendet den Montag bei 547,04 Dollar und hat ihren Gewinn über den gesamten Handelstag ausgebaut. Im Dow Jones war nur Nvidia stärker. Am Freitag hatte der Baumaschinenkonzern mit 508,11 Dollar noch ein 52-Wochen-Tief markiert. Schlusskurs der Caterpillar Aktie 547,04 USD Tagesgewinn, Platz 2 im Dow Jones +7,17 % 52-Wochen-Tief vom Freitag 508,11 USD Auftragsbestand 78,1 Mrd. USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:52 Uhr MEZ; Caterpillar; MarketBeat Der Zusammenhang Warum ein Baggerhersteller auf Chip-Nachrichten reagiert Caterpillar verkauft längst nicht nur Bagger. Der Konzern liefert Generatoren, Motoren und Turbinen, mit denen Rechenzentren ihren Strom erzeugen. Die Bestellungen für große Motoren reichen bis 2029, für Turbinen bis 2030. Die Führungskrise bei Nvidia hatte Zweifel geweckt, ob der KI-Ausbau im bisherigen Tempo weitergeht. Mit der Rückkehr von Jensen Huang sind diese Zweifel kleiner geworden, und die Caterpillar Aktie reagiert darauf stärker als jeder andere Industriewert im Dow. Die Einordnung Ein starker Tag nach sieben schwachen Wochen Die Größenordnung relativiert sich im Rückblick. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.073 Dollar ist die Caterpillar Aktie auch nach dem heutigen Sprung rund 49 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Zwei Mitglieder des Verwaltungsrats haben im Ausverkauf laut MarketBeat Aktien gekauft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 898 Dollar, etwa 64 Prozent über dem Schlusskurs. Einige Häuser haben ihre Ziele zuletzt gesenkt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Caterpillar Aktie spricht Gewinn über den ganzen Tag ausgebaut

Aufträge bis 2029 und 2030

Auftragsbestand von 78,1 Milliarden Dollar

Insiderkäufe im Ausverkauf Was Anleger bedenken sollten Kurs hängt stark an der KI-Stimmung

Zölle kosten rund 2,2 Milliarden Dollar im Jahr

Noch rund 49 Prozent unter dem Hoch

Gesenkte Schätzungen einzelner Analysten Einordnung der Redaktion: Die Caterpillar Aktie ist zum Industriewert mit Technologie-Hebel geworden. Das hat sie auf dem Weg nach unten gezeigt und heute auf dem Weg nach oben. Mit dem Schlusskurs liegt sie knapp acht Prozent über dem Tief vom Freitag (eigene Rechnung). Für eine Trendwende braucht es mehr als einen Tag. Die Auftragsbücher sprechen dafür, dass das Geschäft selbst intakt ist. FAQ Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie Wie hat die Caterpillar Aktie heute geschlossen?

Bei 547,04 Dollar, 7,17 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Was hat Caterpillar mit künstlicher Intelligenz zu tun?

Der Konzern liefert Stromtechnik für Rechenzentren, darunter Generatoren, Motoren und Turbinen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Caterpillar Aktie?

ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol an der NYSE: CAT. Handelssymbol an deutschen Börsen: CAT1.

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