Die Erholung hat sich nach der Eröffnung in New York noch verstärkt. Die Caterpillar Aktie (ISIN: US1491231015, FSE: CAT1, NYSE: CAT) steht am Montag um 16:06 Uhr deutscher Zeit bei 544,12 Dollar, ein Plus von 6,60 Prozent. Mittags, vor Handelsbeginn, waren es erst knapp 4 Prozent gewesen. Damit ist Caterpillar der zweitstärkste Wert im Dow Jones, nur Nvidia liegt mit plus 30 Prozent weiter vorn. Am Freitag hatte die Aktie noch 5 Prozent verloren und war mit 508,11 Dollar auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen.
Caterpillar Aktie: Plus 6,6 Prozent nach Handelsstart - vom Jahrestief zum stärksten Dow-Wert hinter Nvidia
Am Freitag fiel die Caterpillar Aktie auf den tiefsten Stand seit einem Jahr, am Montag ist sie der zweitstärkste Wert im Dow Jones. Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze springt der Baumaschinenkonzern um 6,6 Prozent auf 544 Dollar. Warum ein Baggerhersteller so stark auf eine Chip-Nachricht reagiert und was Insider im Ausverkauf getan haben.
Der Auslöser
Warum Huang auch Bagger bewegt
Nvidia hat am Montag Gründer Jensen Huang wieder als Chef eingesetzt. Die Wall Street feiert das mit einem Kursfeuerwerk: Der Dow Jones eröffnete 2,3 Prozent höher, der Nasdaq sogar 7,3 Prozent. Dass ausgerechnet Caterpillar so stark mitzieht, hat einen einfachen Grund. Der Konzern verkauft Generatoren, Motoren und Turbinen, mit denen Rechenzentren ihren Strom erzeugen. Die Bestellungen für große Motoren reichen inzwischen bis 2029, für Turbinen bis 2030. Der Auftragsbestand liegt bei 78,1 Milliarden Dollar. Wenn die Angst um den KI-Ausbau nachlässt, hilft das Caterpillar unmittelbar.
Die Insider
Direktoren kauften im Ausverkauf
Die Talfahrt davor war gewaltig. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.073 Dollar hat die Caterpillar Aktie in der Spitze mehr als die Hälfte verloren, seit Jahresbeginn lag sie am Freitag rund 11 Prozent im Minus. Zwei Mitglieder des Verwaltungsrats nutzten die Schwäche laut MarketBeat für Käufe, allerdings zu Kursen über dem Freitagsschluss. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 898 Dollar und damit etwa 65 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Einige Häuser haben ihre Ziele zuletzt gesenkt, die Erste Group kürzte ihre Gewinnschätzung für 2026. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Caterpillar Aktie verhält sich inzwischen wie ein Technologiewert mit Hebel. Fällt Nvidia, fällt sie stärker als der Dow Jones. Steigt Nvidia, steigt sie ebenfalls stärker. Der heutige Sprung repariert bisher nur den Verlust vom Freitag. Bis zum Hoch fehlen weiterhin fast 50 Prozent (eigene Rechnung). Für eine Trendwende müsste die Aktie die Gewinne über mehrere Tage halten. Die Auftragsbücher sprechen dafür, dass das Geschäft selbst intakt ist. Offen bleibt, ob die Kunden ihre Bestellungen abrufen, falls der KI-Ausbau langsamer wird.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar Aktie
Warum steigt die Caterpillar Aktie heute so stark?
Nvidia hat Jensen Huang wieder als Chef eingesetzt, die KI-Werte erholen sich kräftig. Caterpillar liefert Stromtechnik für Rechenzentren und zieht deshalb mit.
Wo liegt das 52-Wochen-Tief der Caterpillar Aktie?
Bei 508,11 Dollar, erreicht am Freitag, dem 20. November 2026.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Caterpillar Aktie?
ISIN US1491231015, WKN 850598, Handelssymbol CAT1 (Deutschland), US-Handelssymbol CAT (NYSE).
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