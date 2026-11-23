Die Talfahrt davor war gewaltig. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.073 Dollar hat die Caterpillar Aktie in der Spitze mehr als die Hälfte verloren, seit Jahresbeginn lag sie am Freitag rund 11 Prozent im Minus. Zwei Mitglieder des Verwaltungsrats nutzten die Schwäche laut MarketBeat für Käufe, allerdings zu Kursen über dem Freitagsschluss. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 898 Dollar und damit etwa 65 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Einige Häuser haben ihre Ziele zuletzt gesenkt, die Erste Group kürzte ihre Gewinnschätzung für 2026. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.