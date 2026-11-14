Caterpillar-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Der 3,4-Milliarden-Deal mit Anthropic zündet das Comeback – Plus 7,45 Prozent

Die Widerlegung der Wahlangst. Genau diese Nachricht traf den Nerv des Marktes. In der Vorwoche hatte die Sorge, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten strengere Regeln den Bau von Rechenzentren bremsen, Caterpillar und andere Zulieferer wie Vertiv und Quanta Services abstürzen lassen. Der Anthropic-Deal zeigt: Die KI-Branche sichert sich Stromerzeugung, wo sie kann.

Rückenwind von CoreWeave. Am Mittwoch legte der KI-Cloudanbieter CoreWeave starke Zahlen vor: ein Umsatzplus von 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar und eine angehobene Jahresprognose. Für Caterpillar war das ein weiteres Signal, dass die Nachfrage nach Rechenleistung und damit nach Strom ungebrochen ist. Die Bank of America bestätigte ihre Kaufempfehlung.

Starkes operatives Fundament. Die Sparte Power Generation steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 30 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 7,20 Dollar. Der Auftragsbestand liegt mit rund 78 Milliarden Dollar auf Rekordniveau. Ein Mitglied des Verwaltungsrats hatte kurz zuvor Aktien für rund 620.000 Dollar gekauft.