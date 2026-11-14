Vom Prügelknaben zum Spitzenreiter in fünf Handelstagen: Die Caterpillar-Aktie ist der Dow Jones Gewinner der Woche. Nach dem Ausverkauf der Vorwoche, in der die Papiere trotz Rekordauftragsbestand rund 10 Prozent verloren hatten, kletterte der Baumaschinen- und Energiekonzern vom Schlusskurs der Vorwoche bei 558,60 US-Dollar um 7,45 Prozent auf 600,20 US-Dollar. Kein anderer der 30 Dow-Werte legte in der KW 46 stärker zu. Unsere Caterpillar-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum ausgerechnet ein Hersteller von Baggern und Generatoren zum Gewinner der KI-Woche wurde.
Caterpillar-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Der 3,4-Milliarden-Deal mit Anthropic zündet das Comeback – Plus 7,45 Prozent
Caterpillar-Aktie Wochenanalyse KW 46/2026: Mit einem Plus von 7,45 Prozent auf 600,20 US-Dollar ist Caterpillar der größte Dow Jones Gewinner der Woche. Ein Generatorauftrag aus dem Umfeld des KI-Unternehmens Anthropic, die Rückkehr der KI-Käufer und starke CoreWeave-Zahlen trieben den Baumaschinenkonzern. Allein Caterpillar lieferte rund 247 Dow-Punkte. Die Gründe, die Risiken und was Anleger jetzt wissen müssen.
Caterpillar-Aktie Wochenanalyse
Ein Montag wie ein Befreiungsschlag – und dann die Achterbahn
Der Weg zum Dow Jones Wochengewinner war alles andere als geradlinig. Zwei kräftige Gewinntage trugen die Caterpillar-Aktie, dazwischen schlugen Zinsangst und Analystenkritik zu.
Montag, +7,21 Prozent auf 598,88 Dollar: Der beste Tag der Woche. Die Käufer kehrten nach dem KI-Crash der Vorwoche mit Macht zurück, und Caterpillar lieferte allein rund 240 Punkte zur 1.100-Punkte-Rally des Dow.
Dienstag, -2,39 Prozent auf 584,57 Dollar: Heiße Verbraucherpreise trieben die Rendite zehnjähriger US-Anleihen über 5 Prozent. Evercore ISI senkte zudem das Kursziel.
Mittwoch, +2,91 Prozent auf 601,61 Dollar: Die Quartalszahlen von CoreWeave entfachten die KI-Rally neu. Caterpillar war erneut größter Dow-Gewinner des Tages.
Donnerstag, +0,61 Prozent auf 605,28 Dollar: Trotz des Rücktritts von Nvidia-Chef Jensen Huang hielt sich die Aktie im Plus.
Freitag, -0,84 Prozent auf 600,20 Dollar: Mit der neuen Verkaufswelle bei Chipwerten gab auch Caterpillar leicht nach. Die Marke von 600 Dollar hielt.
Dow Jones Gewinner der Woche
Warum die Caterpillar-Aktie zum KI-Gewinner wurde
Der Anthropic-Deal als Zündfunke. Laut einem Bericht der Financial Times vom Sonntag übernimmt das KI-Unternehmen Anthropic Bestellungen über gasbetriebene Caterpillar-Generatoren mit einer Leistung von 1,7 Gigawatt im Wert von rund 3,4 Milliarden Dollar. Ursprünglich hatte der Energieentwickler OnePWR die Anlagen geordert. Anthropic übernimmt die Aufträge samt Installation, kauft OnePWR aber nicht. Neues Geschäft ist das für Caterpillar nicht unbedingt, wie Analysten von ActivTrades betonen. Entscheidend ist etwas anderes: Ein Auftrag, der bisher von der Finanzierung eines Projektentwicklers abhing, steht nun auf deutlich solideren Füßen. Anthropic kauft damit vor allem Zeit, denn große Gasmotoren für die Dauerstromversorgung sind laut Konzernchef Joe Creed bis Ende 2028 und 2029 ausgebucht.
Die Widerlegung der Wahlangst. Genau diese Nachricht traf den Nerv des Marktes. In der Vorwoche hatte die Sorge, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten strengere Regeln den Bau von Rechenzentren bremsen, Caterpillar und andere Zulieferer wie Vertiv und Quanta Services abstürzen lassen. Der Anthropic-Deal zeigt: Die KI-Branche sichert sich Stromerzeugung, wo sie kann.
Rückenwind von CoreWeave. Am Mittwoch legte der KI-Cloudanbieter CoreWeave starke Zahlen vor: ein Umsatzplus von 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar und eine angehobene Jahresprognose. Für Caterpillar war das ein weiteres Signal, dass die Nachfrage nach Rechenleistung und damit nach Strom ungebrochen ist. Die Bank of America bestätigte ihre Kaufempfehlung.
Starkes operatives Fundament. Die Sparte Power Generation steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 30 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 7,20 Dollar. Der Auftragsbestand liegt mit rund 78 Milliarden Dollar auf Rekordniveau. Ein Mitglied des Verwaltungsrats hatte kurz zuvor Aktien für rund 620.000 Dollar gekauft.
Ein Leerverkäufer zieht sich zurück. Positiv aufgenommen wurde auch, dass der bekannte Investor Michael Burry seine Wette auf fallende Kurse bei Caterpillar um 75 Prozent reduziert hat. Dagegen senkte Evercore ISI das Kursziel deutlich von 1.045 auf 833 Dollar, hält aber an der Einstufung „Outperform“ fest.
Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie
Wie stark ist die Caterpillar-Aktie in der Woche vom 9. bis 13. November 2026 gestiegen?
Die Caterpillar-Aktie stieg um 7,45 Prozent auf 600,20 US-Dollar und war damit der größte Dow Jones Gewinner der Woche.
Warum ist die Caterpillar-Aktie gestiegen?
Ein Bericht über die Übernahme von Generatorbestellungen über 3,4 Milliarden Dollar durch Anthropic, die Erholung der KI-Werte nach dem Ausverkauf der Vorwoche und starke Zahlen von CoreWeave trieben die Aktie.
Was hat Caterpillar mit KI zu tun?
Caterpillar liefert Gasmotoren, Generatoren und Turbinen, die Rechenzentren mit Strom versorgen. Die Sparte Power Generation wächst derzeit am schnellsten im Konzern.
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