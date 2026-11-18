Ausgerechnet jetzt, da sich die Aktie gerade vom Tiefpunkt gelöst hatte, kommt der Dämpfer: Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel stuft die Carl Zeiss Meditec Aktie (Ticker AFX, ISIN DE0005313704) von „Equal Weight“ auf „Underweight“ ab und senkt das Kursziel von 27 auf 26 Euro. Auf Tradegate schwankte das Papier am Mittwochmorgen bis 09:09 Uhr zwischen 33,26 und 34,64 Euro; am Dienstagabend war es an der Börse Stuttgart mit 33,68 Euro aus dem Handel gegangen. Diese Carl Zeiss Meditec Aktienanalyse zeigt, warum Barclays so skeptisch ist, wie es um Wachstum und Margen steht und was die Carl Zeiss Meditec Aktienprognose vor den Jahreszahlen bestimmt.
Carl Zeiss Meditec Aktienanalyse: Barclays stuft auf Underweight, Ziel 26 Euro, drei Wochen vor den Jahreszahlen – kippt die Erholung der Augenspezialisten?
Barclays zählt Carl Zeiss Meditec zu den schwächsten europäischen Medizintechnikwerten für 2027 und stuft ab. Die Aktie hatte sich zuletzt vom Jahrestief erholt, am 1. Dezember kommt eine neue Chefin, am 10. Dezember folgen die Jahreszahlen. Unsere Carl Zeiss Meditec Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die Carl Zeiss Meditec Aktienprognose entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Carl Zeiss Meditec AG, Jena
- Ticker / ISIN
- AFX / DE0005313704
- Indizes
- TecDAX, SDAX
- Geschäftsjahr
- Oktober bis September
- Umsatz 9M 2025/26
- 1.553,7 Mio. Euro
- Bereinigte EBITA-Marge 9M
- 8,0 %
- Großaktionär
- Carl Zeiss AG (rund 59 %)
- Jahreszahlen
- 10. Dezember 2026
Stand: 18.11.2026, Kurs Tradegate 09:09 Uhr; Geschäftszahlen laut Carl Zeiss Meditec
Abstufung auf Underweight
Barclays sieht für europäische Medizintechnik 2027 Risiken durch Inflation, Zinsen und US-Zölle – und Carl Zeiss Meditec unter den schwächsten Werten.
Margen halbiert
Die bereinigte EBITA-Marge fiel nach neun Monaten auf 8,0 Prozent, nach 11,1 Prozent im Vorjahr.
China als Bremse
Die Augenheilkunde schrumpfte, weil eine Linse aus der chinesischen Sammelausschreibung fiel.
Neustart mit neuer Chefin
Ab 1. Dezember führt Bronwyn Brophy O’Connor das Unternehmen; die Mutter Carl Zeiss AG kauft Aktien zu.
Der Auslöser
Was ist bei der Carl Zeiss Meditec Aktie passiert – und warum ist Barclays so skeptisch?
Es ist bereits die zweite Abstufung durch Barclays in diesem Jahr: Im Januar stand die Aktie noch auf „Overweight“, im August auf „Equal Weight“, jetzt auf „Underweight“.
In seinem Ausblick auf den europäischen Medizintechniksektor für 2027 argumentiert Analyst Hassan Al-Wakeel, die Branche habe sich zwar teilweise erholt, nun müssten die Unternehmen aber wieder liefern. Für 2027 sieht er Gegenwind durch Inflation, Zinsen und mögliche US-Zölle nach Section 232. Am schwächsten positioniert seien Carl Zeiss Meditec, Fresenius Medical Care und Smith & Nephew. Besser sieht er EssilorLuxottica, Philips und Fresenius. Die Studie wurde am Dienstagnachmittag veröffentlicht, als die Aktie bei 34,56 Euro stand – das neue Ziel liegt rund ein Viertel darunter.
Brisant ist der Zeitpunkt. Die Aktie hatte sich vom Jahrestief im März (rund 23 Euro) um fast 50 Prozent erholt – getragen von der Hoffnung auf eine Trendwende unter neuer Führung und Aktienkäufen des Mutterkonzerns. Am 10. Dezember legt Carl Zeiss Meditec die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 vor. Dann zeigt sich, ob die gekappte Prognose erreicht wurde und welchen Ausblick die neue Chefin gibt.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Carl Zeiss Meditec sein Geld? Augenheilkunde und Operationsmikroskope
Carl Zeiss Meditec ist die börsennotierte Medizintechnik-Tochter der Stiftungsgruppe Carl Zeiss. Rund drei Viertel des Umsatzes stammen aus der Augenheilkunde (Ophthalmology): Diagnosegeräte, Laser für die refraktive Chirurgie wie das SMILE-Verfahren und Intraokularlinsen für Grauer-Star-Operationen. Das zweite Segment Microsurgery liefert Operationsmikroskope und Visualisierungssysteme für Neuro-, HNO- und Zahnchirurgie. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Augenheilkunde 1.724 Millionen Euro Umsatz, die Mikrochirurgie 504 Millionen Euro. Die Carl Zeiss AG hält rund 59 Prozent und will bis Ende Februar 2027 für bis zu 200 Millionen Euro weitere Aktien über die Börse kaufen, höchstens bis zu einem Anteil von 70 Prozent.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen und wie teuer ist die Carl Zeiss Meditec Aktie?
Die vergangenen Quartale waren schwierig. Nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 sank der Umsatz um 2,9 Prozent auf 1.553,7 Millionen Euro. Die bereinigte EBITA-Marge brach von 11,1 auf 8,0 Prozent ein. Hauptgrund ist China: Eine bifokale Intraokularlinse fiel aus der staatlichen Sammelausschreibung, zudem schwächelten refraktive Laser und Geräte in Asien. Die Augenheilkunde verlor 4,8 Prozent Umsatz, die Mikrochirurgie wuchs dagegen um 3,8 Prozent. Immerhin: Im dritten Quartal allein stieg der Umsatz wieder um 2,4 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet das Management 2,15 bis 2,20 Milliarden Euro Umsatz bei einer bereinigten EBITA-Marge von 8 bis 10 Prozent; im vierten Quartal steht zudem eine Firmenwertabschreibung von rund 150 Millionen Euro an.
|Kennzahl
|GJ 2024/25
|9M 2025/26
|Veränderung 9M
|Umsatz
|2.227,6 Mio. €
|1.553,7 Mio. €
|-2,9 %
|davon Ophthalmology
|1.724 Mio. €
|1.191,4 Mio. €
|-4,8 %
|Bereinigte EBITA-Marge
|11,6 %
|8,0 %
|Vorjahr 11,1 %
|davon Microsurgery
|504 Mio. €
|362,3 Mio. €
|+3,8 %
|Ergebnis je Aktie
|1,61 €
|0,80 €
|Vorjahr 1,02 €
|Dividende je Aktie
|0,55 €
|–
|–
Geschäftsjahr von Oktober bis September. Bereinigt = ohne Sondereffekte laut Unternehmen.
Quelle: Carl Zeiss Meditec, Geschäftsbericht 2024/25 (11.12.2025) und Q3-Mitteilung (06.08.2026)
Für eine Aktie mit schrumpfenden Margen ist die Bewertung nicht niedrig. Analysten erwarten laut finanzen.net für 2025/26 einen Gewinn je Aktie von 1,32 Euro und für 2026/27 von 1,45 Euro. Beim aktuellen Kurs ergibt das ein KGV von rund 26 beziehungsweise 24. Das Potenzial liegt in der Margenerholung: Mittelfristig peilt das Management wieder mindestens mittleres einstelliges organisches Wachstum und eine EBITA-Marge in Richtung 15 Prozent an. Gelingt das, wäre die Aktie auf heutigem Kursniveau deutlich günstiger bewertet.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Carl Zeiss Meditec Aktienprognose?
Barclays steht mit seiner Skepsis nicht allein – im Gegenteil. Laut stockanalysis.com (Datenbasis S&P Global, Stand 23. Oktober) rät keiner von 15 erfassten Analysten zum Kauf, neun empfehlen Halten und sechs Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26,93 Euro und damit rund 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs, die Spanne reicht von 18,10 bis 35 Euro. Die Aktie notiert also bereits über dem Konsens – ein seltenes Bild, das zeigt, wie stark die Erholung seit März von der Hoffnung auf eine Wende getragen ist. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
|Kennzahl
|Wert
|Erfasste Analysten
|15
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|0 / 9 / 6
|Durchschnittliches Kursziel
|26,93 €
|Spanne der Kursziele
|18,10 bis 35 €
|Barclays (17.11.2026)
|Underweight, Kursziel 26 €
Konsens vor der Barclays-Abstufung vom 17.11.2026.
Quelle: stockanalysis.com (Stand 23.10.2026); dpa-AFX (18.11.2026)
Charttechnik
Wie steht die Carl Zeiss Meditec Aktie charttechnisch da?
Charttechnisch ist das Bild deutlich freundlicher als das der Analysten. Laut boerse.de notiert die Aktie über der 50-Tage-Linie (rund 32,55 Euro) und klar über der 200-Tage-Linie (rund 28,64 Euro); beide Linien steigen. Direkt über dem Kurs liegt allerdings die 20-Tage-Linie bei rund 34,76 Euro, und das Sechs-Monats-Hoch vom 4. November bei 35,74 Euro bildet einen markanten Widerstand. Nach unten wäre die Zone um 33,30 Euro die erste Unterstützung, danach die 50-Tage-Linie. Ein Rückfall unter die 200-Tage-Linie würde die Erholung seit dem Frühjahr infrage stellen. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Carl Zeiss Meditec Aktie?
Die Szenarien
Carl Zeiss Meditec Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Carl Zeiss Meditec Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, wie sie Analysten und Marktbeobachter diskutieren. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Die Wende wird greifbar
Die Jahreszahlen am 10. Dezember treffen die Prognose, die neue Chefin liefert einen überzeugenden Plan. Dann rückt das Sechs-Monats-Hoch bei 35,74 Euro in den Fokus, und Analysten müssten ihre Ziele überdenken.
Szenario 2: Warten auf den Ausblick
Die Aktie pendelt zwischen 50-Tage-Linie und 35,74 Euro, bis der Ausblick für 2026/27 vorliegt.
Szenario 3: Der Konsens setzt sich durch
Ein vorsichtiger Ausblick oder neue China-Belastungen lassen die Aktie Richtung 200-Tage-Linie fallen – das Niveau, an dem sich die meisten Kursziele orientieren.
Termine
Was Anleger bei der Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt beobachten sollten
Wichtig sind außerdem neue Ausschreibungsrunden für Linsen in China, die US-Zollpolitik für Medizinprodukte und die Zahl der refraktiven Eingriffe in Asien.
Häufige Fragen zur Carl Zeiss Meditec Aktienanalyse
Warum steht die Carl Zeiss Meditec Aktie heute unter Druck?
Barclays hat die Aktie von „Equal Weight“ auf „Underweight“ abgestuft und das Kursziel auf 26 Euro gesenkt. Der Analyst zählt Carl Zeiss Meditec zu den schwächsten europäischen Medizintechnikwerten für 2027.
Wie hoch ist das KGV der Carl Zeiss Meditec Aktie?
Auf Basis der Konsensschätzungen von finanzen.net liegt es für 2025/26 bei rund 26 und für 2026/27 bei rund 24.
Was sagen Analysten zur Carl Zeiss Meditec Aktienprognose?
Laut stockanalysis.com rät keiner von 15 Analysten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26,93 Euro, die Spanne bei 18,10 bis 35 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wer wird neue Chefin von Carl Zeiss Meditec?
Bronwyn Brophy O’Connor übernimmt am 1. Dezember 2026. Sie war zuvor Chefin des schwedischen Medizintechnikunternehmens Vitrolife.
Wann legt Carl Zeiss Meditec die Jahreszahlen vor?
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 sind für den 10. Dezember 2026 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Artikel genannte Einstufung von Barclays (Analyst Hassan Al-Wakeel; „Underweight“, Kursziel 26 Euro; Studie vom 17.11.2026, 15:50 Uhr GMT) ist eine Anlageempfehlung Dritter. aktiencheck.de gibt sie unverändert weiter und macht sie sich nicht zu eigen; sie ist keine Empfehlung von aktiencheck.de. Angaben von Barclays zu Interessenkonflikten: Barclays Research – Important Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Carl Zeiss Meditec AG (AFX): Verkaufen, Kursziel 26,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays Capital, Analyst Hassan Al-Wakeel, via dpa-AFX vom 17.11.2026, 16:50 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 09:22 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 09:22 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays Capital, Analyst Hassan Al-Wakeel, via dpa-AFX.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.