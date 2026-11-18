Warum steht die Carl Zeiss Meditec Aktie heute unter Druck?

Barclays hat die Aktie von „Equal Weight“ auf „Underweight“ abgestuft und das Kursziel auf 26 Euro gesenkt. Der Analyst zählt Carl Zeiss Meditec zu den schwächsten europäischen Medizintechnikwerten für 2027.

Wie hoch ist das KGV der Carl Zeiss Meditec Aktie?

Auf Basis der Konsensschätzungen von finanzen.net liegt es für 2025/26 bei rund 26 und für 2026/27 bei rund 24.

Was sagen Analysten zur Carl Zeiss Meditec Aktienprognose?

Laut stockanalysis.com rät keiner von 15 Analysten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26,93 Euro, die Spanne bei 18,10 bis 35 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.

Wer wird neue Chefin von Carl Zeiss Meditec?

Bronwyn Brophy O’Connor übernimmt am 1. Dezember 2026. Sie war zuvor Chefin des schwedischen Medizintechnikunternehmens Vitrolife.

Wann legt Carl Zeiss Meditec die Jahreszahlen vor?

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 sind für den 10. Dezember 2026 angekündigt.