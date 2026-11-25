Ein Jahr lang war sie ein Sorgenkind, jetzt gibt es Lebenszeichen. Die Carl Zeiss Meditec Aktie gewinnt am Mittwochmorgen 0,93 Prozent auf 32,48 Euro (Stand 09:21 Uhr, comdirect) und steht unter den TecDAX Gewinnern. Im Hintergrund hat ein prominenter Name seine Position ausgebaut.
Carl Zeiss Meditec Aktie: TecDAX Gewinner – Goldman Sachs über fünf Prozent, China-Zulassung im Rücken
Die Carl Zeiss Meditec Aktie steigt am Mittwochmorgen um 0,93 Prozent auf 32,48 Euro und ist TecDAX Gewinner. Goldman Sachs meldet mehr als fünf Prozent der Stimmrechte. Beginnt die Bodenbildung?
Warum steigt die Carl Zeiss Meditec Aktie heute?
Drei Dinge kommen zusammen. Das erste ist eine Stimmrechtsmitteilung: Goldman Sachs hat am 16. November die Meldeschwelle überschritten und hält nun eine Gesamtposition von 5,06 Prozent, zuvor waren es 4,97 Prozent. Wichtig für die Einordnung ist die Zusammensetzung. Nur 1,05 Prozent entfallen auf Aktien, 4,01 Prozent auf Finanzinstrumente. Solche Positionen entstehen bei Investmentbanken oft aus dem Handels- und Kundengeschäft und sind kein Bekenntnis wie der Einstieg eines Langfristinvestors.
Das zweite ist eine Produktnachricht. Die chinesische Zulassungsbehörde NMPA hat im November die Linse ZEISS PT LUNANA freigegeben, eine implantierbare Linse zur Korrektur von Kurzsichtigkeit. China ist für das Geschäft mit Augenlasern und Linsen einer der wichtigsten Märkte des Konzerns aus Jena und war zuletzt eher Problem als Stütze.
Das dritte ist der Markt. Anleger verkaufen seit Dienstag Chipwerte und suchen defensive Alternativen. Medizintechnik profitiert: Auch Siemens Healthineers und Eckert & Ziegler zählen am Mittwoch zu den TecDAX Gewinnern.
Die Skeptiker sind nicht verschwunden
Erst vor einer Woche hatte Barclays die Carl Zeiss Meditec Aktie abgestuft. Analyst Hassan Al-Wakeel sieht das Unternehmen im europäischen Medizintechniksektor als besonders schwach aufgestellt und verweist auf Inflation, Zinsen und mögliche US-Zölle im Jahr 2027. Am Tag der Studie verlor die Aktie 6,22 Prozent und schloss bei 32,26 Euro. Der aktuelle Kurs liegt nur knapp darüber.
Was jetzt für die Carl Zeiss Meditec Aktie zählt
Die Zone um 32 Euro
Hier hat sich der Kurs seit der Abstufung stabilisiert. Hält sie, wächst die Chance auf einen Boden.
Jahreszahlen im Dezember
Der Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr und der Ausblick sind der nächste harte Termin.
China
Erste Verkaufszahlen der neuen Linse zeigen, ob die Zulassung mehr ist als eine Schlagzeile.
Stammdaten
Carl Zeiss Meditec AG: ISIN DE0005313704, WKN 531370, Handelssymbol AFX, US-Handelssymbol CZMWY (OTC). Kurs: 32,48 Euro, plus 0,93 Prozent (Stand 09:21 Uhr, comdirect).
Weitere genannte Unternehmen:
Goldman Sachs: ISIN US38141G1040, WKN 920332, Handelssymbol GOS, US-Handelssymbol GS
Siemens Healthineers AG: ISIN DE000SHL1006, WKN SHL100, Handelssymbol SHL, US-Handelssymbol SMMNY (OTC)
Eckert & Ziegler SE: ISIN DE0005659700, WKN 565970, Handelssymbol EUZ, US-Handelssymbol EKZRF (OTC)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.