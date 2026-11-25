Drei Dinge kommen zusammen. Das erste ist eine Stimmrechtsmitteilung: Goldman Sachs hat am 16. November die Meldeschwelle überschritten und hält nun eine Gesamtposition von 5,06 Prozent, zuvor waren es 4,97 Prozent. Wichtig für die Einordnung ist die Zusammensetzung. Nur 1,05 Prozent entfallen auf Aktien, 4,01 Prozent auf Finanzinstrumente. Solche Positionen entstehen bei Investmentbanken oft aus dem Handels- und Kundengeschäft und sind kein Bekenntnis wie der Einstieg eines Langfristinvestors.

Das zweite ist eine Produktnachricht. Die chinesische Zulassungsbehörde NMPA hat im November die Linse ZEISS PT LUNANA freigegeben, eine implantierbare Linse zur Korrektur von Kurzsichtigkeit. China ist für das Geschäft mit Augenlasern und Linsen einer der wichtigsten Märkte des Konzerns aus Jena und war zuletzt eher Problem als Stütze.

Das dritte ist der Markt. Anleger verkaufen seit Dienstag Chipwerte und suchen defensive Alternativen. Medizintechnik profitiert: Auch Siemens Healthineers und Eckert & Ziegler zählen am Mittwoch zu den TecDAX Gewinnern.