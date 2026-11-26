Die Carl Zeiss Meditec Aktie (ISIN: DE0005313704, FSE: AFX) steht vor entscheidenden Tagen: Am 1. Dezember übernimmt Bronwyn Brophy O'Connor den Vorstandsvorsitz, am 10. Dezember legt der Medizintechnikkonzern die Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 vor. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec Aktie am 25. November zeitweise auf 31,60 Euro und kreuzte damit die 100-Tage-Linie nach unten.
Carl Zeiss Meditec Aktie Prognose: Neue CEO ab 1. Dezember, 100-Tage-Linie gerissen - Dreht sich das Blatt vor den Zahlen am 10. Dezember?
Die Carl Zeiss Meditec Aktie fällt unter die 100-Tage-Linie, Barclays wird skeptisch, und ab 1. Dezember führt Bronwyn Brophy O'Connor den Konzern. Die Carl Zeiss Meditec Aktie Prognose vor den Zahlen am 10. Dezember: Marge, Goodwill-Abschreibung und ProfitUp im Check.
Steckbrief
- Unternehmen
- Carl Zeiss Meditec AG
- Börse / Ticker
- Xetra, AFX
- ISIN
- DE0005313704
- Kerngeschäft
- Augenheilkunde (Ophthalmology) und Mikrochirurgie (Microsurgery)
- Großaktionär
- Carl Zeiss AG, rund 59%
- Neue CEO
- Bronwyn Brophy O'Connor ab 1.12.2026
- Nächste Zahlen
- 10.12.2026 (Geschäftsjahr 2025/26)
- Dividende 2024/25
- 0,55 € je Aktie
Stand: 26.11.2026, Kurs: Xetra-Tagestief vom 25.11.2026
Für Anleger der Carl Zeiss Meditec Aktie ist die Gemengelage anspruchsvoll: ein Minus von mehr als 10% seit Jahresbeginn, eine im Januar ausgesetzte und im Mai neu gefasste Prognose, eine für das vierte Quartal angekündigte Goodwill-Abschreibung von rund 150 Mio. € und das Sparprogramm ProfitUp. Dem stehen eine neue Chefin mit Medizintechnik-Erfahrung und erste Lichtblicke in der Mikrochirurgie gegenüber. Die große Analyse mit Carl Zeiss Meditec Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild
Die aktuellen News
Neue CEO zum 1. Dezember, offene Baustellen
Mit Bronwyn Brophy O'Connor bekommt Carl Zeiss Meditec nach knapp einem Jahr Interimslösung wieder eine reguläre Führung. Die bisherige CEO der schwedischen Vitrolife Group, die seit 2023 an deren Spitze stand, übernimmt zum 1. Dezember 2026 den Vorstandsvorsitz und wird zugleich Mitglied des Vorstands der Muttergesellschaft Carl Zeiss AG, zuständig für die Sparte Medical Technology. Nach Unternehmensangaben bringt sie 25 Jahre Erfahrung in Medizintechnik und Life Sciences mit; früher war sie bei Covidien tätig, das später von Medtronic übernommen wurde. Seit Januar 2026 führte Andreas Pecher, CEO der Carl Zeiss AG, die Geschäfte interimistisch. Ab Dezember bildet sie gemeinsam mit Finanzvorstand Justus Wehmer den Vorstand von Carl Zeiss Meditec.
Weniger freundlich fiel zuletzt die Analystenseite aus. Barclays stufte die Carl Zeiss Meditec Aktie Mitte November von Equal Weight auf Underweight herab und senkte das Kursziel von 27 auf 26 Euro. Analyst Jonathon Unwin nennt für das kommende Jahr Inflation, Zinsen und US-Zölle als Risiken für die Branche. Die Aktie gab in der Folge zeitweise um bis zu 5% auf 32,16 Euro nach.
Einen Lichtblick liefert China: Die dortige Arzneimittelbehörde NMPA hat im November die phake Intraokularlinse PT LUNANA zur Behandlung von Kurzsichtigkeit zugelassen. Die Markteinführung in China ist nach Medienberichten für 2027 geplant. Das ist wichtig, denn das Chinageschäft belastet die Zahlen: Der Rückzug der bifokalen Linse aus staatlichen Ausschreibungen drückt auf das Geschäft mit Intraokularlinsen.
Die Quartalszahlen
Umsatz stabil, Marge unter Druck
Die Neunmonatszahlen vom 6. August zeichnen ein gemischtes Bild. Währungsbereinigt blieb der Umsatz mit einem Minus von 0,7% fast stabil, in Euro sank er um 2,9%. Das dritte Quartal lieferte mit einem Plus von 2,4% (währungsbereinigt +4,6%) erstmals wieder Wachstum. Der Treiber war die Mikrochirurgie mit einem Quartalsplus von 17,1%. Das Ergebnis dagegen brach ein: Die bereinigte EBITA-Marge fiel auf 8,0% nach 11,1% im Vorjahr.
|Kennzahl
|9M 2025/26
|9M 2024/25
|Veränderung
|Umsatz
|1.553,7 Mio. €
|1.600,1 Mio. €
|-2,9%
|Ophthalmology
|1.191,4 Mio. €
|1.251,1 Mio. €
|-4,8%
|Microsurgery
|362,3 Mio. €
|349,0 Mio. €
|+3,8%
|EBITA-Marge (bereinigt)
|8,0%
|11,1%
|-3,1 Punkte
|EBITA
|108,4 Mio. €
|175,4 Mio. €
|-38%
|Gewinn je Aktie
|0,80 €
|1,02 €
|-22%
|Auftragsbestand
|432,0 Mio. €
|379,6 Mio. €
|+14%
EBITA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokationen. Bereinigt um Sondereffekte. Auftragsbestand: Vergleichswert zum 30.09.2025.
Quelle: Carl Zeiss Meditec AG, Quartalsmitteilung 9 Monate 2025/26 (06.08.2026)
Entscheidend für den 10. Dezember ist das vierte Quartal. Der Konzern bestätigte im August seine Jahresprognose: ein Umsatz von rund 2,15 bis 2,20 Mrd. € und eine bereinigte EBITA-Marge von 8 bis 10%. Rechnet man die Neunmonatswerte heraus, braucht das Schlussquartal je nach Szenario eine Marge von rund 8% (unteres Ende) bis knapp 15% (oberes Ende der Spanne). Zusätzlich erwartet Carl Zeiss Meditec im vierten Quartal eine Wertminderung auf den Geschäfts- und Firmenwert der Sparte Ophthalmology von rund 150 Mio. €. Sie belastet den ausgewiesenen Gewinn, ist aber nicht zahlungswirksam.
Das Chartbild
Zwischen 100-Tage-Linie und 6-Monats-Hoch
Charttechnisch bewegt sich die Carl Zeiss Meditec Aktie in einer Übergangszone. Nach dem Jahrestief im März bei rund 23 Euro erholte sie sich und erreichte Ende Oktober mit rund 35,7 Euro ein 6-Monats-Hoch. Seither geht es wieder abwärts: Am 18. November rutschte die Aktie unter die 50-Tage-Linie (32,28 Euro), am 20. November unter die 100-Tage-Linie, am 23. November gelang mit 31,62 Euro die Rückeroberung, und am 25. November folgte der erneute Bruch bei 31,60 Euro. Am Morgen des 26. November notiert die Aktie an der Börse Stuttgart bei rund 32 Euro. Die Marke um 31,60 Euro ist damit der kurzfristige Stimmungstest.
Als nächste Marke nennt boerse.de 28,82 Euro: Fällt der Kurs darunter, zeigen alle Zeithorizonte einen Abwärtstrend. Nach oben ist das Ende-Oktober-Hoch bei rund 35,7 Euro die erste größere Hürde.
Das große Bild
Sanierungsfall oder Wendekandidat?
Mittel- bis langfristig entscheidet sich die Carl Zeiss Meditec Aktie Prognose an drei Fragen: Greift das Sparprogramm? Kehrt das Wachstum in der Augenheilkunde zurück? Und wie entwickelt sich China? Der Konzern hat seine Planung deutlich zurückgenommen: Ursprünglich standen für 2025/26 ein Umsatz von rund 2,3 Mrd. € und eine operative Marge von 12,5% im Plan. Die Prognose wurde im Januar ausgesetzt und im Mai mit den Halbjahreszahlen neu gefasst. Gleichzeitig bleibt das Geschäftsmodell stabil: Rund 47,5% des Umsatzes sind wiederkehrend, und die Carl Zeiss AG hält rund 59% der Aktien. Im Juni stockte die Muttergesellschaft ihre Beteiligung weiter auf, im Mai kaufte zudem der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Kameritsch Aktien.
|Kennzahl
|GJ 2024/25
|GJ 2025/26e
|GJ 2026/27e
|Umsatz
|2,23 Mrd. €
|2,18 Mrd. €
|2,29 Mrd. €
|Nettogewinn
|0,14 Mrd. €
|0,11 Mrd. €
|0,15 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|1,61 €
|0,94 €
|1,39 €
|KGV (bei 31,60 €)
|rund 20
|rund 34
|rund 23
Schätzungen eines Datenanbieters (Der Aktionär), Kurs 31,60 €; KGV als Redaktionsrechnung (Kurs geteilt durch Gewinn je Aktie). Das Geschäftsjahr endet am 30. September.
Quelle: Der Aktionär, Analystenschätzungen; Redaktionsrechnung
Die Bewertung zeigt das Dilemma: Auf Basis der Anbieterschätzungen kostet die Carl Zeiss Meditec Aktie rund das 34-Fache des erwarteten Gewinns für 2025/26 und rund das 23-Fache für 2026/27. Der Markt zahlt also bereits für eine Erholung, die in den Zahlen noch nicht zu sehen ist. Die Dividende für 2024/25 betrug 0,55 Euro je Aktie, das entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 1,7%.
Die Analysten sind überwiegend zurückhaltend. Barclays rät mit einem Kursziel von 26 Euro zu Underweight, JPMorgan nennt 21,70 Euro (Underweight), Bernstein 26,10 Euro (Market-Perform), RBC 32 Euro (Sector Perform) und UBS 22,60 Euro (Neutral). Der Durchschnitt der Kursziele liegt laut finanzen.net bei rund 27 Euro und damit unter dem aktuellen Kurs. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien; eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Prognose
Carl Zeiss Meditec Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist vor den Jahreszahlen nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Zahlentest am 10. Dezember
Kurzfristig dominieren die Jahreszahlen und der Ausblick für 2026/27. Bestätigt der Konzern die Marge von 8 bis 10% und gibt einen Fahrplan für die Erholung vor, könnte die Carl Zeiss Meditec Aktie die Marke von 31,60 Euro verteidigen und das Ende-Oktober-Hoch bei rund 35,7 Euro ansteuern. Fällt die Marge unter die Spanne oder fällt der Ausblick vorsichtig aus, wäre ein Test der Marke um 28,82 Euro denkbar.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): ProfitUp muss liefern
Entscheidend ist, ob die Sparmaßnahmen und die neue Standortstrategie ab 2026/27 sichtbar in die Marge einzahlen. Gelingt das, dürfte der Markt die Carl Zeiss Meditec Aktie wieder stärker an den Zielwerten von 16 bis 20% messen. Bleibt die Marge im einstelligen Bereich, droht eine längere Seitwärtsphase.
Langfristig (ab 2028): Rückkehr zu alter Stärke?
Langfristig zählt, ob die Augenheilkunde mit neuen Produkten wie PT LUNANA in Asien wieder wächst, ob die Mikrochirurgie ihr Tempo hält und ob das Ergebnisziel von mehr als 200 Mio. € pro Jahr erreicht wird. Gelingt das, kann die Carl Zeiss Meditec Aktie ihre Bewertung rechtfertigen. Scheitert es, bleibt sie ein Sanierungswert mit hohen Schwankungen.
Termine
Was Anleger der Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt beobachten
1. Dezember 2026: Amtsantritt von Bronwyn Brophy O'Connor als CEO.
10. Dezember 2026: Jahresabschluss 2025/26 und Analystenkonferenz, mit Goodwill-Abschreibung und Ausblick.
Laufend: Umsetzung von ProfitUp, Standortstrategie und Stellenabbau.
Laufend: Entwicklung in China, Ausschreibungen für Intraokularlinsen und Einführung von PT LUNANA.
Februar 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2026/27 (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Warum fällt die Carl Zeiss Meditec Aktie aktuell? Die Aktie gab zuletzt nach der Barclays-Abstufung nach und fiel am 25. November zeitweise auf 31,60 Euro unter die 100-Tage-Linie. Dazu kommen die schwache Marge und die Sorge vor den Jahreszahlen.
Wer wird neuer CEO von Carl Zeiss Meditec? Bronwyn Brophy O'Connor, bisher CEO der Vitrolife Group, übernimmt am 1. Dezember 2026 den Vorstandsvorsitz.
Wann legt Carl Zeiss Meditec die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 erscheinen am 10. Dezember 2026.
Wie lautet die Carl Zeiss Meditec Aktie Prognose der Analysten? Die Mehrheit ist vorsichtig. Barclays rät zu Underweight (Kursziel 26 Euro), der durchschnittliche Zielwert liegt laut finanzen.net bei rund 27 Euro.
Wie lautet die Carl Zeiss Meditec Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet der Zahlentest am 10. Dezember, mittelfristig die Wirkung von ProfitUp, langfristig die Erholung der Marge. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Carl Zeiss Meditec Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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