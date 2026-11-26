Mittel- bis langfristig entscheidet sich die Carl Zeiss Meditec Aktie Prognose an drei Fragen: Greift das Sparprogramm? Kehrt das Wachstum in der Augenheilkunde zurück? Und wie entwickelt sich China? Der Konzern hat seine Planung deutlich zurückgenommen: Ursprünglich standen für 2025/26 ein Umsatz von rund 2,3 Mrd. € und eine operative Marge von 12,5% im Plan. Die Prognose wurde im Januar ausgesetzt und im Mai mit den Halbjahreszahlen neu gefasst. Gleichzeitig bleibt das Geschäftsmodell stabil: Rund 47,5% des Umsatzes sind wiederkehrend, und die Carl Zeiss AG hält rund 59% der Aktien. Im Juni stockte die Muttergesellschaft ihre Beteiligung weiter auf, im Mai kaufte zudem der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Kameritsch Aktien.