Carl Icahn Depot: Nur noch zehn Aktien übrig – 86 Prozent stecken in zwei Wetten

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:04 3 Min.

Er war der gefürchtetste Firmenjäger der Wall Street. Heute ist das Depot von Carl Icahn so klein und so einseitig wie nie. Die neue Pflichtmeldung zeigt nur noch zehn Aktien, zwei Positionen wurden komplett verkauft, drei weitere deutlich gekürzt. Fast alles hängt an der eigenen Holding und an einem Ölraffinerie-Konzern. Was der 90-Jährige noch hält und was er abgestoßen hat.

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Jahrzehntelang zitterten Vorstände, wenn Carl Icahn bei ihnen einstieg. Die neue 13F-Meldung des legendären Aktivisten erzählt eine andere Geschichte. Sein gemeldetes Depot besteht nur noch aus zehn Aktien im Wert von 9,43 Milliarden Dollar. Und davon stecken 47,2 Prozent in seiner eigenen Holding Icahn Enterprises und weitere 38,5 Prozent im Raffineriekonzern CVR Energy. Zusammen sind das 85,7 Prozent in nur zwei Positionen (eigene Rechnung). Neue Aktien hat Icahn im dritten Quartal nicht gekauft. Aktien im Depot, zuvor 12 10 Anteil der zwei größten Positionen 85,7 % gemeldeter Depotwert 9,43 Mrd. $ neue Aktien im dritten Quartal 0 Quelle : Icahn Capital, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte; eigene Rechnung Die Verkäufe JetBlue raus, drei Positionen zusammengestrichen Komplett getrennt hat sich Icahn von der Fluggesellschaft JetBlue. Zwischen dem 17. und 20. August verkaufte er die letzten 8,13 Millionen Aktien zu Kursen zwischen 4,73 und 5,28 Dollar, nachdem er schon im Vorquartal knapp 13 Millionen Stück abgegeben hatte. Ebenfalls aufgelöst wurde die Position beim Stromversorger American Electric Power. Deutlich gekürzt hat Icahn drei weitere Beteiligungen: den Augenheilkunde-Konzern Bausch + Lomb um rund 32 Prozent, den Duftstoffhersteller IFF um 30 Prozent und den Satellitenbetreiber EchoStar um mehr als 64 Prozent. Der Kern Die eigene Holding und ein Ölkonzern Der einzige nennenswerte Zuwachs im Depot kam nicht durch einen Kauf zustande. Icahn Enterprises zahlte im September eine Ausschüttung von 0,50 Dollar je Anteil, wahlweise in bar oder in neuen Anteilen. Icahn wählte die Anteile. Sein Bestand an der Icahn Enterprises Aktie stieg dadurch um 40,5 Millionen auf 658,9 Millionen Stück im Wert von rund 4,45 Milliarden Dollar. Die zweite tragende Säule ist die CVR Energy Aktie. Der Betreiber von Raffinerien und Düngemittelwerken hat im Depot stark an Gewicht gewonnen: Ende Juni lag der Anteil noch bei knapp 24 Prozent, jetzt sind es 38,5 Prozent. Dazu kommt mit 5,5 Prozent die Tochter CVR Partners. Was die Meldung zeigt Depot auf zehn Aktien geschrumpft

Keine einzige neue Position

CVR Energy gewinnt stark an Gewicht

Ausschüttung der Holding in Anteilen statt bar genommen Was Anleger bedenken sollten Extreme Konzentration auf zwei Positionen

Größte Position ist die eigene Gesellschaft

CVR Energy hängt stark am Ölpreis und an den Margen der Raffinerien

Stand vom 30. September Einordnung der Redaktion: Das Depot von Carl Icahn ist kein gestreutes Aktienportfolio mehr, sondern im Kern ein Firmengeflecht. Wer die Icahn Enterprises Aktie hält, besitzt indirekt vor allem CVR Energy und eine Reihe kleinerer Beteiligungen. Die Verkäufe des Quartals wirken wie ein Aufräumen: Icahn beendet Engagements, die nicht aufgegangen sind, und beginnt keine neuen. Für Anleger, die dem Altmeister folgen wollen, bleibt kaum etwas zum Nachahmen – außer der Erkenntnis, dass selbst die bekanntesten Namen der Wall Street nicht vor Klumpenrisiken zurückschrecken. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Carl Icahn Welche Aktien hat Carl Icahn im dritten Quartal 2026 verkauft?

JetBlue und American Electric Power komplett. Bausch + Lomb, IFF und EchoStar wurden deutlich reduziert. Was ist die größte Position von Carl Icahn?

Die eigene Holding Icahn Enterprises mit 47,2 Prozent des gemeldeten Depots, gefolgt von CVR Energy mit 38,5 Prozent. Welche ISIN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Icahn Enterprises Aktie: ISIN US4511001012, US-Handelssymbol IEP (Nasdaq). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

CVR Energy Aktie: ISIN US12662P1084, US-Handelssymbol CVI (NYSE). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

IFF Aktie: ISIN US4595061015, WKN 853881, Handelssymbol IFF (Deutschland), US-Handelssymbol IFF (NYSE).

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