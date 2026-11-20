Der Cardano Kurs notierte am Donnerstag um 14:42 Uhr MEZ bei 0,1553 US-Dollar (CoinGecko, über CryptoTicker), ein Minus von 9,8 Prozent in sieben und 28,4 Prozent in 30 Tagen. Der Marktwert liegt bei 5,84 Milliarden Dollar, Rang 18. Heute Abend steht für Cardano ein Stichtag an: Um 22:44 Uhr MEZ (21:44 Uhr UTC, Epochenwechsel) endet die Abstimmung über einen Antrag auf 9,6 Millionen ADA aus der Cardano-Treasury. Zuletzt lag die Zustimmung bei 33,82 Prozent, nötig sind 67 Prozent. Für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie und die Robinhood Aktie, die an Handelsumsätzen mit Kryptowährungen verdienen, ist so ein Vorgang nur indirekt relevant, doch er zeigt, wie es im Cardano-Ökosystem um Vertrauen und Geld steht.
Cardano Kurs: Treasury-Abstimmung endet heute um 22:44 Uhr, erst 33,8 Prozent Ja bei 67 nötigen, ADA bei 0,155 Dollar - Fällt die Gemeinschaftskasse durch?
Der Cardano Kurs liegt bei rund 0,155 US-Dollar, 28 Prozent unter dem Stand von vor 30 Tagen. Heute Abend um 22:44 Uhr MEZ endet die Abstimmung über 9,6 Millionen ADA aus der Cardano-Treasury: Nach den letzten Daten stehen 33,82 Prozent Ja-Stimmen gegen 67 Prozent, die nötig wären. Was die Abstimmung bedeutet und was Anleger beobachten.
Die Abstimmung
Worüber stimmt die Cardano-Gemeinschaft heute ab – und warum fehlen so viele Stimmen?
Der Antrag stammt von Trivolve Tech (PFMS) und wurde am 21. Oktober 2026 in Epoche 662 eingereicht. Er verlangt 9.600.000 ADA aus der Treasury. Über Auszahlungen entscheiden bei Cardano die sogenannten DReps, von der Gemeinschaft delegierte Stimmberechtigte, sowie ein Verfassungsausschuss. Nach den Koios-Daten vom Donnerstag um 14:45 Uhr (Epoche 668), die CryptoTicker auswertet, stimmten 51 DReps mit rund 1,471 Milliarden ADA Stimmgewicht mit Ja und 64 DReps mit rund 1,736 Milliarden ADA mit Nein. Zwölf DReps enthielten sich (rund 0,421 Milliarden ADA). Im Verfassungsausschuss stimmten drei von sieben Mitgliedern mit Ja.
Zusätzlich liegen rund 1,01 Milliarden ADA bei Stimmberechtigten, die nicht abgestimmt haben. CryptoTicker zählt diese stille Stimmkraft bei Treasury-Auszahlungen als Nein; eine Primärquelle für diese Regel nennt der Bericht nicht. Selbst wenn die gesamte stille Stimmkraft Ja gestimmt hätte, käme man nach der Rechnung des Portals nur auf rund 57 Prozent. Das ist eine Einschätzung der Quelle, kein offizielles Ergebnis.
Wichtig für die Einordnung: Das offizielle Ergebnis steht erst nach Ende der Frist fest. Die genannten Zahlen sind ein Zwischenstand von Donnerstagmittag.
|Antrag
|Summe in ADA
|Ja-Anteil
|PFMS (Trivolve Tech)
|9.600.000
|33,82 %
|AURORA (Fairway)
|940.000
|4,11 %
|Cardano Foundation (Events)
|24.995.775
|1,40 %
|Mesh SDK (Wartung)
|600.000
|3,44 %
Ja-Anteil nach Stimmgewicht, Stand Donnerstag, 19.11.2026. Frist PFMS und AURORA: 20.11.2026, 22:44 Uhr MEZ; Frist der beiden anderen Anträge: 20.12.2026.
Quelle: Koios über cryptoticker.io, 19.11.2026
Was bedeutet das für die Cardano-Treasury?
Die Treasury hielt nach CryptoTicker in Epoche 668 rund 1,427 Milliarden ADA. Anträge brauchen eine Hinterlegung von 100.000 ADA. Dass gleich mehrere Anträge deutlich verfehlen, zeigt eine zurückhaltende Gemeinschaft. Der Antrag AURORA von Fairway über 940.000 ADA erreichte bei 15 Ja-, 89 Nein- und 18 Enthaltungs-Stimmen nur 4,11 Prozent, im Verfassungsausschuss stimmten alle drei abgegebenen Stimmen mit Nein. Zwei weitere Anträge (Cardano Foundation mit rund 25 Millionen ADA für Veranstaltungen, 1,40 Prozent; Mesh SDK mit 600.000 ADA, 3,44 Prozent) laufen noch bis zum 20. Dezember.
Auf den Kurs sieht CryptoTicker keinen direkten Effekt, was als Einschätzung des Portals zu verstehen ist. Dahinter steht ein größerer Streit: Bereits in dieser Woche hatten wir über den Machtkampf zwischen Cardano Foundation und Markt berichtet, bei dem die Foundation mit 0,20 Dollar rechnet, der Markt aber mit rund 0,15 Dollar.
Wie steht der Cardano Kurs im Marktumfeld?
Der Gesamtmarkt belastet: Der Bitcoin Kurs ist am Freitag erstmals seit Juli unter 60.000 Dollar gefallen (CoinGecko, 17:07 Uhr MEZ, laut unserem Bericht), der Angstindex lag bei 10 bis 12. Cardano verlor in 30 Tagen 28,4 Prozent. Die 24-Stunden-Spanne lag am Donnerstag laut CoinGecko zwischen 0,1484 und rund 0,155 Dollar. Aktuelle Daten für den Abend lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
FAQ: Antworten zum Cardano Kurs
Wie hoch ist der Cardano Kurs aktuell?
Am Donnerstag, 19. November 2026, lag der Cardano Kurs um 14:42 Uhr MEZ bei 0,1553 US-Dollar (CoinGecko über CryptoTicker), 9,8 Prozent unter dem Stand von vor sieben Tagen.
Wann endet die Cardano-Abstimmung?
Die Abstimmung über den PFMS-Antrag endet am Freitag, 20. November 2026, um 22:44 Uhr MEZ mit dem Epochenwechsel.
Gibt es eine Cardano Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „Cardano Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Welche Krypto-Aktien sind für Cardano relevant?
Handelsplattformen wie die Coinbase Aktie (COIN) und die Robinhood Aktie (HOOD) verdienen an Handelsumsätzen mit Kryptowährungen allgemein. Ein belegter Zusammenhang mit einzelnen Cardano-Abstimmungen besteht nicht.
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