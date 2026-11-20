Der Antrag stammt von Trivolve Tech (PFMS) und wurde am 21. Oktober 2026 in Epoche 662 eingereicht. Er verlangt 9.600.000 ADA aus der Treasury. Über Auszahlungen entscheiden bei Cardano die sogenannten DReps, von der Gemeinschaft delegierte Stimmberechtigte, sowie ein Verfassungsausschuss. Nach den Koios-Daten vom Donnerstag um 14:45 Uhr (Epoche 668), die CryptoTicker auswertet, stimmten 51 DReps mit rund 1,471 Milliarden ADA Stimmgewicht mit Ja und 64 DReps mit rund 1,736 Milliarden ADA mit Nein. Zwölf DReps enthielten sich (rund 0,421 Milliarden ADA). Im Verfassungsausschuss stimmten drei von sieben Mitgliedern mit Ja.

Zusätzlich liegen rund 1,01 Milliarden ADA bei Stimmberechtigten, die nicht abgestimmt haben. CryptoTicker zählt diese stille Stimmkraft bei Treasury-Auszahlungen als Nein; eine Primärquelle für diese Regel nennt der Bericht nicht. Selbst wenn die gesamte stille Stimmkraft Ja gestimmt hätte, käme man nach der Rechnung des Portals nur auf rund 57 Prozent. Das ist eine Einschätzung der Quelle, kein offizielles Ergebnis.