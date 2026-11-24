Der Cardano Kurs hat sich im November kaum erholt: Die Kryptowährung ADA fiel am 15. November laut CryptoTicker auf 0,1493 US-Dollar und notierte am 17. November um 12:41 Uhr MEZ bei 0,1541 Dollar (CoinGecko) – knapp über dem Jahrestief von rund 0,144 Dollar aus dem Juni. Ein aktueller Kurs vom Dienstag liegt der Redaktion nicht vor. Der Bitcoin Kurs liegt am Dienstag gegen 14 Uhr MEZ bei rund 60.400 Dollar (CryptoTicker, minus 1,4 Prozent in 24 Stunden), der Angstindex bei 11; Altcoins wie Cardano reagieren in solchen Phasen meist stärker als Bitcoin.
Cardano Kurs: ADA bei 0,15 Dollar, 95 Prozent unter dem Rekord, Foundation will 25 Millionen ADA für Konferenzen – Wer entscheidet über die Cardano-Kasse?
Der Cardano Kurs liegt knapp über dem Jahrestief, die Foundation beantragt knapp 25 Millionen ADA für 2027, die Gemeinschaft stimmt bis 20. Dezember ab. Was die Treasury-Abstimmung, Hoskinsons Aussage und der Bitcoin Kurs von rund 60.400 Dollar für ADA bedeuten.
Auf Sicht von zwölf Monaten ist der Verlust drastisch: Vom Herbsthoch bei 0,2705 Dollar (Schlusskurs 5. Oktober 2026) ging es laut CryptoTicker um 45,4 Prozent abwärts, seit Jahresbeginn (0,3560 Dollar) um 58,5 Prozent. Die Marktkapitalisierung lag Mitte November bei rund 5,6 bis 5,9 Milliarden Dollar (Rang 18, je nach Datenquelle).
Die Abstimmung
Worüber stimmt die Cardano-Gemeinschaft ab?
Die Cardano Foundation hat am 16. November beantragt, 24.995.775 ADA aus der Treasury für zwölf Konferenzauftritte 2027 freizugeben (Projekt „Cardano Global Events 2027“). Genannt werden unter anderem Consensus Miami, TOKEN2049 in Singapur und New York, der Web Summit in Lissabon, die India Blockchain Week in Bangalore und der Africa Tech Summit in Nairobi. Zum Plankurs von 0,20 Dollar wären das rund 5 Millionen Dollar; zum Kurs vom 17. November (0,1541 Dollar) nur rund 3,85 Millionen, also etwa 1,1 Millionen Dollar weniger. Nicht genutzte Mittel sollen zurückfließen, Personalkosten und Gewinn sieht der Antrag laut CryptoTicker nicht vor.
Die Abstimmung läuft bis 20. Dezember. Für die Annahme sind 67 Prozent des aktiv abstimmenden Stimmgewichts der delegierten Vertreter (DReps) und die Bestätigung des siebenköpfigen Verfassungsausschusses nötig. Der Zwischenstand aus Epoche 668 (Datum nicht angegeben) lautet: 39,09 Millionen ADA dafür, 132,19 Millionen ausdrücklich dagegen und 131,29 Millionen als automatisches Misstrauen gewertet. Ein Endergebnis gibt es nicht. Ein früherer Antrag über 22 Millionen ADA (Toto Finance) war am 15. November mit 0,51 Prozent Zustimmung durchgefallen.
|Antrag
|Umfang
|Stand
|Foundation, Events 2027
|24.995.775 ADA
|Abstimmung bis 20.12.2026, Zwischenstand deutlich unter der 67-%-Schwelle
|Toto Finance (Kupfer)
|22 Mio. ADA
|Abgelehnt am 15.11.2026, 0,51 % Zustimmung
Der Zwischenstand der Foundation-Abstimmung ist undatiert (Epoche 668).
Quelle: CryptoTicker (17.11.2026), Cardanocube-Zwischenstand; aktiencheck.de-Redaktion
Wichtig ist der Rahmen: Für die Periode bis etwa Ende Juni 2027 gilt ein Netto-Änderungslimit von 500 Millionen ADA. Laut einer Auswertung von CryptoTicker vom 17. Oktober waren davon 457,4 Millionen vergeben, 42,6 Millionen frei – der Foundation-Antrag beansprucht damit rund 59 Prozent des Restbudgets.
Das große Bild
Was meint Hoskinson mit „Mein Job ist erledigt“?
Gründer Charles Hoskinson sagte laut U.Today (14.11.2026) im Livestream „Finishing Cardano“ sinngemäß, sein Job mit Cardano sei erledigt. Gemeint ist laut dem Bericht die ursprüngliche Roadmap, nicht ein Rückzug. Er verwies darauf, dass das Netzwerk heute rund sechs Milliarden Dollar wert sei; der erste ADA-Verkauf 2015 habe 72 Millionen Dollar eingebracht. Ob es einen Zusammenhang zum Kursrutsch von 8,8 Prozent am 14. November gab, lässt sich nicht belegen.
Für Anleger zählt das Fundament: 58,5 Prozent aller ADA sind gestakt, binnen eines Jahres sank die Quote um 2,5 Prozentpunkte, die Brutto-Rendite liegt bei rund 2,1 Prozent (CryptoTicker, 06.11.2026). Zugleich fließt institutionelles Geld vorrangig in Bitcoin und Ether: Die US-Spot-ETFs auf Bitcoin verloren vom 9. bis 13. November rund 1,07 Milliarden Dollar. Börsengehandelte Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie oder die Strategy Aktie hängen am Bitcoin Kurs, nicht an ADA – für Cardano gibt es in Deutschland etwa ETPs, zum Beispiel von 21Shares an der Xetra.
Ausblick
Welche Termine bewegen ADA und Krypto?
Am 25. November folgen US-Inflationsdaten (PCE) und BIP, am 27. November verfallen Bitcoin-Optionen im Volumen von rund 6,7 Milliarden Dollar, am 9. Dezember tagt die Fed, am 20. Dezember endet die Cardano-Abstimmung. Der Markt hat laut CryptoTicker eine Zinserhöhung im Dezember weitgehend eingepreist.
Wie steht der Cardano Kurs im Vergleich zum Rekord?
Das Allzeithoch lag im September 2021 bei 3,09 Dollar. Bei 0,15 Dollar fehlen rund 95 Prozent.
Was ist die Cardano-Treasury und wer entscheidet darüber?
Die Treasury ist eine Gemeinschaftskasse in ADA. Über Ausgaben stimmen delegierte Vertreter (DReps) ab, der Verfassungsausschuss bestätigt.
Was bedeutet der Bitcoin Kurs für Cardano und Krypto-Aktien?
Fällt der Bitcoin Kurs, geraten Altcoins wie ADA meist stärker unter Druck. Ähnliches gilt für Krypto-Aktien wie Coinbase und Strategy, die vom Bitcoin abhängen.
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