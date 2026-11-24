Die Cardano Foundation hat am 16. November beantragt, 24.995.775 ADA aus der Treasury für zwölf Konferenzauftritte 2027 freizugeben (Projekt „Cardano Global Events 2027“). Genannt werden unter anderem Consensus Miami, TOKEN2049 in Singapur und New York, der Web Summit in Lissabon, die India Blockchain Week in Bangalore und der Africa Tech Summit in Nairobi. Zum Plankurs von 0,20 Dollar wären das rund 5 Millionen Dollar; zum Kurs vom 17. November (0,1541 Dollar) nur rund 3,85 Millionen, also etwa 1,1 Millionen Dollar weniger. Nicht genutzte Mittel sollen zurückfließen, Personalkosten und Gewinn sieht der Antrag laut CryptoTicker nicht vor.

Die Abstimmung läuft bis 20. Dezember. Für die Annahme sind 67 Prozent des aktiv abstimmenden Stimmgewichts der delegierten Vertreter (DReps) und die Bestätigung des siebenköpfigen Verfassungsausschusses nötig. Der Zwischenstand aus Epoche 668 (Datum nicht angegeben) lautet: 39,09 Millionen ADA dafür, 132,19 Millionen ausdrücklich dagegen und 131,29 Millionen als automatisches Misstrauen gewertet. Ein Endergebnis gibt es nicht. Ein früherer Antrag über 22 Millionen ADA (Toto Finance) war am 15. November mit 0,51 Prozent Zustimmung durchgefallen.