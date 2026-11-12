CANCOM Q3-Zahlen: Kursplus trotz Umsatzrückgang – die entscheidende Bewährungsprobe steht noch bevor

Die CANCOM-Aktie (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker: COK) legt nach der Veröffentlichung der vollständigen Drittquartalszahlen am 12. November 2026 zu. Beim genannten Kursstand von 20,90 EUR beträgt der Anstieg 0,25 EUR beziehungsweise 1,21%. Damit reagiert die Börse freundlich auf einen Bericht, der zwei unterschiedliche Entwicklungen zeigt: In den ersten neun Monaten steigerte der IT-Dienstleister seine Profitabilität deutlich, obwohl der Umsatz zurückging. Im dritten Quartal allein lagen dagegen sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis unter dem Vorjahr. Die bestätigten Ergebnisziele geben Orientierung – verlangen für das Schlussquartal allerdings eine erhebliche Leistung.