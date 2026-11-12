Die CANCOM-Aktie (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker: COK) legt nach der Veröffentlichung der vollständigen Drittquartalszahlen am 12. November 2026 zu. Beim genannten Kursstand von 20,90 EUR beträgt der Anstieg 0,25 EUR beziehungsweise 1,21%. Damit reagiert die Börse freundlich auf einen Bericht, der zwei unterschiedliche Entwicklungen zeigt: In den ersten neun Monaten steigerte der IT-Dienstleister seine Profitabilität deutlich, obwohl der Umsatz zurückging. Im dritten Quartal allein lagen dagegen sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis unter dem Vorjahr. Die bestätigten Ergebnisziele geben Orientierung – verlangen für das Schlussquartal allerdings eine erhebliche Leistung.
CANCOM Q3-Zahlen: Kursplus trotz Umsatzrückgang – die entscheidende Bewährungsprobe steht noch bevor
CANCOM legt nach den Q3-Zahlen zu, doch hinter dem höheren Neunmonatsergebnis stehen Margendruck im Ausland und ein anspruchsvolles Schlussquartal.
Mehr Ergebnis bei weniger Umsatz: Die Neunmonatszahlen überzeugen
Auf Neunmonatssicht liefert CANCOM zunächst ein ermutigendes Bild. Der Konzernumsatz sank von 1.227,7 Mio. EUR auf 1.187,9 Mio. EUR. Das entspricht einem Rückgang von rund 3,2%. Gleichzeitig erhöhte sich das EBITDA um 14,9% von 63,9 Mio. EUR auf 73,4 Mio. EUR.
Die EBITDA-Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 6,2%. CANCOM erwirtschaftete damit aus jedem Euro Umsatz einen höheren operativen Ergebnisbeitrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen als im Vorjahreszeitraum. In einem Umfeld verhaltener Nachfrage ist das ein wichtiges Zeichen wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit.
Auch die weiteren operativen Ergebniskennzahlen entwickelten sich positiv. Das EBITA erhöhte sich um 36,8% auf 32,3 Mio. EUR, das EBIT sogar um 59,2% auf 27,0 Mio. EUR. Die Verbesserung ist somit nicht ausschließlich auf der EBITDA-Ebene sichtbar.
Allerdings handelt es sich bei diesen Größen nicht um den Nettogewinn. Aussagen über das Ergebnis je Aktie oder die abschließende Gewinnentwicklung nach Zinsen und Steuern lassen sich aus der vorliegenden Mitteilung nicht ableiten. Ebenso bleibt offen, wie stark sich die Ergebnisverbesserung bereits im freien Mittelzufluss niederschlägt.
Der Rohertrag zeigt die wirtschaftliche Qualität des Geschäfts
Besonders aufschlussreich ist der Blick auf den Rohertrag. Dieser lag nach neun Monaten mit 505,6 Mio. EUR leicht über dem Vorjahreswert von 504,7 Mio. EUR – und das trotz des niedrigeren Umsatzes.
Rechnerisch ergibt sich daraus eine Rohertragsmarge von rund 42,6%, verglichen mit rund 41,1% im Vorjahreszeitraum. CANCOM konnte damit auf dieser Betrachtungsebene mehr vom erzielten Umsatz behalten. Das ist für die wirtschaftliche Qualität des Geschäfts bedeutsamer als die Umsatzentwicklung allein.
Eine solche Verbesserung kann grundsätzlich durch einen günstigeren Geschäftsmix oder veränderte Konditionen beeinflusst werden. Welche Faktoren bei CANCOM welchen Anteil hatten, wird in der vorliegenden Meldung jedoch nicht im Detail aufgeschlüsselt. Eine eindeutige Erklärung ausschließlich über Kostensenkungen oder ein bestimmtes Geschäftsfeld wäre deshalb zu weitgehend.
Für Aktionäre bleibt die Entwicklung dennoch ein positives Signal: Weniger Umsatz führte in den ersten neun Monaten weder zu einem niedrigeren Rohertrag noch zu einem schwächeren operativen Ergebnis. Damit zeigt CANCOM, dass die Ertragskraft nicht mechanisch von der Höhe der Umsatzerlöse abhängt.
Das dritte Quartal bremst die Zuversicht
Die isolierte Betrachtung des dritten Quartals fällt deutlich nüchterner aus. Der Konzernumsatz ging um 2,8% von 423,9 Mio. EUR auf 412,0 Mio. EUR zurück. Der Rohertrag sank von 168,8 Mio. EUR auf 162,3 Mio. EUR. Die Rohertragsmarge lag bei 39,4% nach 39,8%.
Noch deutlicher war der Rückgang beim EBITDA: Mit 24,1 Mio. EUR blieb es um rund 11,1% unter den 27,1 Mio. EUR des Vorjahresquartals. Die EBITDA-Marge verringerte sich von 6,4% auf 5,9%. Das EBITA sank von 13,4 Mio. EUR auf 10,8 Mio. EUR und damit um rund 19,4%.
Die Ergebnisse gingen im Quartal also stärker zurück als der Umsatz. Anders als in der Neunmonatsbetrachtung konnte CANCOM die schwächeren Erlöse zuletzt nicht durch eine höhere Profitabilität ausgleichen. Genau dieser Unterschied ist für die Einschätzung der Aktie entscheidend.
Wer ausschließlich auf das EBITDA-Plus von 14,9% nach neun Monaten schaut, übersieht die nachlassende Dynamik im jüngsten Quartal. Wer dagegen allein den Quartalsrückgang betrachtet, unterschätzt die zuvor erzielten Fortschritte. Die wirtschaftliche Lage liegt zwischen diesen beiden Perspektiven.
Der Vorsprung stammt aus dem ersten Halbjahr
Wie stark das erste Halbjahr die Neunmonatszahlen prägt, lässt sich aus den veröffentlichten Werten ableiten. Zieht man das dritte Quartal ab, ergibt sich für die ersten sechs Monate 2026 ein EBITDA von 49,3 Mio. EUR. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es rechnerisch 36,8 Mio. EUR.
Das entspricht einem Anstieg von rund 34%. Im dritten Quartal verringerte sich dieser zuvor aufgebaute Ergebnisvorsprung wieder. Das Neunmonatsplus bleibt substanziell, ist aber kein Beleg für eine gleichmäßig fortschreitende Verbesserung über alle Quartale.
Für die nächsten Monate stellt sich deshalb eine konkrete Frage: Kann CANCOM wieder an die stärkere Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres anknüpfen, oder setzt sich die schwächere Dynamik des dritten Quartals fort?
Die bestätigte Jahresprognose signalisiert Zuversicht des Vorstands. Sie ersetzt jedoch nicht den Nachweis, dass die jüngsten Belastungen beherrschbar bleiben und das Schlussquartal die erforderlichen Ergebnisbeiträge liefert.
Deutschland liefert einen wichtigen Stabilitätsbeweis
Im größten Geschäftssegment Deutschland gelang CANCOM im dritten Quartal eine Verbesserung der Profitabilität. Der Umsatz sank von 280,0 Mio. EUR auf 273,3 Mio. EUR. Das EBITDA stieg nach Unternehmensangaben dennoch um 8,8% auf 14,5 Mio. EUR, nach 13,3 Mio. EUR im Vorjahr.
Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 4,8% auf 5,3%. Damit entwickelte sich das deutsche Geschäft auf Ergebnisebene gegen den schwächeren Konzerntrend. Das zeigt, dass eine operative Verbesserung auch unter schwierigen Nachfragebedingungen möglich ist.
Für die Aktie ist dies ein wichtiger Anhaltspunkt. Sollte sich die Nachfrage stabilisieren, könnte eine leistungsfähigere operative Struktur zusätzliche Chancen eröffnen. Voraussetzung wäre allerdings, dass ein höheres Geschäftsvolumen nicht durch entsprechend höhere Kosten oder niedrigere Margen aufgezehrt wird.
Noch liegt eine solche Nachfragewende nicht vor. Das Deutschlandgeschäft belegt derzeit vor allem eine verbesserte Profitabilität bei geringeren Erlösen. Das ist ein Fortschritt, aber noch keine Rückkehr zu breitem Wachstum.
International wird zum entscheidenden Belastungsfaktor
Im internationalen Geschäft fällt das Bild schwächer aus. Der Quartalsumsatz verringerte sich von 143,9 Mio. EUR auf 138,7 Mio. EUR. Das EBITDA sank von 13,8 Mio. EUR auf 9,7 Mio. EUR und damit um knapp 30%.
Die EBITDA-Marge ging von 9,6% auf 7,0% zurück. Das internationale Segment blieb damit zwar margenstärker als Deutschland, verlor aber einen erheblichen Teil seines bisherigen Profitabilitätsvorsprungs.
Der Ergebnisrückgang im Ausland erklärt auf Basis der gerundeten Segmentwerte den wesentlichen Druck auf das Konzern-EBITDA. Die Verbesserung in Deutschland reichte nicht aus, um diese Belastung auszugleichen.
Darin liegen zugleich Risiko und Chance. Bleibt das internationale Geschäft unter Druck, könnte es weitere Fortschritte in Deutschland überlagern. Gelingt dagegen eine Stabilisierung, würde ein wichtiger Bremsfaktor nachlassen. Konkrete Hinweise auf den Zeitpunkt oder den Umfang einer solchen Erholung liefert die Meldung allerdings nicht.
Kunden entscheiden langsamer – das erschwert die Planung
CEO Rüdiger Rath benennt die Ursache der schwächeren Umsatzentwicklung deutlich: "Die verhaltene Nachfragedynamik und längere Entscheidungszyklen unserer Kunden haben unsere Umsatzentwicklung im dritten Quartal stärker beeinflusst als erwartet."
Die Aussage verweist auf ein Problem, das über einzelne Quartalszahlen hinausgeht. Wenn Kunden Entscheidungen aufschieben, werden erwartete Umsätze zeitlich unsicherer. Für einen IT-Dienstleister erschwert das die Abstimmung von Kapazitäten, Kosten und Projektabwicklung.
Längere Entscheidungszyklen bedeuten dabei nicht automatisch, dass sämtliche betroffenen Vorhaben endgültig entfallen. Eine spätere Beauftragung könnte die Umsatzentwicklung wieder unterstützen. Aus der Mitteilung lässt sich aber weder das Volumen möglicher Verschiebungen noch deren erwarteter Abschlusszeitpunkt ableiten.
Rüdiger Rath setzt deshalb auf die gezielte Nutzung strategischer Geschäftschancen, eine höhere operative Leistungsfähigkeit und konsequente Kostensteuerung. Dieser Ansatz ist nachvollziehbar: Während CANCOM die Investitionsbereitschaft seiner Kunden nur begrenzt beeinflussen kann, besitzt das Unternehmen bei eigenen Abläufen und Kosten mehr Handlungsspielraum.
Die angepasste Umsatzprognose ist bereits bekannt
Bei der Einordnung des Ausblicks ist das Datum wichtig. Die Umsatzprognose für 2026 wurde bereits am 26. Oktober angepasst. Mit den vollständigen Drittquartalszahlen bestätigt CANCOM nun dieses angepasste Umsatzziel sowie die unveränderten Prognosen für EBITDA und EBITA.
Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand einen Umsatz von 1.650 bis 1.750 Mio. EUR. Das EBITDA soll zwischen 110 und 130 Mio. EUR liegen, das EBITA zwischen 55 und 75 Mio. EUR.
Die heutige Veröffentlichung enthält damit keine neue Anpassung der Umsatzspanne. Ebenso wenig stellt sie eine Anhebung der Ergebnisziele dar. Der positive Aspekt besteht vielmehr darin, dass CANCOM trotz verhaltener Nachfrage an seinen Profitabilitätszielen festhält.
Der Kursanstieg lässt sich daher als freundliche Aufnahme dieser Bestätigung interpretieren. Ob daneben andere Marktfaktoren eine Rolle spielen, lässt sich aus dem vorliegenden Material nicht bestimmen. Eine nachgewiesene Übererfüllung von Analystenerwartungen ist ebenfalls nicht belegt.
Im Schlussquartal muss CANCOM deutlich zulegen
Die verbleibende Aufgabe für das vierte Quartal lässt sich konkret beziffern. Nach neun Monaten fehlen rechnerisch noch 462,1 bis 562,1 Mio. EUR Umsatz, um die untere beziehungsweise obere Grenze der Jahresprognose zu erreichen.
Beim EBITDA wären noch 36,6 bis 56,6 Mio. EUR erforderlich. Das EBITA müsste im Schlussquartal zwischen 22,7 und 42,7 Mio. EUR betragen. Diese Werte ergeben sich aus der Differenz zwischen Jahresprognose und Neunmonatsergebnis; sie sind keine separat veröffentlichte Quartalsprognose.
Bereits für das untere Ende der EBITDA-Spanne wäre damit ein Ergebnis nötig, das rund 52% über den 24,1 Mio. EUR des dritten Quartals liegt. Beim EBITA müsste CANCOM selbst für die Untergrenze mehr als das Doppelte des jüngsten Quartalswerts erwirtschaften.
Daraus folgt nicht automatisch, dass die Ziele unrealistisch sind. Quartale können sich durch die Verteilung von Projekten und Abschlüssen erheblich unterscheiden. Die vorliegende Meldung enthält allerdings keine ausreichenden Angaben, um die erforderliche Steigerung mit konkreten saisonalen Mustern abzusichern. Klar ist: Das Schlussquartal trägt eine hohe Verantwortung für die Jahresbilanz.
Was für eine positive Entwicklung der Aktie spricht
Die wichtigste Chance liegt in der bereits nachgewiesenen Fähigkeit, die Profitabilität trotz Umsatzrückgang zu verbessern. Der höhere Rohertrag nach neun Monaten und das Ergebniswachstum im deutschen Geschäft zeigen, dass CANCOM operative Fortschritte erzielt hat.
Sollte sich zusätzlich die Nachfrage stabilisieren, könnten sich bessere Auslastung und eine stärkere Umsatzbasis positiv auswirken. Auch eine Erholung der internationalen Marge würde die Konzernentwicklung unterstützen. Dafür braucht es nicht zwingend sofort kräftiges Wachstum in allen Bereichen, wohl aber ein Nachlassen der jüngsten Belastungen.
Hinzu kommt die bestätigte Ergebnisprognose. Erreicht CANCOM seine Ziele trotz des schwierigen Umfelds, könnte das Vertrauen in die Steuerungsfähigkeit des Managements stärken. Besonders überzeugend wäre eine Entwicklung, bei der neben den Ergebniskennzahlen auch die Qualität und Verlässlichkeit der Umsätze zunehmen.
Noch sind diese Möglichkeiten jedoch nicht vollständig eingetreten. Sie beschreiben die Bedingungen, unter denen sich die Investmentstory verbessern könnte, und keine zugesicherte Entwicklung.
Warum der Kurs allein keine günstige Bewertung beweist
Ein Aktienkurs von 20,90 EUR sagt für sich genommen wenig darüber aus, ob CANCOM günstig oder teuer bewertet ist. Dafür wären unter anderem der nachhaltige Gewinn je Aktie, die finanzielle Verschuldung beziehungsweise Liquidität und die Cashflow-Entwicklung erforderlich.
Die vorliegende Mitteilung erlaubt keine belastbare Berechnung eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses oder einer Cashflow-Rendite. Ebenso fehlen darin Angaben, um die Attraktivität einer möglichen Dividende zu beurteilen. Aus dem Kursniveau allein lässt sich deshalb kein seriöses Kursziel ableiten.
Die wesentlichen Risiken sind dagegen klar erkennbar: anhaltend zögerliche Kunden, weiterer Margendruck im internationalen Geschäft und eine hohe Ergebnisanforderung für das Schlussquartal. Eine konsequente Kostensteuerung kann diese Belastungen abfedern, dauerhaft fehlende Nachfrage aber nicht unbegrenzt ersetzen.
CANCOM präsentiert insgesamt eine gemischte Bilanz mit nachweisbaren operativen Fortschritten. Das Neunmonatsergebnis spricht für verbesserte Ertragskraft, das dritte Quartal mahnt zur Zurückhaltung. Der freundliche Börsenstart nach den Zahlen ist nachvollziehbar; für eine nachhaltige Neubewertung muss der Konzern nun vor allem seine bestätigten Jahresziele untermauern und die jüngste Ergebnisdynamik stabilisieren.
Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – bevor jemand EBITDA für das neue WLAN-Passwort hält und dreimal den Router neu startet.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.