CANCOM Aktie stürzt um fast 5% ab! Shortseller bleiben hartnäckig

Der aktuelle Kursrückgang um 4,92 Prozent auf 32,44 Euro zeigt, wie empfindlich die CANCOM-Aktie auf Verkaufsdruck reagieren kann. Gleichzeitig eröffnet die institutionelle Short-Positionierung eine interessante zweite Perspektive. Denn Leerverkäufer profitieren bei klassischen Short-Strategien grundsätzlich von fallenden Aktienkursen, während steigende Kurse Verluste verursachen können. Sollte CANCOM mit überzeugenden Geschäftsergebnissen, einer verbesserten Profitabilität oder einem optimistischeren Ausblick überraschen, könnten einzelne Hedgefonds ihre Positionen reduzieren. Bei klassischen Leerverkäufen müssen zur Schließung der Position Aktien zurückgekauft werden. Solche Eindeckungskäufe können zusätzliche Nachfrage erzeugen und einen Kursanstieg verstärken. Unter bestimmten Voraussetzungen kann daraus ein sogenannter Short Squeeze entstehen, bei dem steigende Aktienkurse weitere Leerverkäufer zu Rückkäufen bewegen. Bei CANCOM wäre eine solche Entwicklung angesichts der zuletzt ausgewiesenen institutionellen Short-Positionierung von zusammen 3,33 Prozent grundsätzlich denkbar. Allerdings lässt sich daraus keineswegs ableiten, dass ein Short Squeeze unmittelbar bevorsteht. Dafür wären zusätzliche Informationen über das Handelsvolumen, die Aktienleihekosten, die tatsächlich aktuelle Short-Quote und die Positionierung weiterer Marktteilnehmer erforderlich. Zudem ist nicht bekannt, zu welchen Kursen die einzelnen Hedgefonds ihre Positionen aufgebaut haben. Deshalb lässt sich auch nicht zuverlässig beurteilen, ob die Leerverkäufer derzeit Gewinne oder Verluste verzeichnen. Ebenso könnte sich die negative Kursentwicklung fortsetzen, falls die operative Geschäftsentwicklung enttäuscht oder institutionelle Investoren ihre Engagements weiter ausbauen. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wird die aktuelle Kursschwäche durch eine Verbesserung der Geschäftsperspektiven überwunden oder behalten die institutionellen Leerverkäufer mit ihrer skeptischen Positionierung die Oberhand?