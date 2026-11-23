Die Positionssenkung von GLG Partners LP gehört zu den auffälligsten Entwicklungen bei den Leerverkäufern der CANCOM-Aktie. Der Hedgefonds hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 20. November 2026 von 1,03 % auf 0,79 % reduziert. Das entspricht einem Rückgang um 0,24 Prozentpunkte beziehungsweise rund 23,3 % der bisherigen Position. Eine solche Veränderung ist deutlich mehr als eine minimale Anpassung. Sie zeigt, dass GLG sein Engagement auf der Short-Seite spürbar zurückgefahren hat. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Denkbar wären Gewinnmitnahmen, eine veränderte Risikoeinschätzung, eine Anpassung des Portfolios oder eine vorsichtigere Bewertung des weiteren Kurspotenzials auf der Unterseite. Allerdings bleibt GLG mit 0,79 % weiterhin auf fallende CANCOM-Kurse positioniert. Von einem vollständigen Rückzug kann daher keine Rede sein. Dennoch könnte die deutliche Positionsreduzierung für Anleger interessant sein, insbesondere wenn sich die positive Kursentwicklung fortsetzt und weitere Leerverkäufer ebenfalls beginnen sollten, ihre Engagements zu verkleinern.