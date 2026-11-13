CANCOM Aktie: IT-Hoffnung oder nächste Enttäuschung?

Die CANCOM-Aktienanalyse von Berenberg vom 13. November 2026 liefert eine zurückhaltende Botschaft. Analyst Andreas Wolf senkt das Kursziel von 25 auf 23 Euro und bestätigt das Rating "hold" unverändert. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 20,70 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 11,1 Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen eine widersprüchliche Entwicklung. Während der Umsatz im dritten Quartal um 2,8 Prozent zurückging und das EBITDA sank, verbesserte sich die Profitabilität in den ersten neun Monaten deutlich. Das EBITDA stieg um 14,9 Prozent auf 73,4 Millionen Euro. Gleichzeitig musste CANCOM seine Jahresumsatzprognose reduzieren. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb: Kann das Unternehmen seine operative Effizienz weiter steigern und gleichzeitig wieder zum Wachstum zurückkehren? Die langfristigen Chancen durch Digitalisierung, Cloud-Computing und künstliche Intelligenz bleiben attraktiv. Doch der strukturelle Bedarf muss sich erst in konkreten Kundenaufträgen niederschlagen. Das Kursziel 23 Euro signalisiert weiterhin Bewertungsspielraum. Das Rating "hold" von Berenberg zeigt jedoch, dass Andreas Wolf vorerst keine ausdrücklich positive Kaufempfehlung ausspricht. Die CANCOM-Aktie bleibt damit ein möglicher Erholungskandidat, bei dem die tatsächliche Nachfrageentwicklung über die nächsten Schritte entscheiden dürfte.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.