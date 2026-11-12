CANCOM Aktie: Gewaltiges Aufholpotenzial

Die CANCOM-Aktienanalyse von Jefferies vom 12. November 2026 zeichnet ein differenziertes Bild. Einerseits bestätigt Analyst Martin Comtesse das Kursziel 29 Euro und das Rating "buy". Beim aktuellen Xetra-Kurs von 20,80 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 39,42 Prozent. Andererseits kritisiert Martin Comtesse die anhaltend schwache Geschäftsentwicklung und den deutlichen Rückstand gegenüber dem Wettbewerber Bechtle. Die aktuellen Quartalszahlen bestätigen diese Schwierigkeiten. Der Umsatz sank im dritten Quartal um 2,8 Prozent auf 412,0 Millionen Euro, während das EBITDA auf 24,1 Millionen Euro zurückging. Positiv entwickelte sich dagegen die Profitabilität über die ersten neun Monate. Das EBITDA stieg um 14,9 Prozent auf 73,4 Millionen Euro, obwohl der Umsatz rückläufig war. Damit zeigt CANCOM, dass eine verbesserte Kostenstruktur bereits positive Auswirkungen haben kann. Für eine nachhaltige Kurserholung reicht dies allerdings möglicherweise nicht aus. Entscheidend wird sein, ob der IT-Dienstleister seine Auftragseingänge stabilisieren, neue Wachstumsimpulse erschließen und seine Wettbewerbsposition verbessern kann. Das unveränderte Kursziel 29 Euro von Jefferies signalisiert erhebliches Potenzial, aber die Umsetzung bleibt anspruchsvoll. Die CANCOM-Aktie ist damit vor allem eine spannende Turnaround-Spekulation mit attraktiven Chancen und nicht zu unterschätzenden Risiken. Martin Comtesse bleibt optimistisch, doch die nächsten Quartale müssen zeigen, ob CANCOM dieses Vertrauen tatsächlich rechtfertigen kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.