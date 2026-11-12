Die CANCOM-Aktie (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Symbol: COK) steht vor einem spannenden Börsenrätsel: Während der Münchner IT-Dienstleister weiterhin mit rückläufigen Umsätzen, einer enttäuschenden Auftragsentwicklung und zunehmendem Wettbewerbsdruck kämpft, hält die Investmentbank Jefferies unbeirrt an ihrer positiven Einschätzung fest. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 12. November 2026 bestätigt Analyst Martin Comtesse das Kursziel 29 Euro und das Rating "buy". Dabei fällt seine Beurteilung der operativen Geschäftsentwicklung keineswegs euphorisch aus. Im Gegenteil: Martin Comtesse kritisiert, dass sich der Abwärtstrend bei CANCOM fortsetze und die Geschäftsentwicklung deutlich hinter dem Wettbewerber Bechtle zurückbleibe. Trotzdem bleibt Jefferies bei seiner Kaufempfehlung. An der Börse notiert die CANCOM-Aktie aktuell bei 20,80 Euro und gewinnt auf Xetra 0,7 Prozent. Damit liegt das Kursziel 29 Euro satte 39,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs. Für Anleger stellt sich eine entscheidende Frage: Erkennt Jefferies in CANCOM einen unterschätzten Turnaround-Kandidaten, oder unterschätzt der Markt die Schwierigkeiten des IT-Dienstleisters aus guten Gründen? Die aktuellen Geschäftszahlen liefern Argumente für beide Seiten.
CANCOM Aktie: Gewaltiges Aufholpotenzial
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CANCOM-Aktienanalyse: Jefferies bleibt bei "buy" – trotz anhaltendem Abwärtstrend
Die jüngste CANCOM-Aktienanalyse von Jefferies überrascht vor allem durch ihren deutlichen Gegensatz zwischen Bewertung und operativer Einschätzung. Analyst Martin Comtesse bestätigt das Rating "buy" und das unveränderte Kursziel 29 Euro, obwohl die Geschäftsentwicklung weiterhin Anlass zur Sorge gibt. Nach Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal stellt Martin Comtesse fest, dass sich der Abwärtstrend bei CANCOM fortsetze. Besonders kritisch bewertet der Jefferies-Experte den Vergleich mit dem deutschen Wettbewerber Bechtle. Während CANCOM mit rückläufigen Geschäften kämpft, zeigt sich der Konkurrent nach Einschätzung von Martin Comtesse deutlich widerstandsfähiger. Diese Differenz ist bemerkenswert, weil beide Unternehmen von langfristigen Trends wie Digitalisierung, Cloud-Computing und IT-Sicherheit profitieren könnten. Dennoch gelingt es CANCOM bislang nicht, die vorhandenen Marktchancen ausreichend in zusätzliches Wachstum umzusetzen. Für Jefferies bleibt die Aktie trotzdem attraktiv. Das Kursziel 29 Euro signalisiert, dass Martin Comtesse dem Unternehmen auf längere Sicht erhebliches Erholungspotenzial zutraut. Allerdings ist eine solche Erholung keineswegs garantiert.
Martin Comtesse: CANCOM fällt im Vergleich zu Bechtle deutlich zurück
Besonders aufschlussreich ist die kritische Bewertung von Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Der Experte verweist darauf, dass der Abwärtstrend im Geschäft von CANCOM weiterhin anhalte. Sinngemäß lautet seine zentrale Einschätzung: Der anhaltende Rückgang bei CANCOM stehe in einem deutlichen Gegensatz zur Entwicklung des Wettbewerbers Bechtle. Diese Aussage gibt die veröffentlichte Analystenbewertung inhaltlich wieder und ist kein wörtliches Originalzitat. Für Anleger ist der Vergleich besonders wichtig. Schließlich sind die langfristigen Rahmenbedingungen für IT-Dienstleister grundsätzlich attraktiv. Unternehmen müssen ihre IT-Infrastruktur modernisieren, Cyberangriffe abwehren, Cloud-Anwendungen integrieren und digitale Geschäftsprozesse entwickeln. Wenn ein Wettbewerber diese Nachfrage besser nutzen kann als CANCOM, stellt sich zwangsläufig die Frage nach der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Genau hier liegt eine zentrale Herausforderung für das Management. CANCOM muss nicht nur seine Kosten kontrollieren, sondern auch beweisen, dass das Unternehmen wieder stärker am Wachstum des IT-Marktes teilnehmen kann. Für die CANCOM-Aktienanalyse von Jefferies bleibt dieser Punkt ein entscheidender Risikofaktor.
CANCOM-Quartalszahlen: Umsatz sinkt im dritten Quartal auf 412 Millionen Euro
Die aktuellen Geschäftszahlen bestätigen die schwierige operative Situation. Im dritten Quartal 2026 erzielte CANCOM einen Konzernumsatz von 412,0 Millionen Euro. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte der Umsatz noch 423,9 Millionen Euro betragen. Damit gingen die Erlöse um 2,8 Prozent zurück. Für einen IT-Dienstleister, der in einem langfristig wachsenden Digitalisierungsmarkt tätig ist, stellt diese Entwicklung eine Herausforderung dar. Besonders wichtig ist dabei die Frage, ob der Umsatzrückgang hauptsächlich auf eine vorübergehende Investitionszurückhaltung der Kunden zurückzuführen ist oder ob CANCOM tatsächlich Wettbewerbsanteile verliert. Jefferies-Analyst Martin Comtesse hatte bereits im Oktober auf eine enttäuschende Auftragsentwicklung hingewiesen. Die neuen Quartalszahlen liefern bislang keinen überzeugenden Beleg für eine nachhaltige Trendwende. Allerdings sollte der Umsatzrückgang nicht isoliert betrachtet werden. Entscheidend ist ebenso, wie profitabel das verbleibende Geschäft ist und ob CANCOM seine Kostenstruktur erfolgreich an die veränderte Nachfrage anpassen kann.
CANCOM steigert Neunmonats-EBITDA um 14,9 Prozent – Hoffnung auf höhere Profitabilität
Während die Umsatzentwicklung enttäuscht, gibt es bei der Profitabilität durchaus positive Nachrichten. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte CANCOM einen Konzernumsatz von 1.187,9 Millionen Euro nach 1.227,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Rückgang von rund 3,2 Prozent. Gleichzeitig verbesserte sich das EBITDA um 14,9 Prozent auf 73,4 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bei 63,9 Millionen Euro gelegen. Die EBITDA-Marge stieg um einen Prozentpunkt auf 6,2 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, dass CANCOM trotz rückläufiger Umsätze seine operative Ertragskraft auf Neunmonatsbasis steigern konnte. Der Konzern profitiert offenbar von einer verbesserten Kostenstruktur und einer günstigeren Entwicklung der Profitabilität. Für die CANCOM-Aktie ist dies ein wichtiges positives Signal. Allerdings darf die Verbesserung nicht darüber hinwegtäuschen, dass das dritte Quartal selbst schwächer ausfiel. Eine nachhaltige Erholung muss deshalb auch in den kommenden Berichtsperioden sichtbar werden.
CANCOM-Aktie: Warum das dritte Quartal weiterhin Sorgen bereitet
Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigen, dass die operative Trendwende noch nicht abgeschlossen ist. Das EBITDA ging von 27,1 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 24,1 Millionen Euro zurück. Das entspricht einem Rückgang von rund elf Prozent. Gleichzeitig sank der Umsatz um 2,8 Prozent. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass CANCOM trotz der verbesserten Neunmonatszahlen weiterhin mit einer schwachen Nachfrage und Ergebnisbelastungen konfrontiert ist. Besonders problematisch wäre es, wenn sich der Rückgang über mehrere Quartale fortsetzen würde. Denn langfristig kann ein Unternehmen seine Profitabilität nicht ausschließlich durch Kostensenkungen steigern. Irgendwann müssen auch die Umsätze wieder wachsen. Genau deshalb ist die kritische Einschätzung von Jefferies-Analyst Martin Comtesse nachvollziehbar. Der Experte sieht weiterhin eine enttäuschende Geschäftsdynamik. Das unveränderte Kursziel 29 Euro und das Rating "buy" bedeuten daher nicht, dass Jefferies die aktuellen Probleme ignoriert. Vielmehr stehen dem kurzfristig schwierigen Geschäftsverlauf weiterhin positive längerfristige Bewertungserwartungen gegenüber.
CANCOM-Aktienanalyse: Jefferies kritisiert die schwache Auftragsentwicklung
Bereits in seiner Aktienanalyse vom 26. Oktober 2026 hatte Martin Comtesse auf die anhaltend schwache Auftragsentwicklung bei CANCOM hingewiesen. Zwar erkannte der Jefferies-Analyst eine Verbesserung gegenüber dem besonders schwachen Vorquartal, doch die Entwicklung neuer Kundenaufträge blieb hinter seinen Erwartungen zurück. Für IT-Dienstleister ist der Auftragseingang ein wichtiger Indikator der zukünftigen Geschäftsentwicklung. Wenn Unternehmen neue Projekte verschieben oder ihre IT-Budgets reduzieren, kann dies mit zeitlicher Verzögerung zu niedrigeren Umsätzen führen. Besonders kritisch ist eine solche Entwicklung, wenn Wettbewerber gleichzeitig bessere Ergebnisse erzielen. Martin Comtesse hatte deshalb bereits im Oktober darauf hingewiesen, dass Bechtle voraussichtlich erneut besser abschneiden dürfte. Die aktuelle Jefferies-Aktienanalyse vom 12. November bestätigt diese grundsätzliche Skepsis gegenüber der Geschäftsdynamik. Dennoch bleibt das Rating "buy" bestehen. Für Anleger entsteht daraus eine interessante, aber risikoreiche Ausgangslage: Die Bewertung signalisiert Erholungspotenzial, während die operative Entwicklung weiterhin Geduld verlangt.
CANCOM-Kursziel 29 Euro: Fast 40 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber Xetra-Kurs
Die Bewertung von Jefferies eröffnet rechnerisch einen erheblichen Spielraum. Bei einem aktuellen Xetra-Kurs von 20,80 Euro liegt das Kursziel 29 Euro um 8,20 Euro über der Börsennotierung. Daraus ergibt sich ein mögliches Aufwärtspotenzial von 39,42 Prozent. Würde die CANCOM-Aktie das Kursziel von Martin Comtesse vollständig erreichen, entspräche dies einem deutlichen Kursgewinn. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine garantierte Rendite. Analystenkursziele beruhen auf Annahmen über zukünftige Geschäftsergebnisse, Margen, Wachstumsperspektiven und Bewertungsmaßstäbe. Sollte sich die operative Entwicklung schlechter darstellen als erwartet, könnte auch das Kursziel angepasst werden. Besonders bemerkenswert ist, dass Jefferies trotz der schwachen Geschäftszahlen am Kursziel 29 Euro festhält. Für Anleger bedeutet dies, dass die Investmentbank den langfristigen Wert des Unternehmens weiterhin deutlich über dem aktuellen Börsenkurs sieht. Die entscheidende Voraussetzung bleibt allerdings eine erfolgreiche Stabilisierung des Geschäfts.
CANCOM und die Digitalisierung: Langfristige Marktchancen bleiben attraktiv
Die langfristigen Perspektiven des IT-Dienstleistungsmarktes sind grundsätzlich interessant. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen müssen ihre digitale Infrastruktur modernisieren, bestehende Systeme absichern und neue Technologien integrieren. CANCOM bietet dafür ein breites Spektrum an IT-Dienstleistungen und technologischen Lösungen. Besonders wichtig sind Cloud-Infrastrukturen, IT-Sicherheit, moderne Arbeitsplätze und die Betreuung komplexer Unternehmensnetzwerke. Diese Geschäftsfelder profitieren von langfristigen strukturellen Entwicklungen. Allerdings ist ein wachsender Gesamtmarkt keine Garantie für steigende Umsätze eines einzelnen Unternehmens. Entscheidend ist, ob CANCOM ausreichend neue Kunden gewinnt und bestehende Geschäftsbeziehungen ausbauen kann. Genau hier liegt derzeit eine wesentliche Herausforderung. Die schwache Auftragsentwicklung zeigt, dass die vorhandenen Marktchancen bislang nicht vollständig genutzt werden. Sollte CANCOM seine Vertriebsleistung verbessern und die Nachfrage wieder anziehen, könnte dies die Grundlage für eine nachhaltige Erholung bilden.
Cloud und Cybersecurity: Wo CANCOM zusätzliche Wachstumschancen besitzt
Besonders interessante Perspektiven eröffnen Cloud-Computing und Cybersicherheit. Immer mehr Unternehmen verlagern Anwendungen und Daten in moderne IT-Umgebungen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Datenschutz, Ausfallsicherheit und die Absicherung digitaler Systeme. CANCOM kann Kunden bei der Planung, Einführung und Betreuung entsprechender Lösungen unterstützen. Attraktiv sind insbesondere langfristige Serviceverträge, weil sie wiederkehrende Umsätze ermöglichen können. Auch der Einsatz künstlicher Intelligenz erhöht die Anforderungen an leistungsfähige IT-Infrastrukturen. Unternehmen benötigen geeignete Rechenleistung, sichere Datenarchitekturen und professionelle Integrationsleistungen. Für CANCOM entstehen daraus potenzielle zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Allerdings ist der Wettbewerb intensiv. Internationale Technologiekonzerne, spezialisierte IT-Dienstleister und große Systemhäuser kämpfen um dieselben Kundenbudgets. CANCOM muss deshalb beweisen, dass das Unternehmen seine technologische Kompetenz auch in profitable neue Aufträge umwandeln kann. Erst dann könnte sich das langfristige Marktpotenzial stärker im Aktienkurs widerspiegeln.
CANCOM bestätigt Ergebnisprognose für 2026 – Umsatz bleibt unter Druck
Die Unternehmensprognose verdeutlicht die gemischte Ausgangslage. Nachdem CANCOM Ende Oktober die Umsatzerwartungen für das Geschäftsjahr 2026 angepasst hatte, bestätigte das Management im November die Prognosen für die Profitabilität sowie das reduzierte Umsatzziel. Für das Gesamtjahr erwartet CANCOM einen Umsatz zwischen 1,65 und 1,75 Milliarden Euro. Das EBITDA soll zwischen 110 und 130 Millionen Euro liegen. Für das EBITA wird eine Bandbreite von 55 bis 75 Millionen Euro erwartet. Die bestätigten Ergebnisziele zeigen, dass das Management trotz der schwachen Nachfrage weiterhin mit einer Verbesserung der Profitabilität rechnet. Allerdings muss CANCOM dafür im vierten Quartal eine deutlich höhere Ergebnisleistung erzielen als im dritten Quartal. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob die Prognose tatsächlich erreicht wird. Eine erneute Enttäuschung könnte das Vertrauen in die operative Erholung belasten. Umgekehrt würde eine erfolgreiche Zielerreichung die positive Bewertung von Jefferies unterstützen.
Martin Comtesse und Jefferies: Warum Bechtle zum entscheidenden Vergleich wird
Der Wettbewerbsvergleich mit Bechtle nimmt in der aktuellen CANCOM-Aktienanalyse eine wichtige Rolle ein. Martin Comtesse sieht die Geschäftsentwicklung von CANCOM deutlich kritischer als die des Konkurrenten. Dieser Vergleich ist besonders aufschlussreich, weil beide Unternehmen in verwandten Märkten tätig sind. Wenn ein Wettbewerber in einem schwierigen Marktumfeld bessere Ergebnisse erzielt, kann dies auf Unterschiede bei der Kundenstruktur, der Vertriebsleistung oder der strategischen Positionierung hinweisen. Allerdings lassen sich daraus ohne weitere Informationen keine eindeutigen Schlussfolgerungen über einzelne Ursachen ziehen. Für CANCOM entsteht dennoch zusätzlicher Handlungsdruck. Das Management muss zeigen, dass die Gesellschaft wieder stärker wachsen und ihre Marktposition verteidigen kann. Eine nachhaltige Verbesserung der Auftragseingänge wäre dafür ein wichtiger Schritt. Bis dahin bleibt die positive Jefferies-Einstufung mit erhöhten operativen Risiken verbunden.
CANCOM-Aktie: Welche Risiken Anleger besonders beachten sollten
Die Risiken für die CANCOM-Aktie sind vielfältig. Erstens könnte eine anhaltend schwache Nachfrage nach IT-Dienstleistungen die Umsätze weiter belasten. Zweitens besteht das Risiko, dass Kunden größere Digitalisierungsprojekte verschieben. Drittens könnte CANCOM gegenüber Wettbewerbern Marktanteile verlieren. Viertens können steigende Personalkosten und ein intensiver Preiswettbewerb die Margen beeinträchtigen. Fünftens könnte die operative Ergebnisverbesserung an Grenzen stoßen, wenn die Umsätze nicht wieder wachsen. Sechstens besteht das Risiko weiterer Prognoseanpassungen. Siebtens können technologische Veränderungen zusätzliche Investitionen erforderlich machen. Besonders wichtig ist die Frage, ob CANCOM seine Vertriebsleistung nachhaltig verbessern kann. Die aktuelle Aktienanalyse von Jefferies zeigt, dass Martin Comtesse diese Herausforderungen durchaus ernst nimmt. Das Rating "buy" sollte deshalb nicht mit einer risikolosen Anlage verwechselt werden.
CANCOM-Aktie: Welche Chancen sprechen für eine Erholung?
Trotz der operativen Schwierigkeiten besitzt CANCOM mehrere interessante Chancen. Die wichtigste Voraussetzung wäre eine Stabilisierung der Nachfrage. Sobald Unternehmen ihre zurückgestellten IT-Investitionen wieder aufnehmen, könnte CANCOM von zusätzlichen Projekten profitieren. Auch eine Verbesserung der Auftragseingänge würde die zukünftige Umsatzentwicklung unterstützen. Gleichzeitig könnte die bereits verbesserte Kostenstruktur dafür sorgen, dass steigende Umsätze überproportional auf die Ergebnisse wirken. Weitere Chancen entstehen durch Cloud-Services, Cybersecurity, Managed Services und die Integration künstlicher Intelligenz. Zudem könnte eine erfolgreiche strategische Neuausrichtung die Wettbewerbsposition stärken. Für Anleger wäre besonders interessant, wenn CANCOM gleichzeitig wieder wachsen und seine Profitabilität weiter verbessern könnte. Ein solcher Verlauf würde die Grundlage für eine höhere Unternehmensbewertung schaffen. Das Kursziel 29 Euro von Jefferies zeigt, dass Martin Comtesse trotz der aktuellen Probleme weiterhin ein erhebliches Aufwertungspotenzial sieht.
CANCOM-Aktienanalyse: Warum das Rating "buy" kein Freifahrtschein ist
Die positive Einstufung von Jefferies muss sorgfältig interpretiert werden. Analyst Martin Comtesse bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel 29 Euro, obwohl die operative Geschäftsentwicklung weiterhin enttäuscht. Daraus lässt sich schließen, dass die Investmentbank die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau grundsätzlich attraktiv bewertet. Allerdings liegen die vollständigen Bewertungsannahmen der Originalstudie nicht öffentlich vor. Deshalb wäre es unseriös, konkrete Gewinnprognosen oder detaillierte Bewertungsmodelle von Martin Comtesse zu behaupten, die nicht belegt sind. Fest steht jedoch, dass Jefferies die schwache Auftragsentwicklung und den Rückstand gegenüber Bechtle ausdrücklich kritisiert. Für Anleger ist diese Kombination besonders wichtig. Das rechnerische Aufwärtspotenzial von 39,42 Prozent steht einer Reihe erheblicher operativer Risiken gegenüber. Wer die CANCOM-Aktie beurteilt, sollte deshalb nicht allein auf das Kursziel schauen, sondern auch die zukünftige Entwicklung von Umsatz, Auftragseingang und Profitabilität berücksichtigen.
Fazit: CANCOM-Aktie mit fast 40 Prozent Potenzial – Jefferies setzt auf Erholung
Die CANCOM-Aktienanalyse von Jefferies vom 12. November 2026 zeichnet ein differenziertes Bild. Einerseits bestätigt Analyst Martin Comtesse das Kursziel 29 Euro und das Rating "buy". Beim aktuellen Xetra-Kurs von 20,80 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 39,42 Prozent. Andererseits kritisiert Martin Comtesse die anhaltend schwache Geschäftsentwicklung und den deutlichen Rückstand gegenüber dem Wettbewerber Bechtle. Die aktuellen Quartalszahlen bestätigen diese Schwierigkeiten. Der Umsatz sank im dritten Quartal um 2,8 Prozent auf 412,0 Millionen Euro, während das EBITDA auf 24,1 Millionen Euro zurückging. Positiv entwickelte sich dagegen die Profitabilität über die ersten neun Monate. Das EBITDA stieg um 14,9 Prozent auf 73,4 Millionen Euro, obwohl der Umsatz rückläufig war. Damit zeigt CANCOM, dass eine verbesserte Kostenstruktur bereits positive Auswirkungen haben kann. Für eine nachhaltige Kurserholung reicht dies allerdings möglicherweise nicht aus. Entscheidend wird sein, ob der IT-Dienstleister seine Auftragseingänge stabilisieren, neue Wachstumsimpulse erschließen und seine Wettbewerbsposition verbessern kann. Das unveränderte Kursziel 29 Euro von Jefferies signalisiert erhebliches Potenzial, aber die Umsetzung bleibt anspruchsvoll. Die CANCOM-Aktie ist damit vor allem eine spannende Turnaround-Spekulation mit attraktiven Chancen und nicht zu unterschätzenden Risiken. Martin Comtesse bleibt optimistisch, doch die nächsten Quartale müssen zeigen, ob CANCOM dieses Vertrauen tatsächlich rechtfertigen kann.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
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