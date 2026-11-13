CANCOM Aktie: Citadel zieht sich zurück - doch andere Hedgefonds bleiben auf Angriffskurs!

Die CANCOM-Aktie liefert Anlegern derzeit ein interessantes Spannungsfeld. Citadel Securities hat seine Netto-Leerverkaufsposition auf 0,57 Prozent reduziert und damit ein vorsichtig positives Signal für die Short-Positionierung gesetzt. Gleichzeitig halten Citadel Advisors, GLG Partners und Marshall Wace weiterhin größere gemeldete Positionen. Die Summe der vier jüngeren Meldungen von 3,50 Prozent verdeutlicht, dass die Börsen-Bären keineswegs kapituliert haben. Mit einem Kursplus von 0,24 Prozent auf 20,85 Euro zeigt die Aktie allerdings eine leichte Gegenbewegung zur pessimistischen Positionierung. Für Anleger könnte es nun besonders spannend werden: Sollten sich die Geschäftsaussichten von CANCOM verbessern und weitere Hedgefonds ihre Short-Positionen reduzieren, könnte dies eine Kurserholung unterstützen. Bleiben dagegen operative Enttäuschungen nicht aus, dürfte der Druck auf die Aktie bestehen bleiben. Die nächste größere Veränderung bei den Leerverkaufspositionen könnte deshalb wichtige Hinweise auf die weitere Stimmung professioneller Investoren liefern!