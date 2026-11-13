CANCOM Aktie: Hardware-Nachfrage schwächelt

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 15:42 5 Min.

Die DZ Bank bestätigt für CANCOM den fairen Aktienwert von 29 Euro und erwartet nach der operativen Stabilisierung einen Gewinnsprung im Jahr 2027.

Die CANCOM-Aktie (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker: COK) legt um 0,10 Euro beziehungsweise 0,48% auf 20,90 Euro zu. Die DZ Bank sieht deutlich mehr Spielraum: In seiner CANCOM-Aktienanalyse vom 13.11.2026 bestätigt Armin Kremser das Rating "kaufen" und einen fairen Aktienwert von 29 Euro. Das hier als Kursziel 29 Euro bezeichnete Bewertungsniveau liegt rund 38,8% über der aktuellen Notierung. Für die positive Einschätzung zählt vor allem der Blick auf 2027: Dann winke ein Gewinnsprung.

Kostenmanagement stabilisiert das Heimatgeschäft

Armin Kremser bringt die aktuelle Lage nach der Zahlenvorlage auf den Punkt: "Das deutsche Heimatgeschäft stabilisiert sich operativ dank striktem Kostenmanagement, während die Nachfrage nach Hardware gedämpft bleibt".

Diese Aussage zeigt, worauf die Verbesserung derzeit beruht. Nicht eine kräftig anziehende Hardware-Nachfrage sorgt laut dem Analysten der DZ Bank für die operative Stabilisierung, sondern die konsequente Steuerung der Kosten.

Für Anleger ist diese Unterscheidung wichtig. Ein Unternehmen kann seine Ertragslage auch in einem schwächeren Nachfrageumfeld stabilisieren, wenn es Aufwendungen wirksam begrenzt und effizienter arbeitet. Eine breite Erholung des Geschäfts lässt sich daraus allein jedoch noch nicht ableiten.

Die CANCOM-Aktienanalyse enthält damit sowohl ein positives Signal als auch eine Einschränkung: Die Kostenmaßnahmen zeigen nach Einschätzung von Armin Kremser Wirkung, die Nachfrage nach Hardware bleibt aber verhalten.

2026 sei "durch" – jetzt richtet sich der Blick auf 2027

Mit Blick auf das laufende Jahr formuliert Armin Kremser knapp: 2026 sei "durch". Für 2027 winke dagegen ein Gewinnsprung.

Damit verschiebt sich der Schwerpunkt der CANCOM-Aktienanalyse von der aktuellen Stabilisierung auf die erwartete Ergebnisentwicklung im kommenden Jahr. Die DZ Bank hält trotz der gedämpften Hardware-Nachfrage am Rating "kaufen" fest.

Konkrete Gewinnschätzungen oder eine prozentuale Wachstumsrate für 2027 nennt die vorliegende Zusammenfassung nicht. Auch die einzelnen Beiträge zum erwarteten Gewinnsprung werden darin nicht aufgeschlüsselt.

Der Ausblick ist deshalb als positive Analystenerwartung einzuordnen. Er ist weder ein bereits erzieltes Ergebnis noch eine in der Vorlage genannte Unternehmensprognose.

Kursziel 29 Euro: Deutlicher Abstand zur Börsennotierung

Zwischen dem aktuellen Kurs von 20,90 Euro und dem fairen Aktienwert von 29 Euro liegen 8,10 Euro je Aktie. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 38,8%.

Die DZ Bank bezeichnet ihre Zielmarke ausdrücklich als fairen Aktienwert. Das Kursziel 29 Euro steht in dieser CANCOM-Aktienanalyse somit für die Bewertungseinschätzung des Analystenhauses.

Armin Kremser bestätigt diese Marke ebenso wie das Rating "kaufen". Es handelt sich um eine unveränderte positive Einschätzung nach den Zahlen, nicht um eine Hochstufung oder eine Anhebung der Bewertung.

Der Abstand zum Börsenkurs ist beträchtlich. Er bedeutet allerdings nicht, dass die Aktie dieses Niveau zwangsläufig erreicht. Entscheidend bleibt, ob sich die operative Entwicklung und der erwartete Gewinnsprung so darstellen, wie es Armin Kremser voraussetzt.

Warum die Kostenkontrolle allein nicht alles entscheidet

Die Stabilisierung im deutschen Heimatgeschäft ist ein wichtiger Fortschritt. Sie zeigt nach Einschätzung der DZ Bank, dass CANCOM dem schwierigen Nachfrageumfeld mit eigenen Maßnahmen begegnen kann.

Für eine dauerhaft überzeugende Ergebnisentwicklung kommt es jedoch darauf an, wie belastbar diese Verbesserungen sind. Kosten lassen sich nicht unbegrenzt senken, ohne möglicherweise auch die Leistungsfähigkeit oder künftige Geschäftsmöglichkeiten zu beeinflussen.

Gleichzeitig wäre eine Belebung der Nachfrage grundsätzlich hilfreich. Die vorliegende Meldung enthält allerdings keine konkrete Prognose, wann sich das Hardware-Geschäft erholen könnte.

Armin Kremser bleibt dennoch optimistisch für 2027. Die CANCOM-Aktienanalyse setzt damit auf eine bessere Ergebnisentwicklung, ohne in der verfügbaren Zusammenfassung sämtliche Annahmen dafür offenzulegen.

Welche Chancen bietet die CANCOM-Aktie?

Die wichtigste Chance liegt darin, dass die operative Stabilisierung anhält und sich der von Armin Kremser erwartete Gewinnsprung im kommenden Jahr tatsächlich einstellt.

Sollte CANCOM die Kosten diszipliniert steuern und seine Ertragskraft verbessern, könnte dies die positive Bewertung der DZ Bank untermauern. Eine zusätzliche Nachfragebelebung wäre ein möglicher unterstützender Faktor, ist in der vorliegenden Einschätzung aber nicht konkret angekündigt.

Für Anleger entsteht damit eine Erwartung an die kommenden Quartale: Die Fortschritte müssen sich zunehmend in belastbaren Ergebnissen zeigen. Das Kursziel 29 Euro und das Rating "kaufen" bringen zum Ausdruck, dass Armin Kremser dem Unternehmen diese Entwicklung zutraut.

Wo liegen die Risiken?

Das offensichtlichste Risiko bleibt die gedämpfte Hardware-Nachfrage. Sollte diese länger schwach bleiben oder weiter nachlassen, könnte die operative Stabilisierung anspruchsvoller werden.

Zudem richtet sich ein wichtiger Teil der positiven Einschätzung auf 2027. Bleibt der erwartete Gewinnsprung aus oder fällt er kleiner aus als angenommen, könnte die Grundlage für den fairen Aktienwert von 29 Euro neu bewertet werden müssen.

Die vorliegende Zusammenfassung enthält keine konkreten Zahlen, anhand derer sich die Größe dieses Risikos bestimmen ließe. Ebenso wenig lässt sich daraus ableiten, welcher Teil der erwarteten Verbesserung bereits im aktuellen Aktienkurs berücksichtigt ist.

Auch der heutige Kursanstieg um 0,48% ist keine Bestätigung des Ausblicks. Welche Faktoren die aktuelle Kursbewegung auslösen, geht aus der Meldung nicht hervor.

Fazit: DZ Bank setzt auf den nächsten Ergebnisschritt

Die CANCOM-Aktienanalyse der DZ Bank verbindet operative Fortschritte mit einer positiven Erwartung für das kommende Jahr. Armin Kremser verweist auf die Stabilisierung des deutschen Heimatgeschäfts durch striktes Kostenmanagement und sieht für 2027 einen Gewinnsprung.

Das Kursziel 29 Euro beziehungsweise der unveränderte faire Aktienwert und das Rating "kaufen" bleiben bestehen. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,90 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Potenzial von rund 38,8%.

Damit ist die Einschätzung klar positiv. Die entscheidende Aufgabe für CANCOM besteht nun darin, aus der Stabilisierung eine nachhaltige Ergebnisverbesserung zu machen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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