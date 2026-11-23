Die Cameco Aktie schlägt in der Nacht zurück: Nach dem Freitagsschluss bei 58,00 US-Dollar, einem Minus von 5,57 Prozent, notiert sie im Nachthandel bei 60,22 Dollar. Das ist ein Plus von 2,22 Dollar oder 3,83 Prozent, die Spanne reicht von 59,40 bis 61,00 Dollar. Am Freitag hatte die Cameco Aktie mit 57,87 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief markiert.
Cameco Aktie: Minus 18 Prozent in einer Woche, jetzt der Nacht-Konter – Ist der Uran-Ausverkauf übertrieben?
Die Cameco Aktie fiel in der Vorwoche von Tief zu Tief, obwohl der Uranpreis nahe Rekordniveau notiert. In der Nacht zum Montag steigt sie fast 4 Prozent. Wir analysieren die Kapitalerhöhung, die Produktionsprobleme und warum Analysten ein Kursziel nahe 116 Dollar sehen.
Der Absturz
Neue Tiefs an drei Tagen
Die vergangene Woche war für die Cameco Aktie ein Einbahnstraßen-Markt. Sie fiel um 18 Prozent und schloss am Freitag bei 58 Dollar nach 70,73 Dollar eine Woche zuvor. An mehreren Tagen markierte das Papier neue 52-Wochen-Tiefs. Belastet hat zum einen der Verkauf von KI-nahen Atomwerten, denn Kernenergie gilt als wichtige Stromquelle für Rechenzentren. Zum anderen verarbeitet der Markt weiterhin Camecos Programm, eigene Aktien im Wert von 1 Milliarde Dollar über die Börse zu platzieren.
Der eigentliche Schaden entstand bereits zuvor: Ein Stillstand der Aufbereitungsanlage Key Lake drückte die Produktion um 20 Prozent und führte zu einem bereinigten Verlust im dritten Quartal. Cameco engte die Produktionsprognose für 2026 auf 19,5 bis 20,5 Millionen Pfund ein.
Das Paradox
Uranpreis hoch, Aktie tief
Bemerkenswert ist die Diskrepanz zum Rohstoff selbst: Uran wurde am 20. November zu 90,02 Dollar je Pfund gehandelt, der langfristige Kontraktpreis erreichte mit 99 Dollar einen nominalen Rekord. Die Cameco Aktie dagegen notiert weniger als halb so hoch wie ihr 52-Wochen-Hoch von 135,24 Dollar. Analysten sehen deutlich mehr Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 115,66 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Nacht-Rebound fällt mit der breiten Erholung an den Terminmärkten zusammen: Die Futures auf den S&P 500 und die Nasdaq 100 legen zum Wochenstart deutlich zu. Für die Cameco Aktie, die zuletzt mit den KI-Werten abverkauft wurde, ist das ein willkommener Rückenwind.
Einordnung der Redaktion: Die Cameco Aktie ist zwischen Rohstoffboom und hausgemachten Problemen eingeklemmt. Der Nachtsprung zeigt, dass Käufer am Tief zugreifen. Entscheidend wird, ob der Markt die Verwässerung verdaut und die Produktion wieder anzieht.
FAQ
Häufige Fragen zur Cameco Aktie
Warum ist die Cameco Aktie so stark gefallen?
Der Ausverkauf bei KI-nahen Atomwerten, ein Programm zur Platzierung neuer Aktien über 1 Milliarde Dollar und Produktionsprobleme bei Key Lake belasteten die Aktie.
Warum steigt die Cameco Aktie im Nachthandel?
Die US-Futures erholen sich deutlich, und nach 18 Prozent Wochenverlust setzt eine technische Gegenbewegung ein.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Cameco Aktie?
ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Handelssymbol: CJ6, US-Handelssymbol: CCJ (NYSE).
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