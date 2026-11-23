Die vergangene Woche war für die Cameco Aktie ein Einbahnstraßen-Markt. Sie fiel um 18 Prozent und schloss am Freitag bei 58 Dollar nach 70,73 Dollar eine Woche zuvor. An mehreren Tagen markierte das Papier neue 52-Wochen-Tiefs. Belastet hat zum einen der Verkauf von KI-nahen Atomwerten, denn Kernenergie gilt als wichtige Stromquelle für Rechenzentren. Zum anderen verarbeitet der Markt weiterhin Camecos Programm, eigene Aktien im Wert von 1 Milliarde Dollar über die Börse zu platzieren.