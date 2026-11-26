Die Cameco Aktie (Ticker CCJ an der NYSE, ISIN CA13321L1085) hat eine wilde Woche hinter sich: Am Freitag, dem 20. November, fiel der Kurs um 5,6 Prozent auf 58,00 US-Dollar, den tiefsten Schlusskurs seit einem Jahr. Am Montag, dem 23. November, sprang er um 6 Prozent auf rund 61,50 Dollar. Beide Bewegungen kamen laut Trefis ohne Unternehmensmeldung, ohne Zahlen und ohne neue Einreichung bei der Börsenaufsicht aus. Der Uran-Konzern bewegt sich damit im Gleichschritt mit anderen Uran-Aktien und der Stimmung an den Aktienmärkten. Für heute gilt: Die NYSE ist wegen Thanksgiving geschlossen, ein aktueller Kurs liegt nicht vor.