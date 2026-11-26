Die Cameco Aktie (Ticker CCJ an der NYSE, ISIN CA13321L1085) hat eine wilde Woche hinter sich: Am Freitag, dem 20. November, fiel der Kurs um 5,6 Prozent auf 58,00 US-Dollar, den tiefsten Schlusskurs seit einem Jahr. Am Montag, dem 23. November, sprang er um 6 Prozent auf rund 61,50 Dollar. Beide Bewegungen kamen laut Trefis ohne Unternehmensmeldung, ohne Zahlen und ohne neue Einreichung bei der Börsenaufsicht aus. Der Uran-Konzern bewegt sich damit im Gleichschritt mit anderen Uran-Aktien und der Stimmung an den Aktienmärkten. Für heute gilt: Die NYSE ist wegen Thanksgiving geschlossen, ein aktueller Kurs liegt nicht vor.
Cameco Aktie: Minus 5,6 Prozent ohne Nachricht, dann Plus 6 Prozent – wie sehr hängt der Uran-Riese an der KI-Stimmung?
Die Cameco Aktie hat am 20. November bei 58 Dollar den tiefsten Schlusskurs seit einem Jahr markiert und am 23. November um 6 Prozent zugelegt – beides ohne Unternehmensmeldung. Warum Uran-Aktien derzeit im Gleichschritt mit der KI-Stimmung schwanken und was Anleger beim Uran-Konzern und beim Rohstoff beobachten.
Cameco Aktie aktuell
Warum schwankt die Cameco Aktie ohne Nachricht so stark – und was hat das mit KI zu tun?
Nach Trefis hat der Kursrutsch vom 20. November mit einem Ausverkauf bei KI-Aktien zu tun, einen Tag nach dem Börsendebüt von Anthropic. Uran-Werte gelten als indirekter KI-Profiteur, weil Rechenzentren viel Strom brauchen und Kernenergie als stabile Quelle gilt. Cameco-Management betonte bei der Telefonkonferenz am 30. Oktober, KI und Rechenzentren seien „ein bedeutendes Aufwärtspotenzial“, der Ausblick stehe aber auf Reaktoren, Verträgen und Brennstoffbedarf, die heute existieren. Die Verbindung zur KI-Stimmung ist also eine Marktdeutung, kein Unternehmensfakt.
Die Peergroup macht das sichtbar: Am 20. November fielen Energy Fuels um 9,5 Prozent, auch Uranium Energy, NexGen, Denison und Centrus verloren stärker als Cameco. Am 23. November kehrte sich das Bild um, Uranium Energy gewann 10,2 Prozent, Energy Fuels 5,2 Prozent. Trefis zufolge lag der Energiesektor-ETF XLE an beiden Tagen im Minus. Der Rohstoff Uran und der Energiesektor liefern also keine einfache Erklärung.
|Kennzahl
|Wert
|Schlusskurs 20.11.2026
|58,00 USD
|Kurs 23.11.2026
|rund 61,50 USD (+6 %)
|Höchster Schlusskurs seit 12 Monaten
|134,09 USD (28.01.2026)
|Abstand zum Hoch bei 61,50 USD
|rund -54 %
|Veränderung seit Jahresbeginn
|-32,7 %
|Veränderung seit 24.08.2026
|-43,3 %
|Kurs-Umsatz-Verhältnis
|7,3
Stand: Schlusskurse 20. und 23.11.2026 laut Trefis; Abstände eigene Berechnung. Kurs vom 24./25.11. lag nicht belegt vor.
Quelle: Trefis, Yahoo Finance (Trefis-Syndikation)
Uran
Was bedeutet das für den Uranpreis und Uran-Aktien wie Kazatomprom, NexGen und Denison?
Cameco ist einer der größten börsennotierten Uranproduzenten. Für 2026 peilt das Unternehmen laut Trefis Lieferungen von 29,5 bis 30,5 Millionen Pfund Uran an, die nächsten Quartalszahlen werden im Februar 2027 erwartet. Zu den bekannten Namen im Uran-Sektor zählen außerdem Kazatomprom, NexGen Energy, Denison Mines, Uranium Energy und Energy Fuels. Der Kurs dieser Aktien folgt dem Uranpreis nur mit Abstand; zuletzt zählten Stimmung, Zinsen und die Risikobereitschaft am Aktienmarkt mehr. Einen belegten aktuellen Uranpreis legen wir hier nicht vor.
Welche Termine sollte man bei der Cameco Aktie im Blick behalten?
Die nächsten Quartalszahlen sind für Februar 2027 erwartet. Bis dahin bestimmen Marktstimmung, Zinserwartungen und Branchenmeldungen den Kurs. Am 29. November tagt die OPEC+; der Ölpreis ist für Uran nur indirekt relevant, bleibt aber ein Gradmesser für die Stimmung im gesamten Energiesektor.
FAQ: Cameco Aktie und Uran
Wie hoch ist die Cameco Aktie aktuell? Der letzte belegte Schlusskurs stammt vom 23. November 2026 und lag laut Trefis bei rund 61,50 Dollar. Heute ist die NYSE wegen Thanksgiving geschlossen.
Warum ist die Cameco Aktie gefallen? Am 20. November gab es keine Unternehmensmeldung. Trefis führt den Rückgang auf einen Ausverkauf bei KI-Aktien zurück.
Wie weit liegt die Cameco Aktie unter ihrem Hoch? Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate lag bei 134,09 Dollar am 28. Januar 2026; bei rund 61,50 Dollar sind das etwa 54 Prozent weniger (eigene Berechnung).
Wann legt Cameco die nächsten Zahlen vor? Erwartet wird die nächste Berichterstattung im Februar 2027.
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