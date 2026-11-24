Die BYD-Aktie (ISIN: CNE100000296, FSE: BY6, Hongkong: 1211) steht unter Druck: Am 20. November 2026 hat ein Gericht in Den Haag dem chinesischen Autobauer den SUV Ti7 in der gesamten EU untersagt, weil das Fahrzeug nach Überzeugung des Richters das geschützte Design des Land Rover Defender zu stark nachahmt. In Hongkong schloss die BYD-Aktie am 23. November bei 61,20 HKD (-1,84%) und notiert damit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 59,70 HKD. Die BYD-Aktie Prognose hängt aber weniger am Ti7 als an der Frage, ob der Exportboom die schwache Nachfrage in China ausgleichen kann.
BYD Aktie Prognose: Ti7-Verbot in der EU, Aktie nahe 52-Wochen-Tief - Chance oder Wertfalle?
Ein Gericht in Den Haag untersagt BYD den SUV Ti7 in der gesamten EU, weil er dem Land Rover Defender zu stark ähnelt. Die BYD-Aktie Prognose: was der Beschluss wirklich bedeutet, was Quartalszahlen, Exporte und Chartbild sagen und warum der Lagerbestand das größere Thema ist.
Steckbrief
- Unternehmen
- BYD Company Limited
- Börse / Ticker
- Hongkong 1211, Frankfurt BY6 (EUR), OTC BYDDY
- Kerngeschäft
- Elektro- und Plug-in-Hybridautos, Batterien, Elektronik
- 52-Wochen-Spanne
- 59,70 bis 113,40 HKD
- Kurs Frankfurt
- 7,27 EUR (23.11.2026)
- Nächste Termine
- Absatzzahlen November ab 1.12.2026, Jahreszahlen voraussichtlich Ende März 2027
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs Hongkong, 23.11.2026
Die Ti7-Entscheidung
Was der Gerichtsbeschluss wirklich bedeutet
Das Verbot klingt dramatisch, ist aber ein Eilentscheid ohne Urteil in der Hauptsache. Für die BYD-Aktie zählt er vor allem als Signal.
Der Richter für einstweilige Verfügungen am Bezirksgericht Den Haag entschied im Eilverfahren (Kort Geding), dass der BYD Ti7 ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster von Jaguar Land Rover (JLR) verletzt. Das Muster wurde am 25. April 2018 angemeldet, also vor dem Start des aktuellen Defender im Jahr 2019. Nach Ansicht des Gerichts übernimmt der Ti7 prägende Merkmale: Silhouette und Proportionen, die durchgehende Fensterlinie, die Radkästen mit abgerundeten Ecken und das Seitenpaneel hinter der hinteren Tür. Die von BYD genannten Unterschiede reichten nicht aus. JLR hatte sich auf sechs Designs berufen und bekam nur bei einem davon recht.
|Punkt
|Inhalt
|Gericht und Datum
|Bezirksgericht Den Haag, Eilverfahren, 20.11.2026
|Reichweite
|Einfuhr, Produktion, Angebot, Verkauf, Lagerung und Lieferung des Ti7 in der gesamten EU, also auch in Polen und Deutschland
|Betroffene
|Zehn europäische BYD-Gesellschaften, darunter BYD Auto Hungary als Betreiber des Werks in Szeged
|Strafen bei Verstoß
|100.000 EUR pro Tag oder 25.000 EUR je Fahrzeug, höchstens 10 Mio. EUR
|Großbritannien
|Nicht betroffen, das Gericht sah keine Zuständigkeit. Ti7 ab 47.995 GBP, Auslieferung ab Januar 2027
|Nächste Schritte
|BYD kündigt Berufung an (Frist vier Wochen). JLR muss binnen sechs Monaten die Hauptsache einleiten
Quelle: Euronews, CarNewsChina, Just Auto (20. bis 23.11.2026)
Die Quartalszahlen
Gewinn wächst, doch die Erwartungen waren höher
Im dritten Quartal 2026 kehrte BYD zum Umsatzwachstum zurück. Dem Gewinn fehlte aber das Tempo, das der Markt eingeplant hatte.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|221,49 Mrd. RMB
|+13,6%
|Nettogewinn
|10,02 Mrd. RMB
|+28,1%
|Gewinn je Aktie
|1,10 RMB
|+29,4%
|Fahrzeugabsatz
|rund 1,32 Mio.
|+18,8%
RMB = chinesischer Renminbi. Absatzwert nach Berechnung von Reuters.
Quelle: BYD-Quartalsbericht vom 29.10.2026, Reuters
Reuters nennt als Erwartung der Analysten einen Nettogewinn von 11,4 bis 12,95 Mrd. RMB, BYD hat sie also verfehlt. Ohne Einmaleffekte lag der Gewinn bei 8,63 Mrd. RMB (+25,3%). Ein Teil der Verbesserung kommt aus gesunkenen Ausgaben für Forschung und Entwicklung (-17%). Für die ersten neun Monate stehen Umsatz von 566,30 Mrd. RMB (+0,01%) und ein Gewinn von 22,34 Mrd. RMB (-4,24%) zu Buche.
Das Warnsignal steckt in der Bilanz: Die Vorräte stiegen auf 221,58 Mrd. RMB, ein Plus von 60,08% seit Dezember, die Forderungen wuchsen um 52,6%. BYD führt das auf das Auslandsgeschäft zurück. Für die BYD-Aktie Prognose ist das ein zentraler Punkt, denn die Exportoffensive bindet Kapital.
Der Absatz
Export als Rettungsanker
|Segment
|Fahrzeuge
|Veränderung zum Vorjahr
|Gesamt
|490.168
|+11%
|Reine Elektroautos (BEV)
|305.743
|+37%
|Plug-in-Hybride (PHEV)
|177.382
|-17%
|Export
|170.194
|+102,8%
Quelle: BYD-Absatzmeldung, Yahoo Finance, goodcarbadcar
Der Oktober war der stärkste Monat des Jahres, doch die Dynamik schwächt sich ab: Im September lag das Plus noch bei 17%. Von Januar bis Oktober verkaufte BYD 3.621.744 Fahrzeuge (-2%). Im Ausland waren es 1,507 Mio. Fahrzeuge, rund 93% mehr als im Vorjahr und 41,6% des Absatzes. Das offizielle Exportziel für 2026 liegt laut BYD-Manager Li Yunfei bei 1,8 Mio. Fahrzeugen. Im Heimatmarkt belastet die schwache Nachfrage, und der Preiskampf verlagert sich ins Ausland. Dazu kommt ein mögliches Risiko für den PHEV-Export in die EU aus der Hybrid-Einigung zwischen EU und China (Reuters).
Das Chartbild
Test des 52-Wochen-Tiefs
Die BYD-Aktie hat sich vom Hoch bei 113,40 HKD fast halbiert und testet mit 61,20 HKD den Bereich des 52-Wochen-Tiefs bei 59,70 HKD. Der Trend zeigt klar nach unten. Fällt die Marke, wäre das ein neuer Jahrestiefstand, hält sie, könnte sich eine Bodenbildung andeuten. In Frankfurt legte die Aktie am 23. November um 3,1% auf 7,27 EUR zu, das war vor allem eine Erholung nach den Vortagen und Rückenwind durch die Technologie-Rally an der Wall Street.
Die Analysten
Mehrheitlich positiv, aber mit Rotstift
Nach Daten von StockAnalysis (Stand 16.11.) stufen 26 Analysten die Aktie ein: 16 mit Strong Buy, 6 mit Buy, 4 mit Hold, keiner mit Sell. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 106,65 HKD. Zuletzt wurden die Erwartungen aber gesenkt: BofA Securities reduzierte das Ziel von 124 auf 104 HKD (Kaufen), Daiwa von 119 auf 100 HKD (Kaufen) und kappte die Gewinnprognosen für 2026 um 7% und für 2027 um 9%. Am skeptischen Ende steht die Bank of China mit der Einstufung Verkaufen und einem Ziel von 50 HKD. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Das große Bild
Vom Preiskampf zur Technologie und Auslandsmacht
BYD ist mit Fahrzeugen, Batterien und Elektronik breit aufgestellt und liefert inzwischen mehr als ein Drittel seines Absatzes ins Ausland. Neue Modelle wie der sechssitzige Fangchengbao Ti9, der am 20. November zu Preisen von 279.900 bis 329.900 RMB vorgestellt wurde, sollen die Lücke bei Hybriden schließen. BofA sieht einen Kurswechsel weg vom reinen Preiskampf hin zu Produkt und Technik. Das Werk in Szeged soll Ende 2026 anlaufen und BYD näher an Europas Kunden und Zollregeln bringen.
Die Prognose
BYD-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist in dieser Lage nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig: Kampf um das Jahrestief
Die Absatzzahlen für November (ab 1. Dezember) und die Berufung gegen das Ti7-Verbot setzen Impulse. Hält die Marke von 59,70 HKD, ist eine technische Erholung möglich, bricht sie, droht ein weiterer Rutsch.
Mittelfristig: Exporte gegen Lagerbestände
Entscheidend ist, ob die Exportoffensive Gewinn bringt, ohne weiter Kapital zu binden. Sinkende Vorräte wären ein Pluspunkt, weiter steigende ein Risiko.
Langfristig: Europa-Strategie
Das Werk in Szeged, die Hybrid-Regeln der EU und die Rechtslage zum Design bestimmen, wie viel BYD in Europa verdienen kann.
Termine
Was Anleger der BYD-Aktie jetzt beobachten
Ab 1. Dezember 2026: Absatzzahlen für November.
Ende 2026: Anlauf der Produktion im Werk Szeged.
Rund vier Wochen nach Zustellung: Berufungsfrist gegen den Ti7-Beschluss.
Binnen sechs Monaten: JLR muss das Hauptsacheverfahren einleiten, sonst kann das Verbot erlöschen.
Januar 2027: Ti7-Auslieferungen in Großbritannien.
Voraussichtlich Ende März 2027: Jahreszahlen 2026 (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur BYD-Aktie
Ist der Ti7 in der EU endgültig verboten? Nein. Es ist ein vorläufiger Beschluss im Eilverfahren. BYD kündigt Berufung an, JLR muss die Hauptsache innerhalb von sechs Monaten einleiten.
Gilt das Verbot auch in Polen? Ja, es gilt in der gesamten EU. Der Ti7 wird dort aber noch nicht verkauft.
Warum fällt die BYD-Aktie? Der Ti7-Beschluss spielt eine Rolle, belastender sind aber die schwache Nachfrage in China, der verfehlte Quartalsgewinn, der steigende Lagerbestand und gesenkte Kursziele.
Wie ist die BYD-Aktie Prognose der Analysten? Mehrheitlich Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 106,65 HKD, zuletzt wurden Ziele gesenkt.
Ist die BYD-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
Fazit
BYD-Aktie zwischen Exportboom und Lagerberg
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