Reuters nennt als Erwartung der Analysten einen Nettogewinn von 11,4 bis 12,95 Mrd. RMB, BYD hat sie also verfehlt. Ohne Einmaleffekte lag der Gewinn bei 8,63 Mrd. RMB (+25,3%). Ein Teil der Verbesserung kommt aus gesunkenen Ausgaben für Forschung und Entwicklung (-17%). Für die ersten neun Monate stehen Umsatz von 566,30 Mrd. RMB (+0,01%) und ein Gewinn von 22,34 Mrd. RMB (-4,24%) zu Buche.

Das Warnsignal steckt in der Bilanz: Die Vorräte stiegen auf 221,58 Mrd. RMB, ein Plus von 60,08% seit Dezember, die Forderungen wuchsen um 52,6%. BYD führt das auf das Auslandsgeschäft zurück. Für die BYD-Aktie Prognose ist das ein zentraler Punkt, denn die Exportoffensive bindet Kapital.