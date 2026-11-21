Die BYD Aktie (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: BY6, US-Handelssymbol: BYDDY, OTC; Hongkong: 1211) steckt tief im Abwärtstrend. In dieser Woche fiel das Papier auf 7,38 Euro und damit auf ein neues 1-Jahres-Tief. Innerhalb von fünf Handelstagen summierte sich der Verlust auf mehr als 9 Prozent, binnen vier Wochen auf 11,6 Prozent. Seit Jahresbeginn hat die BYD Aktie mehr als 30 Prozent verloren.
BYD Aktie: Exporte verdoppelt, Gewinn plus 28 Prozent – und trotzdem auf dem 1-Jahres-Tief – Was läuft da schief?
Die BYD Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit einem Jahr, obwohl der Elektroautoriese seine Exporte mehr als verdoppelt. Der Preiskrieg in China, ein einbrechender Heimatmarkt und hohe Lagerbestände belasten. Warum die Börse nicht an die Auslandsoffensive glaubt.
Der Widerspruch
Rekordexporte treffen auf Kursverfall
Operativ liefert BYD Zahlen, die eigentlich Rückenwind geben müssten. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 28,1 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan, der Quartalsumsatz erreichte rund 221 Milliarden Yuan. Allerdings verfehlte der Gewinn die von Reuters genannten Schätzungen. Im Oktober verkaufte BYD rund 490.000 Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, ein Plus von 11 Prozent. Die Exporte schossen um 102,8 Prozent auf 170.194 Fahrzeuge nach oben. Von Januar bis Oktober setzte der Konzern laut Chairman Wang Chuanfu 1,51 Millionen Fahrzeuge im Ausland ab, für das Gesamtjahr peilt er 1,8 Millionen an.
Das Problem
China bricht weg, der Preiskampf bleibt
Die Kehrseite spielt im Heimatmarkt. Dort gingen die Verkäufe von BYD im Oktober um 10,6 Prozent zurück. Laut dem chinesischen Pkw-Verband brach der Pkw-Einzelhandel in China in der ersten Novemberhälfte um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Der harte Preiskampf drückt auf die Margen. Zudem lagen die Lagerbestände nach Angaben von Börse Express rund 60 Prozent über dem Stand von Ende 2025. In Deutschland belasten Berichte über deutlich höhere Versicherungskosten für chinesische Autos die Stimmung.
Die Analysten bleiben überwiegend optimistisch. BofA Securities hat das Kursziel zwar auf 104 Hongkong-Dollar gesenkt, die Kaufempfehlung aber bestätigt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das Werk in Ungarn soll im vierten Quartal 2026 in Serie gehen und hilft, EU-Zusatzzölle zu umgehen.
Einordnung der Redaktion: Bei der BYD Aktie klaffen operative Dynamik und Börsenstimmung weit auseinander. Der Markt fürchtet, dass die Auslandsoffensive Kapital bindet und den schwachen Heimatmarkt nur teilweise ausgleicht. Eine Stabilisierung des chinesischen Automarkts wäre der wichtigste Impuls.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur BYD Aktie
Warum fällt die BYD Aktie trotz guter Zahlen?
Der Preiskampf und der schwache Heimatmarkt belasten. Der Pkw-Einzelhandel in China brach in der ersten Novemberhälfte um 25 Prozent ein, zudem stiegen die Lagerbestände deutlich.
Wie viele Autos exportiert BYD?
Im Oktober exportierte BYD 170.194 Fahrzeuge, ein Plus von 102,8 Prozent. Für 2026 erwartet der Konzern 1,8 Millionen Auslandsverkäufe.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der BYD Aktie?
ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: BY6, US-Handelssymbol: BYDDY (OTC). In Hongkong notiert BYD unter 1211.
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