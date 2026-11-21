Die Kehrseite spielt im Heimatmarkt. Dort gingen die Verkäufe von BYD im Oktober um 10,6 Prozent zurück. Laut dem chinesischen Pkw-Verband brach der Pkw-Einzelhandel in China in der ersten Novemberhälfte um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Der harte Preiskampf drückt auf die Margen. Zudem lagen die Lagerbestände nach Angaben von Börse Express rund 60 Prozent über dem Stand von Ende 2025. In Deutschland belasten Berichte über deutlich höhere Versicherungskosten für chinesische Autos die Stimmung.