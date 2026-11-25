Warum ist die Bureau-Veritas-Aktie heute CAC40 Gewinner?

Laut Bloomberg erwägt der US-Finanzinvestor Advent International ein Übernahmeangebot. Die Aktie stieg am Mittwochmorgen um 6,57 Prozent.

Ist die Übernahme beschlossen?

Nein. Es handelt sich um einen Medienbericht. Ein Preis ist nicht bekannt, und es ist offen, ob ein Angebot kommt.

Welche Rolle spielt Wendel?

Wendel hält 21,4 Prozent an Bureau Veritas. Eine Transaktion bräuchte die Unterstützung des Großaktionärs.

Wie lauten ISIN und WKN der Bureau-Veritas-Aktie?

ISIN FR0006174348, WKN A0M45W.