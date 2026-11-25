Übernahmefantasie in Paris: Die Bureau-Veritas-Aktie (ISIN: FR0006174348, WKN: A0M45W, Handelssymbol Euronext Paris: BVI, US-Handelssymbol: BVRDF im OTC-Handel) ist am Mittwochmorgen mit Abstand der größte CAC40 Gewinner. Um 09:31 Uhr notierte der Prüf- und Zertifizierungskonzern mit plus 6,57 Prozent bei 31,79 Euro. Auslöser ist ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Dienstagabend: Der US-Finanzinvestor Advent International erwägt demnach ein Angebot für Bureau Veritas. Bestätigt ist das nicht.
Bureau-Veritas-Aktie CAC40 Gewinner: Plus 6,57 Prozent – US-Finanzinvestor Advent prüft offenbar Übernahme
Die Bureau-Veritas-Aktie springt am Mittwochmorgen um 6,57 Prozent auf 31,79 Euro und ist der klare CAC40 Gewinner. Laut Bloomberg erwägt der US-Finanzinvestor Advent International ein Angebot für den Prüfkonzern. Eine Bestätigung gibt es nicht, und ohne Großaktionär Wendel geht nichts.
Der Auslöser
Was über das Interesse bekannt ist
Advent arbeitet mit Beratern
Nach dem Bloomberg-Bericht, der sich auf mit der Sache vertraute Personen beruft, prüft Advent International mit Beratern ein mögliches Angebot. Es wäre eine der größten Übernahmen eines europäischen Unternehmens durch einen Finanzinvestor in diesem Jahr.
Teilverkäufe denkbar
Advent könnte im Zuge einer Transaktion einzelne Geschäftsbereiche von Bureau Veritas herauslösen und weiterverkaufen.
Kein Preis, keine Gewissheit
Ein möglicher Angebotspreis ist nicht bekannt. Bloomberg betont, dass offen ist, ob es überhaupt zu einem Angebot kommt.
Wendel entscheidet mit
Die Beteiligungsgesellschaft Wendel (ISIN: FR0000121204, Handelssymbol Euronext Paris: MF) hält 21,4 Prozent an Bureau Veritas. Jede Transaktion bräuchte ihre Unterstützung. Die Wendel-Aktie legte am Morgen ebenfalls zu, um 3,8 Prozent auf 87,10 Euro.
Einordnung
Warum Bureau Veritas für Finanzinvestoren interessant ist
Bureau Veritas prüft, inspiziert und zertifiziert Schiffe, Gebäude, Industrieanlagen und Konsumgüter. Das Geschäft beruht auf wiederkehrenden Aufträgen und gilt als wenig konjunkturabhängig, genau das Profil, das Beteiligungsgesellschaften suchen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10,1 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro, das Ziel eines organischen Wachstums im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich für 2026 wurde bestätigt. Vor dem Kurssprung war der Konzern an der Börse rund 13,5 Milliarden Euro wert. Schon am Dienstag hatte die Aktie gegen den Markt zugelegt.
Häufige Fragen zur Bureau-Veritas-Aktie
Warum ist die Bureau-Veritas-Aktie heute CAC40 Gewinner?
Laut Bloomberg erwägt der US-Finanzinvestor Advent International ein Übernahmeangebot. Die Aktie stieg am Mittwochmorgen um 6,57 Prozent.
Ist die Übernahme beschlossen?
Nein. Es handelt sich um einen Medienbericht. Ein Preis ist nicht bekannt, und es ist offen, ob ein Angebot kommt.
Welche Rolle spielt Wendel?
Wendel hält 21,4 Prozent an Bureau Veritas. Eine Transaktion bräuchte die Unterstützung des Großaktionärs.
Wie lauten ISIN und WKN der Bureau-Veritas-Aktie?
ISIN FR0006174348, WKN A0M45W.
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