Die Bunge-Aktie (ISIN: CH1300646267, WKN: A3EYCJ, Handelssymbol: BG an der NYSE, deutsches Kürzel: Q23) beendet den Mittwoch mit einem Plus von 4,9 Prozent bei 88,15 US-Dollar. Schon am Mittag hatte die Bunge Global Aktie mit 3,5 Prozent im Plus gelegen, bis zum Handelsschluss baute sie den Gewinn aus und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Bunge-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 5 Prozent zum Handelsschluss – Agrarhandel schlägt KI
Die Bunge-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,9 Prozent bei 88,15 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Gewinnern. Der Agrarhändler baut sein Plus vom Mittag aus. Anleger schichten aus Technologieaktien in Grundstoff-, Energie- und Agrarwerte um.
Die Gründe für den Kursgewinn
Geld fließt in die alte Wirtschaft
Rotation aus Technologie
Der Nasdaq verlor zeitweise 4,6 Prozent. Anleger kauften stattdessen Unternehmen aus Grundstoff-, Energie- und Agrarbranchen. Der Dow Jones schloss im Plus.
Grundstoffe führen
Grundstoff- und Energiewerte waren am Mittwoch die stärksten Sektoren am US-Markt.
Solide Zahlen im Rücken
Bunge hatte Ende Oktober die Gewinnerwartungen übertroffen und die Jahresprognose bestätigt.
Einordnung
Defensiv, aber politisch anfällig
Bunge kauft, verarbeitet und handelt Ölsaaten und Getreide. Das Geschäft hängt an Ernten, Handelsströmen und Biokraftstoffpolitik, nicht an Technologiebudgets. Die neuen US-Zollpläne gegen China, die EU und zwölf weitere Länder sind allerdings ein Risiko: Gegenzölle treffen erfahrungsgemäß früh den Agrarhandel.
Häufige Fragen zur Bunge-Aktie
Warum ist die Bunge-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Anleger schichteten aus Technologieaktien in Grundstoff- und Agrarwerte um. Eine eigene Meldung von Bunge gibt es nicht.
Wie stark ist die Bunge Global Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,87 Prozent bei 88,15 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Bunge-Aktie?
Die ISIN lautet CH1300646267, die WKN A3EYCJ. An der NYSE wird die Aktie unter BG gehandelt, in Deutschland unter Q23.
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