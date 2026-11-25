Warum ist die Bunge-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Anleger schichteten aus Technologieaktien in Grundstoff- und Agrarwerte um. Eine eigene Meldung von Bunge gibt es nicht.

Wie stark ist die Bunge Global Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,87 Prozent bei 88,15 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Bunge-Aktie?

Die ISIN lautet CH1300646267, die WKN A3EYCJ. An der NYSE wird die Aktie unter BG gehandelt, in Deutschland unter Q23.