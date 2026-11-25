Die Bundeswehr steht vor einem der größten Raumfahrtaufträge ihrer Geschichte: Laut Handelsblatt-Morning-Briefing (25.11.2026, 06:32 Uhr) könnte der Vertrag über eine Satellitenkonstellation mit Rheinmetall, OHB und Airbus schon in wenigen Wochen unterschrieben werden. Insider rechnen mit rund 15 Milliarden Euro inklusive zehn Jahren Betrieb. Für die Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009) und andere Rüstungsaktien ist das ein weiterer möglicher Auftragsbaustein.
Bundeswehr-Satelliten: Rheinmetall, OHB und Airbus vor dem Milliardenauftrag – wer gewinnt die Starlink-Alternative?
Die Bundeswehr will eine eigene Satellitenkonstellation aufbauen, der Vertrag könnte in wenigen Wochen kommen. Was über Volumen, Partner und Zeitplan bekannt ist und was es für die Rheinmetall Aktie und die OHB Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Ticker
- RHM
- ISIN
- DE0007030009
- Partner
- OHB, Airbus
- Vergabe
- möglicherweise in wenigen Wochen
Stand: 25.11.2026, Handelsblatt Morning Briefing vom 25.11.2026
Das Projekt dient laut den Berichten als Alternative zu Starlink für die Streitkräfte. Die Konstellation soll rund 600 Satelliten umfassen, erste Starts sind frühestens 2030 möglich. Eine amtliche Bestätigung des Volumens liegt nicht vor. Ältere Berichte, etwa von heise, nannten einen Bedarf von mindestens 100 Satelliten im niedrigen Erdorbit und ein Volumen von etwa 8 bis 10 Milliarden Euro im Rahmen von SATCOMBw Stage 4. Die Angaben unterscheiden sich also deutlich; wir kennzeichnen sie als unbestätigt.
Wer beteiligt ist
Wer baut die Bundeswehr-Satelliten?
Laut heise hat das Bundeskartellamt das Joint Venture von Rheinmetall Digital und OHB freigegeben, das als Bieter für den bislang größten Beschaffungsauftrag der Bundeswehr im Satellitenkommunikationsbereich auftreten kann. OHB soll demnach Satelliten und Bodensegment liefern, Rheinmetall Endgeräte und die Integration ins Truppennetz. Das Kartellamt sah wegen der unterschiedlichen Schwerpunkte keine Wettbewerbsbedenken. Airbus erhielt im Sommer 2024 den Auftrag für die geostationäre Stufe 3 (Betrieb ab 2027 erwartet) und zählt laut Handelsblatt ebenfalls zu den Beteiligten der neuen Konstellation.
|Punkt
|Handelsblatt
|heise
|Satelliten
|rund 600
|mindestens 100 im niedrigen Orbit
|Volumen
|rund 15 Mrd. € inkl. zehn Jahre Betrieb
|etwa 8 bis 10 Mrd. €
|Partner
|Rheinmetall, OHB, Airbus
|Rheinmetall Digital und OHB als Joint Venture
|Zeitplan
|Vertrag eventuell in wenigen Wochen, Starts frühestens 2030
|Nachfolger soll 2029 im Orbit sein
Angaben aus zwei Quellen, die sich teilweise widersprechen; unbestätigt.
Quelle: Handelsblatt (25.11.2026), heise (undatiert)
Warum investiert die Bundesregierung in Satelliten?
Die Bundesregierung steigert ihre Verteidigungsausgaben im Haushalt 2027 auf fast 140 Milliarden Euro, den höchsten Stand seit Ende des Kalten Krieges (ZDFheute/dpa, 24.11.2026). Hinzu kommt das Bundeswehr-Sondervermögen mit 29,6 Milliarden Euro. Laut heise ist das Satellitenprojekt Teil eines Budgets von 35 Milliarden Euro für Weltraumtechnik bis 2030. Der Bundestag berät den Etat heute und am Freitag abschließend.
Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie und die OHB Aktie?
Für Anleger ist der Auftrag ein möglicher mehrjähriger Umsatzbaustein. Die OHB Aktie stand zuletzt bereits im Fokus; ein Auftrag dieser Größenordnung könnte das Geschäft des Bremer Raumfahrtkonzerns spürbar verändern, sofern OHB den Zuschlag erhält. Auch Rheinmetall würde bei Endgeräten und Integration profitieren. Das ist eine Einschätzung der Redaktion: Ohne unterschriebenen Vertrag ist weder Volumen noch Umsatzanteil sicher. Ein Verweis auf Kursbewegungen an diesem Morgen liegt uns nicht vor; die vorbörslichen Kurse sind nicht belegt.
Was Anleger jetzt beobachten
Die Vergabeentscheidung der Bundeswehr, laut Handelsblatt eventuell in wenigen Wochen.
Das Votum des Bundestags zum Haushalt 2027 am Freitag.
Mitteilungen von Rheinmetall, OHB und Airbus zum Zuschlag.
Häufige Fragen zur Bundeswehr-Satellitenkonstellation
Wie viel kostet das Projekt? Insider nennen laut Handelsblatt rund 15 Milliarden Euro inklusive zehn Jahre Betrieb; ältere Berichte nannten 8 bis 10 Milliarden Euro.
Wer baut die Satelliten? Rheinmetall, OHB und Airbus sind laut Handelsblatt beteiligt; heise beschreibt die Rollenverteilung von Rheinmetall und OHB.
Wann starten die ersten Satelliten? Frühestens 2030.
Welche Aktien sind betroffen? Die Rheinmetall Aktie, die OHB Aktie und Airbus; eine Wertung unsererseits gibt es nicht.
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