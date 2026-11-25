Das Projekt dient laut den Berichten als Alternative zu Starlink für die Streitkräfte. Die Konstellation soll rund 600 Satelliten umfassen, erste Starts sind frühestens 2030 möglich. Eine amtliche Bestätigung des Volumens liegt nicht vor. Ältere Berichte, etwa von heise, nannten einen Bedarf von mindestens 100 Satelliten im niedrigen Erdorbit und ein Volumen von etwa 8 bis 10 Milliarden Euro im Rahmen von SATCOMBw Stage 4. Die Angaben unterscheiden sich also deutlich; wir kennzeichnen sie als unbestätigt.