Nach dem Gesetz (Drucksache 619/26) zahlt der Staat für Kinder ab dem Geburtsjahrgang 2020 vom vollendeten 6. bis zum 18. Lebensjahr jeden Monat 10 Euro ein. Das summiert sich auf 1.440 Euro pro Kind. Ausgezahlt wird erst nach dem 65. Lebensjahr. Eltern dürfen bis zu 6.840 Euro pro Kalenderjahr zusätzlich einzahlen. Wer keinen Vertrag wählt, dessen Geld legt der Bund kollektiv an, verwaltet von der Deutschen Bundesbank; die Förderung zahlt die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen aus. Der Finanzausschuss empfiehlt die Zustimmung.

Für Anleger ist das eine Weichenstellung für den Kapitalmarkt: Ein staatlich flankierter Sparstrom in Wertpapierprodukte kann langfristig die Nachfrage stützen. Wie stark, hängt von der Ausgestaltung der Anlageprodukte ab, zu der die vorliegenden Quellen keine Details nennen. Als Einschätzung der Redaktion könnten mittelfristig Fondsanbieter, Banken, Versicherer wie die Allianz Aktie und die Deutsche Börse Aktie von einem breiteren Kapitalmarkt profitieren; belegt ist das nicht.