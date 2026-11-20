Der Bundesrat kommt heute um 9:30 Uhr in Berlin zu seiner 1070. Sitzung zusammen, und auf der Tagesordnung stehen gleich mehrere Gesetze mit direktem Bezug zu Börse, Altersvorsorge und Staatsfinanzen: ein Gesetz zu Finanzausgleich und Tabaksteuer, das internationale Meldeverfahren für Kryptowerte und die Frühstartrente mit 1.440 Euro staatlicher Einzahlung je Kind. Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten, 1,06 Prozent im Minus; der Broker IG taxierte ihn am Morgen um 7:10 Uhr auf rund 25.122 Punkte. An einem Tag der Verluste dürfte die Länderkammer kaum Kursbewegung auslösen, doch die Beschlüsse zeigen, wohin Berlin Geld lenkt.
Bundesrat heute: Tabaksteuer, Krypto-Meldepflicht und Frühstartrente auf der Tagesordnung – was heißt das für Anleger und den DAX?
Der Bundesrat entscheidet am Freitag ab 9:30 Uhr über Frühstartrente, Tabaksteuer-Korrektur und Krypto-Meldeverfahren. Was Länder und Bund das kostet und welche Aktien betroffen sind.
Steuern und Länderfinanzen
Was ändert sich bei Tabaksteuer und Finanzausgleich?
Das Gesetz (Drucksache 642/26) ändert den Finanzausgleich 2026 und das Tabaksteuergesetz. Beim Geld geht es um folgende Posten:
Der Bund erhält 250 Millionen Euro mehr vom Umsatzsteuerfestbetrag (Abrechnung früherer Flüchtlingshilfen).
Für 2026 und 2027 bekommt der Bund jeweils 625 Millionen Euro mehr Umsatzsteueranteil zulasten der Länder, als deren Beteiligung am Tankrabatt vom September 2026.
Die Länder erhalten 750 Millionen Euro vom Bund für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.
Bei der Tabaksteuer korrigiert der Gesetzgeber ein Versehen: Das Tabaksteuergesetz war unbeabsichtigt schon am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten. Rückwirkend vom 21. Oktober bis 31. Dezember 2026 gelten deshalb die bisherigen Steuersätze. Die Erhöhungen greifen ab dem 1. Januar 2027, bei Zigarren und Zigarillos ab dem 1. März 2027. Für Tabakaktien wie die British American Tobacco Aktie und die Philip Morris Aktie ist das ein Terminhinweis; die Höhe der Sätze nennt die Tagesordnung nicht. Der Finanzausschuss empfiehlt dem Plenum die Zustimmung.
Krypto und Plattformen
Warum steht das Krypto-Meldeverfahren auf der Liste?
Mit dem Vertragsgesetz zum internationalen Melderahmen für Kryptowerte (Drucksache 629/26) und dem Abkommen über den Austausch von Informationen zu digitalen Plattformen (Drucksache 628/26) wächst die Steuertransparenz. Anbieter und Plattformen sollen Daten an Finanzbehörden melden, die sie mit Partnerstaaten austauschen. Stichtage nennt die Tagesordnung nicht. Für Krypto-Anbieter wie die Bitcoin Group Aktie bedeuten solche Regeln mehr Berichtspflichten, für Anleger eine vollständigere steuerliche Erfassung ihrer Positionen. Eine belegte Kursreaktion gibt es dazu nicht.
Altersvorsorge
Was ist die Frühstartrente?
Nach dem Gesetz (Drucksache 619/26) zahlt der Staat für Kinder ab dem Geburtsjahrgang 2020 vom vollendeten 6. bis zum 18. Lebensjahr jeden Monat 10 Euro ein. Das summiert sich auf 1.440 Euro pro Kind. Ausgezahlt wird erst nach dem 65. Lebensjahr. Eltern dürfen bis zu 6.840 Euro pro Kalenderjahr zusätzlich einzahlen. Wer keinen Vertrag wählt, dessen Geld legt der Bund kollektiv an, verwaltet von der Deutschen Bundesbank; die Förderung zahlt die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen aus. Der Finanzausschuss empfiehlt die Zustimmung.
Für Anleger ist das eine Weichenstellung für den Kapitalmarkt: Ein staatlich flankierter Sparstrom in Wertpapierprodukte kann langfristig die Nachfrage stützen. Wie stark, hängt von der Ausgestaltung der Anlageprodukte ab, zu der die vorliegenden Quellen keine Details nennen. Als Einschätzung der Redaktion könnten mittelfristig Fondsanbieter, Banken, Versicherer wie die Allianz Aktie und die Deutsche Börse Aktie von einem breiteren Kapitalmarkt profitieren; belegt ist das nicht.
|Thema
|Inhalt
|Empfehlung der Ausschüsse
|Finanzausgleich/Tabaksteuer (Drs. 642/26)
|625 Mio. Euro Umsatzsteuer, Tabaksteuer ab 1.1.2027
|Zustimmung
|Frühstartrente (Drs. 619/26)
|10 Euro monatlich, 1.440 Euro je Kind
|Zustimmung
|Startchancen-Gesetz (Drs. 653/26)
|rund 9,25 Mrd. Euro für 2027 bis 2034
|Vermittlungsausschuss
|Notfallreform (Drs. 620/26)
|Integrierte Notfallzentren, Rufnummer 116117
|Vermittlungsausschuss
|Kryptowerte-Meldeverfahren (Drs. 629/26)
|automatischer Informationsaustausch
|keine Angabe
Ausschussempfehlungen, keine Plenarergebnisse.
Quelle: Bundesrat, Tagesordnung und BundesratKOMPAKT, Stand 19.11.2026, 17:14 Uhr
Streit mit dem Bund
Wo droht ein Vermittlungsverfahren?
Beim Startchancen-Gesetz wollen die Fachausschüsse den Vermittlungsausschuss anrufen. Der Bund will die Länder von 2027 bis 2034 degressiv mit insgesamt rund 9,25 Milliarden Euro unterstützen; den Ausschüssen zufolge ist die Finanzierung nicht dauerhaft gesichert. Bei der Notfallreform empfehlen der Gesundheits- und der Innenausschuss ebenfalls den Vermittlungsausschuss. Wer zahlt, bleibt zwischen Bund und Ländern umstritten, während der Bundeshaushalt 2027 mit seinen Neuschulden die Märkte beschäftigt.
FAQ
Was ist die Frühstartrente?
Eine staatliche Einzahlung von 10 Euro im Monat für Kinder ab Jahrgang 2020 zwischen 6 und 18 Jahren, zusammen 1.440 Euro. Eltern können aufstocken.
Wann gilt die höhere Tabaksteuer?
Nach dem Gesetz ab dem 1. Januar 2027, bei Zigarren und Zigarillos ab dem 1. März 2027. Bis zum 31. Dezember 2026 gelten rückwirkend die bisherigen Sätze.
Was berät der Bundesrat heute?
Die Länderkammer berät 73 Tagesordnungspunkte, darunter 21 Gesetze aus dem Bundestag. Die Ergebnisse stehen nach der Sitzung auf bundesrat.de.
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