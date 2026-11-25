Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027?

Der Haushaltsausschuss hat Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro beschlossen.

Wie hoch ist die Neuverschuldung 2027?

Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt beträgt 122,97 Milliarden Euro. Mit den Sondervermögen dürften es laut ZDFheute über 200 Milliarden Euro sein.

Wann stimmt der Bundestag ab?

Die Schlussabstimmung ist für Freitag, den 27. November 2026, angesetzt.

Was bedeutet der Haushalt für Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?

Der Verteidigungsetat von 109,75 Milliarden Euro und Verpflichtungsermächtigungen von 296,88 Milliarden Euro bilden den Rahmen für Beschaffungen. Konkrete Folgen hängen von einzelnen Aufträgen ab.