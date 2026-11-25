Der Bundestag steht vor der Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt 2027: Die Sitzungswoche läuft vom 24. bis 27. November, abgestimmt wird am Freitag. Der Etat sieht Ausgaben von 560,9 Milliarden Euro vor, die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt liegt bei knapp 123 Milliarden Euro. Für Anleger der Rheinmetall Aktie (ISIN DE0007030009, Ticker RHM) und anderer Rüstungsaktien ist vor allem ein Posten wichtig: der Verteidigungsetat von 109,75 Milliarden Euro. Die Rheinmetall Aktie notierte am Mittwoch um 09:28 Uhr auf XETRA bei 742,10 Euro (+1,0 Prozent), wie finanzen.ch meldete.
Bundeshaushalt 2027: 561 Milliarden Euro vor der Schlussabstimmung – was bedeutet der Rekord-Etat für Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Am Freitag stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab: 560,9 Milliarden Euro Ausgaben, knapp 123 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme, 109,75 Milliarden Euro für Verteidigung. Was im Etat steckt, wo die Opposition ansetzt und welche Aktien und Branchen betroffen sind.
Die Eckdaten
Was steht im Haushalt 2027?
Der Haushaltsausschuss hat den Etat in der Bereinigungssitzung am 12. und 13. November mit den Stimmen der Koalition beschlossen. AfD, Grüne und Linke stimmten dagegen.
Die Sitzung dauerte laut Bundestag von Donnerstag gegen 14:30 Uhr bis Freitag, 5:55 Uhr; rund 2.000 Anträge wurden beraten. Die Ausgaben liegen bei 560,92 Milliarden Euro, 6,9 Prozent über dem Soll 2026 von 524,54 Milliarden Euro. Gegenüber dem Regierungsentwurf stiegen sie um 5,48 Milliarden Euro.
|Posten
|2027
|Hinweis
|Gesamtausgaben
|560,92
|6,9 % über dem Soll 2026
|Steuereinnahmen
|396,21
|Investitionen
|61,85
|Nettokreditaufnahme (Kernhaushalt)
|122,97
|2026: 97,96
|davon Bereichsausnahme (Verteidigung, Sicherheit)
|84,55
|außerhalb der Schuldenregel
|davon innerhalb der Schuldenregel
|38,43
|genau an der Obergrenze
|Verteidigung
|109,75
|Verpflichtungsermächtigungen 296,88
|Verkehr
|25,35
|minus 1,08
|Gesundheit
|15,12
|plus 0,78
Beträge in Milliarden Euro. Stand: Beschluss des Haushaltsausschusses vom 13.11.2026.
Quelle: Deutscher Bundestag, ZDFheute
Berücksichtigt man das Sondervermögen, dürften die neuen Schulden laut ZDFheute-Schätzung über 200 Milliarden Euro liegen. Die Unionsfraktion nannte in der ersten Lesung selbst rund 200 Milliarden Euro Kreditaufnahme insgesamt. Die Zinsausgaben sollen 2027 bei 41 Milliarden Euro liegen und laut Finanzplan bis 2030 auf bis zu 80 Milliarden Euro steigen.
Die Politik
Wie beurteilen Koalition und Opposition den Etat?
Die Koalition verteidigt den Haushalt als Kombination aus Investitionen, Konsolidierung und Reformen. SPD-Haushälter Thorsten Rudolph sagte laut ZDFheute: „Wir sparen, damit der Haushalt aufgeht.“ Die Opposition kritisiert den Etat von verschiedenen Seiten: Dietmar Bartsch (Linke) sagte: „Dieser Haushalt lässt einem das Blut in den Adern gefrieren.“ Sebastian Schäfer (Grüne) sprach von einer „Bretterbude ohne Fundament“, die AfD bemängelt die hohen Ausgaben bei sinkenden Gegenleistungen. Rudolph beziffert die Haushaltslücke in den kommenden Jahren auf 34 Milliarden Euro. Aus Sicht der Redaktion bleibt entscheidend, wie die Lücke ab 2028 geschlossen werden soll: über Einsparungen, Steuern oder Schulden.
Die Märkte
Was heißt das für Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und Bundesanleihen?
Der Verteidigungsetat von 109,75 Milliarden Euro blieb im Ausschuss unverändert. Hinzu kommen Verpflichtungsermächtigungen von 296,88 Milliarden Euro, also Zusagen für Ausgaben in späteren Jahren. Für die Rheinmetall Aktie und andere Rüstungsaktien in Deutschland sind solche langfristigen Beschaffungszusagen ein Branchenfaktor. Ob und wie stark sie sich in Aufträgen und Kursen niederschlagen, hängt von konkreten Bestellungen ab. Die Rheinmetall Aktie lag am Mittwochmorgen bei 742,10 Euro.
Für den Rentenmarkt zählt die Kreditaufnahme. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag laut Reuters am Mittwoch bei 3,235 Prozent. Höhere Neuverschuldung kann das Angebot an Bundesanleihen erhöhen. Der DAX notierte um 12:09 Uhr bei 25.051 Punkten (+0,1 Prozent, dpa-AFX).
Rüstungsaktien
Der Verteidigungsetat und die Zusagen für kommende Jahre bilden den Rahmen für Aufträge der Bundeswehr. Einzelne Projekte entscheiden über die Wirkung für Unternehmen.
Bauwerte und Infrastruktur
Investitionen von 61,85 Milliarden Euro stützen öffentliche Aufträge. Der Verkehrsetat sinkt jedoch um 1,08 Milliarden Euro, die Autobahn GmbH wurde gekürzt.
Energieunternehmen
In der Allgemeinen Finanzverwaltung sind zusätzlich 4 Milliarden Euro für Beteiligungen an Energieunternehmen vorgesehen. Welche Unternehmen das betrifft, ist im Etat nicht benannt; Medienberichte nennen den Urananreicherer Urenco.
Bundesanleihen und Banken
Mehr Schulden bedeuten mehr Anleiheemissionen. Das beeinflusst Renditen und die Nachfrage von Banken und Versicherern.
Ausblick
Welche Termine stehen jetzt an?
Freitag, 27.11.: Schlussabstimmung im Bundestag über den Haushalt 2027.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
17. Dezember: Zinsentscheid der EZB.
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027?
Der Haushaltsausschuss hat Ausgaben von 560,92 Milliarden Euro beschlossen.
Wie hoch ist die Neuverschuldung 2027?
Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt beträgt 122,97 Milliarden Euro. Mit den Sondervermögen dürften es laut ZDFheute über 200 Milliarden Euro sein.
Wann stimmt der Bundestag ab?
Die Schlussabstimmung ist für Freitag, den 27. November 2026, angesetzt.
Was bedeutet der Haushalt für Rheinmetall Aktie und Rüstungsaktien?
Der Verteidigungsetat von 109,75 Milliarden Euro und Verpflichtungsermächtigungen von 296,88 Milliarden Euro bilden den Rahmen für Beschaffungen. Konkrete Folgen hängen von einzelnen Aufträgen ab.
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