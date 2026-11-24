Mehrere Faktoren greifen ineinander. Erstens der Ölpreis: Fällt er, sinken die Inflationserwartungen, und Staatsanleihen werden attraktiver. Zweitens die Risikostimmung: Trading Economics beschreibt für den 20. November, der Ausverkauf bei KI-Aktien habe die Nachfrage nach sicheren Anlagen angeschoben. Drittens die Geldpolitik: Laut Trading Economics (Stand 12. November) preist der Markt eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte im Dezember mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit ein, die meisten Ökonomen erwarten danach ein Ende des Straffungszyklus. Die Zinsentscheidung steht laut Terminplan der Redaktion am 17. Dezember an.

Die Helaba-Experten sehen laut dpa-AFX die technische Lage beim Bund-Future zwar aufhellen, halten es aber für verfrüht, von einem konstruktiven Umfeld zu sprechen. Das passt zu einem Markt, der auf Daten wartet: Am Dienstag stand das ifo-Geschäftsklima für November an, für das Volkswirte laut Bloomberg eine erneute leichte Verbesserung erwarteten; am Nachmittag folgte das US-Verbrauchervertrauen.