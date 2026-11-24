Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt am Dienstag bei rund 3,28 Prozent, kaum verändert zum Vortag. Spannender als die Zehnjährige ist der Blick auf die gesamte Zinskurve: Zwischen zwei und zehn Jahren Laufzeit liegen nur 22 Basispunkte.
Bundesanleihen: Zinskurve nur 22 Basispunkte steil, Zehnjährige bei 3,28 Prozent – was verrät die flache Kurve vor der Zehnjahresauktion?
Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert am 24. November bei rund 3,28 Prozent, die zweijährige bei 3,06 Prozent. Was die flache Zinskurve für Sparer und Anleger bedeutet und welche Termine bis zum EZB-Entscheid am 17. Dezember anstehen.
Wer nach der aktuellen Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sucht, findet am 24. November einen ruhigen Markt. Laut dpa-AFX stieg der Euro-Bund-Future bis 8:28 Uhr um 0,01 Prozent auf 122,92 Punkte und hielt damit seine deutlichen Aufschläge vom Freitag und Montag. Am Montag hatten fallende Ölpreise die Anleihen gestützt; am Dienstag gaben die Ölpreise weiter nach, weil Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte die Inflationserwartungen etwas dämpften. Zum Vergleich: Am 17. November hatte die Zehnjährige bei 3,38 Prozent geschlossen, dem höchsten Stand seit dem 22. Oktober. Seitdem sind die Renditen um rund zehn Basispunkte gesunken. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Zinskurve Bundesanleihen
Wie steil ist die Zinskurve der Bundesanleihen wirklich?
Die Zinskurve verbindet die Renditen von Anleihen gleicher Bonität, aber unterschiedlicher Restlaufzeit. Normalerweise rentieren längere Laufzeiten höher, weil Anleger für das längere Binden ihres Geldes einen Aufschlag verlangen. Die Rendite ist dabei nicht der Kupon, also der feste Zins auf den Nennwert: Sie berücksichtigt auch den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Am 24. November sieht das Bild bei Bundesanleihen so aus:
|Laufzeit
|Rendite 24.11.
|Rendite 17.11.
|2 Jahre
|3,06 %
|3,13 %
|5 Jahre
|3,10 %
|3,20 %
|10 Jahre
|3,28 %
|3,38 %
|30 Jahre
|3,65 %
|3,76 %
Rendite ist nicht der Kupon. Veränderungen und Abstände: eigene Berechnung der Redaktion aus gerundeten Werten.
Quelle: Trading Economics, Interbank-Quotes, Stand 24.11.2026 ohne Uhrzeitangabe; Vergleichswerte vom 17.11.2026 laut aktiencheck.de/dpa-AFX
Der Abstand zwischen der zehn- und der zweijährigen Bundesanleihe beträgt rund 22 Basispunkte, zwischen zehn und 30 Jahren sind es etwa 37 Basispunkte (Berechnung der Redaktion). Die Kurve ist damit nach oben geneigt, aber vergleichsweise flach. Auffällig: Über die gesamte Kurve sind die Renditen seit dem 17. November gefallen, am stärksten am langen Ende. Die 30-jährige Bundesanleihe verlor rund elf Basispunkte, die zweijährige sieben. Eine flache Kurve signalisiert häufig, dass der Markt kurzfristig noch höhere Leitzinsen erwartet, langfristig aber keine dauerhaft hohe Inflation einpreist. Das ist eine Deutung der Redaktion, keine Prognose.
Treiber
Was bewegt die Rendite der Bundesanleihen im Moment?
Mehrere Faktoren greifen ineinander. Erstens der Ölpreis: Fällt er, sinken die Inflationserwartungen, und Staatsanleihen werden attraktiver. Zweitens die Risikostimmung: Trading Economics beschreibt für den 20. November, der Ausverkauf bei KI-Aktien habe die Nachfrage nach sicheren Anlagen angeschoben. Drittens die Geldpolitik: Laut Trading Economics (Stand 12. November) preist der Markt eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte im Dezember mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit ein, die meisten Ökonomen erwarten danach ein Ende des Straffungszyklus. Die Zinsentscheidung steht laut Terminplan der Redaktion am 17. Dezember an.
Die Helaba-Experten sehen laut dpa-AFX die technische Lage beim Bund-Future zwar aufhellen, halten es aber für verfrüht, von einem konstruktiven Umfeld zu sprechen. Das passt zu einem Markt, der auf Daten wartet: Am Dienstag stand das ifo-Geschäftsklima für November an, für das Volkswirte laut Bloomberg eine erneute leichte Verbesserung erwarteten; am Nachmittag folgte das US-Verbrauchervertrauen.
Termine
Welche Termine sind für Bundesanleihen jetzt wichtig?
25. November: Auktion der zehnjährigen Bundesanleihe über 5 Milliarden Euro laut Terminplan der Redaktion. Die Finanzagentur des Bundes bietet die Papiere an; das Ergebnis zeigt, wie groß die Nachfrage ist.
27. November: Abstimmung im Bundestag über den Haushalt 2027, der mit hoher Neuverschuldung und damit mit einem hohen Angebot an Bundesanleihen verbunden ist.
17. Dezember: Zinsentscheid der EZB.
Häufige Fragen zur Rendite der Bundesanleihe
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe? Am 24. November liegt sie laut Trading Economics bei rund 3,28 Prozent.
Was bedeutet eine flache Zinskurve? Der Renditeabstand zwischen kurzen und langen Laufzeiten ist gering, hier rund 22 Basispunkte zwischen zwei und zehn Jahren.
Warum sinken die Bundesanleihen-Renditen? Dpa-AFX nennt fallende Ölpreise und geringere Inflationserwartungen, Trading Economics zusätzlich die Nachfrage nach sicheren Anlagen.
Unterscheiden sich Rendite und Kupon? Ja. Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt zusätzlich vom Kurs und von der Restlaufzeit ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.