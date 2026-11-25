Bundesanleihen haben am Mittwoch, 25. November 2026, zugelegt: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel laut dpa-AFX um 10:24 Uhr auf 3,23 Prozent, der Euro-Bund-Future stieg um 0,40 Prozent auf 123,34 Punkte. Investing.com meldet im Tagesverlauf mit 3,2136 Prozent den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Anleger flüchten in sichere Staatsanleihen, weil die Kurse an den Technologiebörsen nachgeben.
Bundesanleihen: Zehnjährige fällt auf 3,23 Prozent, BIP nach unten revidiert auf 0,1 Prozent – wie viel Konjunktursorge steckt in der Bund-Rally?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sinkt am 25. November laut dpa-AFX um 10:24 Uhr auf 3,23 Prozent, der Bund-Future steigt auf 123,34 Punkte. Zugleich wurde das BIP-Wachstum im dritten Quartal auf 0,1 Prozent revidiert. Was Bundesanleihen jetzt zwischen KI-Unsicherheit, Energiepreisen und Konjunktur bewegt.
Bundesanleihen am 25. November
Warum fällt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe?
Fällt die Rendite einer Anleihe, steigt ihr Kurs. Hier greifen zwei Treiber ineinander. Erstens die Sorge um den KI-Handel: Laut dpa-AFX standen Technologiewerte in New York am Dienstag unter Druck, weil unklar ist, wie sich neue Exportregeln des US-Handelsministeriums für KI-Chips auswirken. Die Experten der Dekabank sagen laut dpa-AFX, der KI-Investitionszyklus rücke wieder als Risiko in den Vordergrund, der Technologiesektor sei anfällig, solange die Folgen der Regeln unklar blieben. Zweitens die Konjunktur.
|Quelle
|Zeitpunkt
|Rendite zehnjährige Bundesanleihe
|Bund-Future
|dpa-AFX
|25.11.2026, 10:24 Uhr
|3,23 %
|123,34 (+0,40 %)
|Investing.com
|25.11.2026, Artikel aktualisiert 09:34 (Zeitzone nicht genannt)
|3,2136 % (Zwei-Wochen-Tief)
|–
Die Quellen nennen unterschiedliche Zeitpunkte. Investing.com nennt keine Zeitzone; der Tiefstand ist ein Tagesstand.
Quelle: dpa-AFX via finanzen.net, Investing.com
Wie schwach ist die deutsche Wirtschaft nach der BIP-Revision?
Das Statistische Bundesamt hat das Wachstum im dritten Quartal 2026 auf 0,1 Prozent zum Vorquartal korrigiert; zuerst waren 0,2 Prozent gemeldet worden. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, nennt das Plus laut dpa-AFX gering, aber angesichts früherer Sorgen vor Stagnation zufriedenstellend. Hohe Energiepreise und Niedrigwasser auf dem Rhein, das Lieferketten unterbrochen hat, belasteten die Konjunktur.
Für den Rentenmarkt ist das ein typischer Mechanismus: Schwächere Konjunkturdaten senken die Erwartung an künftige Zinsen und stützen damit die Kurse langlaufender Anleihen. Allerdings zeigt dieselbe Entwicklung, wie eng die Spielräume sind. Wenn die Inflation hoch bleibt, kann eine Notenbank nicht ohne Weiteres auf Wachstumsschwäche reagieren.
Als nächster geldpolitischer Termin im Euroraum gilt die Sitzung der Europäischen Zentralbank am 17. Dezember. Eine Prognose zu Zinsentscheidungen gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was bedeuten niedrigere Renditen für Sparer und Unternehmen?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gilt als Richtwert für Hypothekenzinsen und Kreditkosten. Sinkt sie, kann das Finanzierungen günstiger machen; zugleich sinkt die Verzinsung, die neu gekaufte Bundesanleihen bieten. Der Kupon, also der feste Zins auf den Nennwert, bleibt bei einer bestehenden Anleihe unverändert; die Rendite ändert sich mit dem Kurs. Wer eine Bundesanleihe bis zur Fälligkeit hält, bekommt den Nennwert zurück, zwischenzeitliche Kursschwankungen betreffen vor allem Anleger, die vorher verkaufen.
Die Duration, also die Zinsempfindlichkeit, ist bei langen Laufzeiten höher: Fällt die Rendite um einen Prozentpunkt, steigt der Kurs einer zehnjährigen Anleihe deutlich stärker als der einer zweijährigen. Umgekehrt gilt das bei steigenden Renditen.
Auswirkungen der US-Exportregeln für KI-Chips
Bleibt die Unsicherheit bestehen, kann die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen anhalten.
Energiepreise und Rhein-Pegel
Anhaltendes Niedrigwasser und hohe Energiepreise belasten laut VP Bank die Konjunktur.
EZB-Sitzung am 17. Dezember
Der nächste Zinstermin im Euroraum prägt die Erwartungen am Bund-Markt.
FAQ: Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut dpa-AFX lag sie am 25.11.2026 um 10:24 Uhr bei 3,23 Prozent; Investing.com nennt im Tagesverlauf 3,2136 Prozent.
Was ist der Bund-Future? Ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe; er stand laut dpa-AFX um 10:24 Uhr bei 123,34 Punkten.
Warum steigen Bundesanleihen bei Aktienverlusten? Anleger kaufen sichere Staatsanleihen, deren Kurse steigen und deren Rendite dadurch fällt.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
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