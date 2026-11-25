Das Statistische Bundesamt hat das Wachstum im dritten Quartal 2026 auf 0,1 Prozent zum Vorquartal korrigiert; zuerst waren 0,2 Prozent gemeldet worden. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, nennt das Plus laut dpa-AFX gering, aber angesichts früherer Sorgen vor Stagnation zufriedenstellend. Hohe Energiepreise und Niedrigwasser auf dem Rhein, das Lieferketten unterbrochen hat, belasteten die Konjunktur.

Für den Rentenmarkt ist das ein typischer Mechanismus: Schwächere Konjunkturdaten senken die Erwartung an künftige Zinsen und stützen damit die Kurse langlaufender Anleihen. Allerdings zeigt dieselbe Entwicklung, wie eng die Spielräume sind. Wenn die Inflation hoch bleibt, kann eine Notenbank nicht ohne Weiteres auf Wachstumsschwäche reagieren.