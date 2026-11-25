Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Dienstag, dem 24. November, bei rund 3,26 Prozent und damit etwa 9 Basispunkte unter dem Stand von vor einem Monat. Der Euro-Bund-Future notierte um 15:53 Uhr bei 122,95 Punkten. Der Auslöser ist vor allem der Ölpreis: Er gab am Freitag und am Montag kräftig nach, und das dämpft die Inflationssorgen am Anleihemarkt.
Bundesanleihen: Zehnjährige bei 3,26 Prozent, EZB-Zinserhöhung im Dezember fast eingepreist – warum fällt die Rendite trotz 4 Prozent Inflation?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt mit 3,26 Prozent rund 9 Basispunkte unter dem Stand von vor einem Monat. Ölpreis und Konjunkturdaten bewegen den Bund-Future, während Volkswirte für Dezember eine EZB-Zinserhöhung erwarten. Was das für Anleger bedeutet.
Das ist bemerkenswert, denn die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, und Volkswirte rechnen mit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im Dezember. Bundesanleihen sind damit gleichzeitig Fluchtziel und Zinsbarometer. Dieser Artikel ordnet ein, was die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gerade bewegt, was Volkswirte von der EZB erwarten und woran Anleger die nächsten Wochen messen können.
Bundesanleihen aktuell
Was bewegt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe heute?
Laut dpa-AFX bewegten sich deutsche Anleihen am Dienstag kaum. Um 09:28 Uhr stieg der Bund-Future um 0,01 Prozent auf 122,92 Punkte, am Nachmittag um 15:53 Uhr um 0,04 Prozent auf 122,95 Punkte; die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag jeweils bei 3,27 Prozent. Trading Economics nennt für den Tag einen Stand von 3,26 Prozent, ein Minus von rund 2 Basispunkten gegenüber dem Vortag. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten.
Drei Treiber stehen laut dpa-AFX im Vordergrund. Erstens der Ölpreis: Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte drückten ihn weiter, was die Inflationserwartungen senkt. Zweitens die Konjunkturdaten: Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg den siebten Monat in Folge, und die deutschen Einkaufsmanagerindizes waren am Montag überraschend gestiegen. Beides belastete die Anleihekurse nicht. Drittens der Nvidia-Effekt an den Aktienmärkten: Jensen Huangs Rückkehr an die Konzernspitze löste dort starke Bewegungen aus, am deutschen Rentenmarkt dagegen keine nennenswerten.
Die Einschätzungen von Banken fallen vorsichtig aus. Die Helaba sieht laut dpa-AFX (24.11.) technisch verbesserte Indikatoren, solange der Bund-Future über 122,8 Punkten bleibt, hält die Lage aber nicht für bereits konstruktiv. Die Dekabank erwartet, dass der niedrigere Ölpreis die Stimmung der Unternehmen aufhellt, politische Streitigkeiten sie aber wohl gedämpft haben. ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski rechnet laut dpa-AFX damit, dass sich die Erholung fortsetzt. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Geldpolitik
Wie wahrscheinlich ist die EZB-Zinserhöhung im Dezember?
Nach Berichten der Börsen-Zeitung vom 4. November sahen Volkswirte kaum noch Zweifel an einem Zinsschritt im Dezember. Die Teuerung im Euroraum stieg im Oktober auf 4,0 Prozent nach 3,8 Prozent im September, die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel lag stabil bei 2,5 Prozent. Am Geldmarkt war eine weitere Erhöhung 2027 demnach voll, eine zweite teilweise eingepreist.
Volkswirte sind sich weitgehend einig. Alexander Krüger, Chefvolkswirt der Bethmann Bank, sieht laut Börsen-Zeitung den Zinsgipfel im Dezember, weitere Schritte fielen der EZB schwer. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, hält zwei weitere Erhöhungen in der restlichen Amtszeit von EZB-Präsidentin Christine Lagarde für möglich. Brzeski erwartet den Zinsgipfel nach einer Erhöhung im Dezember.
Lagarde selbst hielt sich nach der Sitzung am 29. Oktober alle Türen offen. Der Rat habe eine Erhöhung diskutiert und sich einstimmig dagegen entschieden, berichtet Commerzbank Economic Research (29.10.). Für Dezember habe sie aber Signale gesendet: „Die Richtung der Reise ist ziemlich klar.“ Im Oktober hatte sie zudem betont, dass gestiegene Anleiherenditen die Finanzierungsbedingungen verschärfen und damit selbst preisdämpfend wirken (Trading-Treff, 17.10.). Genau diesen Mechanismus beobachten Anleger derzeit: Steigen die Renditen, übernimmt der Markt einen Teil der Straffung.
|Anleihe
|Rendite
|Stand
|Abstand zum Bund
|Deutschland (Bund)
|3,26 %
|24.11.
|–
|Frankreich (OAT)
|4,78 %
|24.11.
|rund 152 Bp
|USA (Treasury)
|4,88 %
|25.11.
|rund 162 Bp
|China
|1,60 %
|25.11.
|rund -166 Bp
Stände laut Trading Economics, jeweils Tagesstand des genannten Tages ohne Uhrzeitangabe der Quelle. Abstand zum Bund: Redaktionsrechnung aus Werten verschiedener Stichtage.
Quelle: Trading Economics, 24./25.11.2026
Grundlagen
Was bedeutet eine sinkende Rendite für Besitzer von Bundesanleihen?
Rendite und Kurs laufen gegeneinander: Fällt die Rendite, steigt der Kurs einer bereits ausgegebenen Anleihe, und umgekehrt. Der Kupon, also der feste Zins auf den Nennwert, ändert sich dabei nie. Wie stark der Kurs reagiert, misst die Duration. Je länger die Laufzeit, desto größer der Kursausschlag bei einer Renditebewegung von einem Prozentpunkt. Zehnjährige Bundesanleihen reagieren daher deutlich stärker als Schatzanweisungen mit zwei Jahren Laufzeit.
Wer eine Bundesanleihe bis zur Fälligkeit hält, bekommt den Nennwert zurück. Kursverluste zwischendurch sind dann nur Buchverluste. Wer vorher verkaufen muss, trägt das Zinsänderungsrisiko. Das ist keine Empfehlung, sondern die Mechanik des Marktes.
Das große Bild
Wie hoch ist die Rendite der Bundesanleihe im Vergleich zum Hoch?
Das 17-Jahres-Hoch der Zehnjährigen lag laut Trading Economics Ende September bei 3,65 Prozent. Von dort aus ist die Rendite um rund 39 Basispunkte gefallen, im Jahresvergleich liegt sie aber noch immer etwa 59 Basispunkte höher als vor einem Jahr. Die Zinskurve sendet damit ein gemischtes Signal: Die Märkte sehen die Spitze der Zinserhöhungen näher, bleiben aber bei der Inflation wachsam.
Ausblick
Was sollten Anleger bei Bundesanleihen jetzt beobachten?
Die EZB-Sitzung im Dezember: Dann entscheidet sich, ob der erwartete Zinsschritt tatsächlich kommt.
Den Ölpreis und die diplomatischen Signale, die ihn zuletzt gedrückt haben.
Die nächste Inflationsschätzung für den Euroraum für November.
Die Personalien der EZB: Isabel Schnabel verlässt den Rat Anfang Januar 2027, die Amtszeit von Lagarde endet im Februar 2027 (Börsen-Zeitung, 4.11.).
Das Verhältnis zu Frankreich: Der Renditeabstand der OAT zum Bund bleibt ein Stimmungsmesser für die Euro-Staatsanleihen.
FAQ
Häufige Fragen zu Bundesanleihen und der Rendite
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe aktuell? Laut Trading Economics lag sie am 24. November bei 3,26 Prozent, dpa-AFX nannte um 15:53 Uhr 3,27 Prozent.
Warum sinkt die Rendite, obwohl die EZB die Zinsen erhöhen dürfte? Langfristige Renditen spiegeln auch Inflationserwartungen und Konjunkturaussichten. Der gefallene Ölpreis hat zuletzt die Erwartungen gedrückt. Die erwartete Erhöhung ist zudem bereits eingepreist.
Sind Bundesanleihen sicher? Der Bund gilt als Schuldner mit höchster Bonität. Sicher vor Kursschwankungen sind Bundesanleihen nicht: Bei steigenden Renditen fallen die Kurse.
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