Laut dpa-AFX bewegten sich deutsche Anleihen am Dienstag kaum. Um 09:28 Uhr stieg der Bund-Future um 0,01 Prozent auf 122,92 Punkte, am Nachmittag um 15:53 Uhr um 0,04 Prozent auf 122,95 Punkte; die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag jeweils bei 3,27 Prozent. Trading Economics nennt für den Tag einen Stand von 3,26 Prozent, ein Minus von rund 2 Basispunkten gegenüber dem Vortag. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten.

Drei Treiber stehen laut dpa-AFX im Vordergrund. Erstens der Ölpreis: Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte drückten ihn weiter, was die Inflationserwartungen senkt. Zweitens die Konjunkturdaten: Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg den siebten Monat in Folge, und die deutschen Einkaufsmanagerindizes waren am Montag überraschend gestiegen. Beides belastete die Anleihekurse nicht. Drittens der Nvidia-Effekt an den Aktienmärkten: Jensen Huangs Rückkehr an die Konzernspitze löste dort starke Bewegungen aus, am deutschen Rentenmarkt dagegen keine nennenswerten.

Die Einschätzungen von Banken fallen vorsichtig aus. Die Helaba sieht laut dpa-AFX (24.11.) technisch verbesserte Indikatoren, solange der Bund-Future über 122,8 Punkten bleibt, hält die Lage aber nicht für bereits konstruktiv. Die Dekabank erwartet, dass der niedrigere Ölpreis die Stimmung der Unternehmen aufhellt, politische Streitigkeiten sie aber wohl gedämpft haben. ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski rechnet laut dpa-AFX damit, dass sich die Erholung fortsetzt. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.