Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Donnerstag um 09:33 Uhr MEZ bei 3,25 Prozent, der richtungsweisende Euro-Bund-Future notierte mit 123,19 Punkten um 0,04 Prozent höher. Nach dem deutlichen Kursgewinn der Bundesanleihen vom Mittwoch, als die Rendite bis auf 3,21 Prozent gefallen war, bewegen sich die Kurse am Morgen kaum. So fasst es die Nachrichtenagentur dpa-AFX zusammen.
Bundesanleihen: Zehnjährige bei 3,25 Prozent, Bund-Future bei 123,19 – Tech-Sorgen statt Ölpreis?
Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe liegt am Donnerstagvormittag bei 3,25 Prozent, nachdem sie am Mittwoch auf 3,21 Prozent gefallen war. Der Anleihemarkt schaut laut Commerzbank weniger auf den Ölpreis und mehr auf die Turbulenzen bei Tech-Werten.
Hinter der Ruhe steckt eine Verschiebung, die für Anleger wichtiger sein kann als die Tagesbewegung: Der Markt für Staatsanleihen reagiert zuletzt weniger auf den Ölpreis als auf die Sorge, der KI-Boom könnte enden. Die Bundesanleihen profitieren dabei als sicherer Hafen. Dieser Artikel ordnet ein, was das für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe bedeutet.
Warum bewegen sich Bundesanleihen am Donnerstag kaum?
Nach einem starken Mittwoch fehlt am Donnerstag der Impuls. In den USA ist wegen Thanksgiving der Anleihemarkt geschlossen, Konjunkturdaten aus Übersee stehen nicht an. Im Euroraum erwartet der Markt laut dpa-AFX einen eher impulsarmen Handel. Am Mittwoch hatten Sorgen vor neuen US-Zöllen und Kursverluste bei US-Technologiewerten die Nachfrage nach Bundesanleihen gestützt. Steigt die Nachfrage, steigt der Kurs, und die Rendite sinkt.
Was bedeutet der Wechsel vom Ölpreis zur KI-Sorge für die Rendite?
Die Anleiheexperten der Commerzbank sprechen laut dpa-AFX von einer „ordentlichen Performance“ der Bundesanleihen am Mittwoch, und das trotz gestiegener Ölpreise. Das zeige eine Verschiebung des Marktfokus: In den Wochen zuvor hatten Ölpreisbewegungen mehrfach Inflationssorgen geschürt und deutliche Reaktionen bei Staatsanleihen ausgelöst. Zuletzt rückten Turbulenzen bei Tech-Werten, aus Sorge vor einem Ende des KI-Booms, stärker in den Vordergrund.
Für die Einordnung hilft ein Begriff: Die Rendite ist nicht der Kupon. Der Kupon ist der feste Zins, den der Bund auf den Nennwert zahlt. Die Rendite ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit und schwankt mit dem Markt. Die aktuell gehandelte 10-jährige Benchmark (ISIN DE000BU2Z072) trägt einen Kupon von 3,00 Prozent und läuft bis 15. August 2036. Liegt die Rendite darüber, notiert die Anleihe unter 100 Prozent des Nennwerts.
Wo stehen die Renditen der Bundesanleihen nach den November-Auktionen?
Die Deutsche Finanzagentur versteigert Bundesanleihen mittwochs. Die letzten drei Ergebnisse zeigen, wie sich die Renditen binnen zwei Wochen verschoben haben:
|Datum
|Laufzeit
|ISIN
|Kupon
|Fällig
|Rendite
|11.11.2026
|30 Jahre
|DE000BU2D012
|2,90 %
|15.08.2056
|3,66 %
|18.11.2026
|7 Jahre
|DE000BU27022
|3,30 %
|15.11.2033
|3,27 %
|25.11.2026
|10 Jahre
|DE000BU2Z072
|3,00 %
|15.08.2036
|3,22 %
Durchschnittsrendite laut Finanzagentur-Übersicht; Datum der Auktion jeweils mittwochs.
Quelle: Deutsche Finanzagentur (Übersicht Bundesanleihen, Abruf 26.11.2026)
Die Zahlen unterscheiden sich nach Laufzeit, nicht nur nach Datum: Wer 30 Jahre bindet, erhielt am 11. November deutlich mehr Rendite als bei der 10-jährigen Auktion am 25. November. Dieser Abstand ist die Zinskurve.
Was ist der Bund-Future und warum steigt er, wenn die Rendite fällt?
Der Euro-Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf fiktive Bundesanleihen mit 8,5 bis 10,5 Jahren Restlaufzeit. Er gilt als Gradmesser für den Markt, weil Profis hier schnell Zinserwartungen handeln. Kurs und Rendite laufen gegenläufig: Steigt der Future auf 123,19 Punkte, spiegelt das fallende Renditen am langen Ende. Bei der Bewegung von 0,04 Prozent am Morgen handelt es sich um eine kleine Schwankung.
Welche Termine bewegen die Bundesanleihen als Nächstes?
Heute um 13:30 Uhr erscheint das Protokoll der EZB-Sitzung vom Oktober. Anleger lesen daraus, wie nah die Notenbank einer Zinserhöhung war. Die nächste EZB-Sitzung ist für den 17. Dezember angesetzt, die US-Notenbank Fed tagt am 8. und 9. Dezember. Dazwischen liegen zwei Auktionen der Finanzagentur: Am 1. Dezember werden 4,5 Milliarden Euro Bobl (Kupon 2,90 Prozent, fällig 8. Oktober 2031) angeboten, am 8. Dezember 4,0 Milliarden Euro Schatz (Kupon 3,00 Prozent, fällig 13. Dezember 2028).
Häufige Fragen zur Rendite der Bundesanleihe
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe aktuell? Laut dpa-AFX lag sie am 26. November 2026 um 09:33 Uhr MEZ bei 3,25 Prozent; am Vortag war sie bis auf 3,21 Prozent gefallen.
Warum sinkt die Rendite, wenn Bundesanleihen gefragt sind? Eine höhere Nachfrage treibt den Kurs. Weil der Kupon fest ist, sinkt die Rendite, wenn der Kurs steigt.
Was misst der Bund-Future? Er bildet die Kursentwicklung fiktiver Bundesanleihen mit mittlerer bis langer Laufzeit ab und gilt als Indikator für Zinserwartungen im Euroraum.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.