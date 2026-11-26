Die Anleiheexperten der Commerzbank sprechen laut dpa-AFX von einer „ordentlichen Performance“ der Bundesanleihen am Mittwoch, und das trotz gestiegener Ölpreise. Das zeige eine Verschiebung des Marktfokus: In den Wochen zuvor hatten Ölpreisbewegungen mehrfach Inflationssorgen geschürt und deutliche Reaktionen bei Staatsanleihen ausgelöst. Zuletzt rückten Turbulenzen bei Tech-Werten, aus Sorge vor einem Ende des KI-Booms, stärker in den Vordergrund.

Für die Einordnung hilft ein Begriff: Die Rendite ist nicht der Kupon. Der Kupon ist der feste Zins, den der Bund auf den Nennwert zahlt. Die Rendite ergibt sich aus Kurs, Kupon und Restlaufzeit und schwankt mit dem Markt. Die aktuell gehandelte 10-jährige Benchmark (ISIN DE000BU2Z072) trägt einen Kupon von 3,00 Prozent und läuft bis 15. August 2036. Liegt die Rendite darüber, notiert die Anleihe unter 100 Prozent des Nennwerts.