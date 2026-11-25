Die Rendite folgt zuletzt vor allem der Risikostimmung an den Börsen. Nach einem Ausverkauf bei KI-nahen Aktien in der Vorwoche suchten Anleger Schutz in Staatsanleihen; das drückte die Renditen auf rund 3,3 Prozent (Trading Economics, 20. und 23. November). Dazu kamen politische und fiskalische Unsicherheiten in Frankreich sowie Schwächesignale aus den französischen Einkaufsmanagerindizes.

Gegen weiter fallende Renditen spricht die Konjunktur in Deutschland: Die Wirtschaftsaktivität im privaten Sektor wuchs laut Trading Economics (23. November) so schnell wie seit 2022 nicht mehr. Hinzu kommt der Preisdruck – die Erzeugerpreise zogen im Oktober stärker an als erwartet (dpa-AFX, 20. November). Die Inflation im Euroraum lag im Oktober laut Trading Economics bei rund dem Doppelten des 2-Prozent-Ziels der EZB.