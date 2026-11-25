Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist am Mittwoch auf 3,23 Prozent gefallen – 3 Basispunkte weniger als am Vortag und 12 Basispunkte weniger als vor einem Monat. Auch am kurzen Ende gaben die Renditen nach: Zweijährige Bundesanleihen rentieren bei 3,03 Prozent. Das ist der Tagesstand vom 25. November 2026 laut Trading Economics; eine Uhrzeit weist die Quelle nicht aus.
Bundesanleihen: Zehnjährige bei 3,23 Prozent, Zweijährige bei 3,03 – wie viele EZB-Zinsschritte stecken noch im Markt?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sinkt am 25. November auf 3,23 Prozent, die der Zweijährigen auf 3,03 Prozent. Was der Anleihemarkt vor der EZB-Sitzung im Dezember einpreist und was die flache Kurve für Sparer und Anleger heißt.
Hinter der Bewegung steht die Frage, die den Anleihemarkt seit Wochen beschäftigt: Wie weit geht die Europäische Zentralbank noch, nachdem sie im Dezember voraussichtlich erneut die Zinsen anhebt? Für alle, die nach der aktuellen Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe suchen: Sie liegt rund 42 Basispunkte unter dem 17-Jahres-Hoch von 3,65 Prozent, das Ende September erreicht wurde, aber noch 56 Basispunkte über dem Stand vor einem Jahr. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt – 56 Basispunkte entsprechen also 0,56 Prozentpunkten.
Zahlen im Überblick
Wie hoch sind die Bundesanleihe-Renditen heute?
Die Rendite ist der effektive Jahreszins, den ein Anleger bis zur Fälligkeit erzielt, wenn er die Anleihe zum aktuellen Kurs kauft und bis zum Ende hält. Sie ist nicht mit dem Kupon identisch, der als fester Zins auf den Nennwert gezahlt wird. Fällt der Kurs, steigt die Rendite – und umgekehrt.
|Laufzeit
|Rendite
|Tag
|Monat
|Jahr
|2 Jahre
|3,03 %
|−3 Bp
|−5 Bp
|+101 Bp
|10 Jahre
|3,23 %
|−3 Bp
|−12 Bp
|+56 Bp
|30 Jahre
|3,62 %
|−2 Bp
|−6 Bp
|+31 Bp
Basispunkt (Bp) = 0,01 Prozentpunkte. Zinsstruktur: 10-jährige minus 2-jährige Rendite = 20 Bp, 30-jährige minus 10-jährige = 39 Bp (eigene Berechnung).
Quelle: Trading Economics, Stand 25.11.2026, keine Uhrzeit ausgewiesen
Auffällig ist die Form der Kurve: Zwischen Zweijährigen und Zehnjährigen liegen nur etwa 20 Basispunkte, zwischen Zehn- und Dreißigjährigen rund 39. Eine flache Zinskurve signalisiert, dass Anleger für längere Laufzeiten kaum mehr Rendite verlangen als für kurze. Das passt zu einem Markt, der bei der Geldpolitik kurzfristig weitere Zinsschritte erwartet, langfristig aber nicht mit dauerhaft höheren Zinsen rechnet.
Warum fällt die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe?
Die Rendite folgt zuletzt vor allem der Risikostimmung an den Börsen. Nach einem Ausverkauf bei KI-nahen Aktien in der Vorwoche suchten Anleger Schutz in Staatsanleihen; das drückte die Renditen auf rund 3,3 Prozent (Trading Economics, 20. und 23. November). Dazu kamen politische und fiskalische Unsicherheiten in Frankreich sowie Schwächesignale aus den französischen Einkaufsmanagerindizes.
Gegen weiter fallende Renditen spricht die Konjunktur in Deutschland: Die Wirtschaftsaktivität im privaten Sektor wuchs laut Trading Economics (23. November) so schnell wie seit 2022 nicht mehr. Hinzu kommt der Preisdruck – die Erzeugerpreise zogen im Oktober stärker an als erwartet (dpa-AFX, 20. November). Die Inflation im Euroraum lag im Oktober laut Trading Economics bei rund dem Doppelten des 2-Prozent-Ziels der EZB.
Das große Bild
Wie viel EZB-Zinserhöhung steckt im Bund-Markt?
Der Markt preist laut Trading Economics (23. November) zwei weitere Zinsschritte von je 25 Basispunkten bis März 2027 ein; eine Anhebung im Dezember gilt als weitgehend erwartet. Die meisten Ökonomen rechnen dagegen damit, dass der Zyklus nach dem Dezember endet. Die Helaba hält die Erwartungen weiterer EZB-Anhebungen für „zu ambitioniert“, weil die Inflation im kommenden Jahr durch niedrigere Energiepreise und Basiseffekte sinken dürfte und die Inflationserwartungen fest verankert schienen (dpa-AFX, 20. November 2026). Die Dekabank erwartet, dass die jüngste Volatilität an den Zinsschritten von EZB und Fed im Dezember nichts ändert (dpa-AFX, 23. November 2026).
Das ist die Spannung, die der Bund-Markt gerade austariert: Am kurzen Ende verlangt er mit 3,03 Prozent weiterhin deutlich mehr als vor einem Jahr (+101 Basispunkte), am langen Ende mit 3,62 Prozent nur 31 Basispunkte mehr. Die Prognosen der genannten Häuser sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Kurzer Zins, flache Kurve
Der Abstand von nur 20 Basispunkten zwischen Zehn- und Zweijährigen zeigt, dass der Markt längere Laufzeiten kaum höher vergütet als kurze.
Sicherer Hafen funktioniert
Bei Kursverlusten an den Aktienmärkten fließt Geld in Bundesanleihen, was die Rendite drückt – wie in der Vorwoche.
Angebot bleibt hoch
Der Bund stockte zuletzt die 3,30-Prozent-Anleihe 2033 auf: Zugeteilt wurden 2,27 Milliarden Euro bei einem Angebot von 3,0 Milliarden, die Durchschnittsrendite lag bei 3,27 Prozent, die Deckung bei 1,5 (Deutsche Finanzagentur, 18. November 2026).
Was bedeutet die Bund-Rendite für Sparer, Anleger und Unternehmen?
Für Sparer ist die Bundesanleihe der Maßstab für risikoarme Zinsen: Sicherheit gibt es derzeit mit rund 3 Prozent Rendite, deutlich mehr als vor einem Jahr. Für Unternehmen bildet die Bund-Rendite die Basis für ihre Finanzierungskosten – Unternehmensanleihen werden als Aufschlag auf den Bund bepreist. Für Aktienanleger sind höhere Anleiherenditen eine Konkurrenz um das Kapital und drücken tendenziell die Bewertung wachstumsstarker Titel. Für Immobilienfinanzierer sind sie ein Richtwert für Hypothekenzinsen.
Was beobachten Anleger jetzt?
Der Terminkalender ist dicht: Am Donnerstag ist in den USA Thanksgiving, die Handelsaktivität dürfte dünner ausfallen, bis die US-Märkte wieder voll im Einsatz sind. Am Freitag steht im Bundestag die Schlussabstimmung über den Haushalt 2027 an, der rund 210 Milliarden Euro neue Schulden vorsieht – für die Emissionsplanung der Finanzagentur ein relevanter Rahmen. Im Dezember folgen die Entscheidungen der EZB und – am 9. Dezember – der US-Notenbank Fed, die laut Trading Economics zu rund 96 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte eingepreist hat.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe? Laut Trading Economics rentierte sie am 25. November 2026 bei 3,23 Prozent (Tagesstand, ohne Uhrzeit).
Warum ist die Rendite nicht mit dem Kupon identisch? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Was ist ein Basispunkt? Ein Hundertstel Prozentpunkt. 3 Basispunkte sind also 0,03 Prozentpunkte.
Sind Bundesanleihen risikolos? Das Ausfallrisiko des Bundes gilt als sehr gering, Kursrisiken bestehen aber: Steigen die Zinsen, sinkt der Kurs, und wer vor Fälligkeit verkauft, kann Verluste erleiden.
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