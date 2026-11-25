Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Mittwoch, 25. November 2026, weiter gefallen: Laut dpa-AFX lag sie um 17:09 Uhr bei 3,21 Prozent, der Euro-Bund-Future legte um 0,53 Prozent auf 123,51 Punkte zu. Am Vormittag, um 10:24 Uhr, hatte dpa-AFX noch 3,23 Prozent und 123,34 Punkte gemeldet. Als Treiber nennt die Agentur Kursverluste an den Technologiebörsen und die Unsicherheit im KI-Sektor. Die Bundesanleihen profitieren als sicherer Hafen.
Bundesanleihen: Zehnjährige am Nachmittag bei 3,21 Prozent, Bund-Future auf 123,51 – wie viel Abstand bleibt zu den US-Treasuries?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel am 25. November laut dpa-AFX um 17:09 Uhr auf 3,21 Prozent, der Bund-Future stieg um 0,53 Prozent auf 123,51 Punkte. Seit Montagabend sind das sieben Basispunkte weniger. Was die Tagesbilanz für Bundesanleihen, Frankreich und Italien zeigt.
Bundesanleihen am 25. November
Wie hat sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe seit Montag entwickelt?
|Zeitpunkt
|Rendite
|Euro-Bund-Future
|23.11.2026, 17:43 Uhr
|3,28 %
|122,83 (+0,08 %)
|25.11.2026, 10:24 Uhr
|3,23 %
|123,34 (+0,40 %)
|25.11.2026, 17:09 Uhr
|3,21 %
|123,51 (+0,53 %)
Alle Werte dpa-AFX, Veröffentlichungszeit laut Meldung. Der Unterschied zu Montag ist eine Rechnung der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX via boerse.de und finanznachrichten.de
Kurse und Renditen bewegen sich gegenläufig: Der Bund-Future, ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe, steigt, wenn die Rendite fällt. Zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag sank die Rendite damit um sieben Basispunkte, ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Der Future gewann in dieser Zeit 0,68 Punkte.
Warum fallen die Renditen auch in Frankreich besonders deutlich?
Laut dpa-AFX fielen die Renditen französischer Staatsanleihen am Mittwoch besonders stark, nachdem sie wegen der hohen Staatsverschuldung zuletzt kräftig gestiegen waren. Eine Rendite oder einen Spread für Frankreich nennt die Meldung nicht. Schon am 23. November hatte dpa-AFX berichtet, Präsident Macron wolle laut „La Tribune Dimanche“ eine Schuldenbremse in der Verfassung verankern; für eine Verfassungsänderung ist eine Dreifünftelmehrheit im Kongress nötig.
Für Italien meldet ANSA über Quifinanza am Morgen einen Abstand der zehnjährigen BTP zum Bund von 111 Basispunkten und eine Rendite von 4,34 Prozent in der Eröffnung. Rechnerisch ergibt das eine Bund-Rendite von etwa 3,23 Prozent, dies ist eine Ableitung der Redaktion. Italien führte am Mittwochvormittag Auktionen kurzlaufender und inflationsindexierter Anleihen durch; Ergebnisse liegen der Redaktion nicht vor.
Der Mechanismus: Fällt die Bund-Rendite stärker als die der BTP, weitet sich der Abstand, selbst wenn Italien günstiger finanziert wird. Laut Quifinanza hat der Rückgang des Ölpreises nur die Bund-Renditen gesenkt, nicht die BTP-Renditen; das erklärt den Anstieg des Abstands.
Wie groß ist der Abstand zu den US-Treasuries?
Die zehnjährige US-Rendite lag laut Journalarta am Mittwoch bei 4,824 Prozent (Artikelstand 16:25 UTC, 17:25 Uhr MEZ, 11:25 Uhr New York). Damit liegt sie rund 161 Basispunkte über der Bundesanleihe, wenn man die Stände von 17:09 und 17:25 Uhr nebeneinanderstellt. Das ist eine grobe Rechnung der Redaktion, keine Schlusskurse.
Der Abstand spiegelt Inflation und Geldpolitik: In den USA zog die Kerninflation (PCE) laut roic.ai im Oktober auf 3,3 Prozent an. Für Deutschland meldet das Statistische Bundesamt für das dritte Quartal ein BIP-Plus von 0,1 Prozent nach zunächst 0,2 Prozent. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, nennt das laut dpa-AFX schwach, aber zufriedenstellend; hohe Energiepreise und Niedrigwasser auf dem Rhein belasteten die Konjunktur.
Technologiebörsen und KI-Sorgen
Die Dekabank sieht laut dpa-AFX die Risiken des KI-Investitionszyklus wieder im Vordergrund, solange unklar ist, wie sich neue US-Exportregeln für KI-Chips auswirken.
Frankreich
Entspannung nach dem Renditeanstieg; ob sie hält, hängt von Haushalt und Politik ab.
Thanksgiving am 26. November
Der US-Feiertag dünnt den Handel aus; Bewegungen können sich verstärken.
FAQ: Häufige Fragen zur Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut dpa-AFX lag sie am 25. November 2026 um 17:09 Uhr bei 3,21 Prozent.
Was bedeutet ein steigender Bund-Future? Er zeigt steigende Kurse und sinkende Renditen von Bundesanleihen; um 17:09 Uhr stand er bei 123,51 Punkten.
Warum fällt die Rendite bei fallenden Aktienkursen? Anleger kaufen sichere Staatsanleihen; deren Kurse steigen, ihre Rendite fällt.
Was ist ein Spread? Der Renditeabstand zwischen zwei Anleihen, etwa zwischen italienischer BTP und Bund, gemessen in Basispunkten.
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