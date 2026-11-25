Laut dpa-AFX fielen die Renditen französischer Staatsanleihen am Mittwoch besonders stark, nachdem sie wegen der hohen Staatsverschuldung zuletzt kräftig gestiegen waren. Eine Rendite oder einen Spread für Frankreich nennt die Meldung nicht. Schon am 23. November hatte dpa-AFX berichtet, Präsident Macron wolle laut „La Tribune Dimanche“ eine Schuldenbremse in der Verfassung verankern; für eine Verfassungsänderung ist eine Dreifünftelmehrheit im Kongress nötig.

Für Italien meldet ANSA über Quifinanza am Morgen einen Abstand der zehnjährigen BTP zum Bund von 111 Basispunkten und eine Rendite von 4,34 Prozent in der Eröffnung. Rechnerisch ergibt das eine Bund-Rendite von etwa 3,23 Prozent, dies ist eine Ableitung der Redaktion. Italien führte am Mittwochvormittag Auktionen kurzlaufender und inflationsindexierter Anleihen durch; Ergebnisse liegen der Redaktion nicht vor.