Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe notiert am Dienstagnachmittag bei 3,27 Prozent, der Euro-Bund-Future bei 122,95 Punkten (+0,04 Prozent; dpa-AFX, 15:53 Uhr MEZ). Das ist bemerkenswert, denn gleichzeitig hat sich das Ifo-Geschäftsklima zum siebten Monat in Folge verbessert – und zwar besser als von Volkswirten erwartet. Normalerweise drücken solche Daten auf die Kurse von Bundesanleihen, weil bessere Konjunktur steigende Renditen begünstigt. Diesmal blieb die Reaktion aus.
Bundesanleihen: Ifo steigt den siebten Monat in Folge, die Rendite der Zehnjährigen bleibt bei 3,27 Prozent – warum ignoriert der Bund die Konjunkturerholung?
Das Ifo-Geschäftsklima verbessert sich zum siebten Mal in Folge und liegt über den Erwartungen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bleibt bei 3,27 Prozent, der Bund-Future bei 122,95 Punkten – Ölpreis und Inflationserwartungen halten die Renditen im Zaum.
Warum reagieren Bundesanleihen kaum auf das Ifo-Geschäftsklima?
Der Grund liegt laut dpa-AFX in einem anderen Preisfaktor: dem Öl. Nach deutlichen Rückgängen am Freitag und Montag sanken die Ölpreise am Dienstag weiter, weil Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte drückten. Weniger Energiepreisdruck dämpft die Inflationserwartungen – und die sind für Anleihen wichtiger als die Konjunkturstimmung. Eine Rendite ist dabei nicht der Zins, den der Bund auf dem Papier zahlt (der Kupon), sondern die effektive Verzinsung beim aktuellen Kurs. Fällt die Inflationserwartung, sind Anleger bereit, für dieselben Kupons höhere Kurse zu zahlen; die Rendite sinkt.
Die Helaba sieht laut dpa-AFX die technische Lage aufhellen, weil der Bund-Future über 122,8 Punkten liegt, hält es aber für verfrüht, von einem konstruktiven Umfeld zu sprechen. Die Dekabank erwartet, dass der gesunkene Ölpreis die Unternehmen positiver stimmt, während politische Querelen die Stimmung zuletzt gedämpft haben dürften.
Laut Ifo-Daten stieg das Geschäftsklima im November auf 90,6 Punkte; ING-Ökonom Carsten Brzeski sagte laut dpa-AFX, vieles deute darauf hin, dass sich die konjunkturelle Erholung fortsetzen dürfte. Am Montag waren bereits die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland unerwartet gestiegen.
Wie sieht die Zinskurve der Euro-Staatsanleihen aus?
|Laufzeit
|Rendite
|Anmerkung
|Schatz 2 Jahre
|3,06 %
|Zweiwochentief-Umfeld
|Bundesanleihe 10 Jahre
|3,27 %
|15:53 Uhr MEZ
|Abstand 10 zu 2 Jahre
|rund 21 Basispunkte
|eigene Berechnung
|Euro-Bund-Future
|122,95 Punkte
|+0,04 %
Bund 10 Jahre: dpa-AFX 15:53 Uhr MEZ. Schatz 2 Jahre und Zinskurve: aktien.news bzw. Trading Economics vom 24.11.2026, ohne genaue Uhrzeit; Kurse laufen weiter.
Quelle: dpa-AFX, aktien.news, Trading Economics
Die Kurve ist mit gut 20 Basispunkten zwischen zwei und zehn Jahren flach. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Eine flache Kurve zeigt, dass der Markt am kurzen Ende noch Zinsschritte der Notenbank einpreist, auf lange Sicht aber nicht von deutlich höheren Zinsen ausgeht. Laut aktien.news ist für die EZB-Sitzung am 17. Dezember ein Zinsschritt von 25 Basispunkten auf 2,75 Prozent vollständig eingepreist.
Was bedeutet die Zehnjährige bei 3,27 Prozent für Sparer und Anleger?
Für Sparer ist die Rendite ein Vergleichsmaßstab: Wer Festgeld oder Tagesgeld hält, misst sein Angebot häufig an der Bundesanleihe als risikoarmer Referenz. Für Unternehmen und den Staat bestimmt sie die Finanzierungskosten – gerade vor dem Hintergrund hoher Neuverschuldung. Für Aktienanleger ist sie eine Gegenkraft: Je höher die Rendite, desto härter wird die Konkurrenz um Anlegergeld. Was Anleger beobachten sollten, sind drei Dinge: den Ölpreis, die Inflationsdaten und die Preisreaktion auf die Auktion der Finanzagentur.
Welche Termine stehen für Bundesanleihen jetzt an?
Laut Emissionsplan der Finanzagentur ist für Mittwoch, 25. November, eine Auktion zehnjähriger Bundesanleihen über 5 Milliarden Euro vorgesehen (Fälligkeit 15. August 2036). Am 1. Dezember folgt ein Bobl über 4,5 Milliarden Euro, am 8. Dezember ein Schatz über 4 Milliarden Euro. Die Fed entscheidet am 9. Dezember, die EZB am 17. Dezember.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut dpa-AFX lag sie am 24. November 2026 um 15:53 Uhr MEZ bei 3,27 Prozent.
Warum steigen die Renditen von Bundesanleihen trotz besserer Konjunkturdaten nicht? Fallende Ölpreise dämpfen derzeit die Inflationserwartungen, die für Anleihen oft wichtiger sind als Stimmungsdaten.
Was ist der Bund-Future? Ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe; er dient als Stimmungsbarometer für den deutschen Rentenmarkt.
Kann man mit Bundesanleihen Geld verlieren? Ja, bei Verkauf vor Fälligkeit sind Kursverluste möglich, wenn die Renditen steigen.
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