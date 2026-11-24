Der Grund liegt laut dpa-AFX in einem anderen Preisfaktor: dem Öl. Nach deutlichen Rückgängen am Freitag und Montag sanken die Ölpreise am Dienstag weiter, weil Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte drückten. Weniger Energiepreisdruck dämpft die Inflationserwartungen – und die sind für Anleihen wichtiger als die Konjunkturstimmung. Eine Rendite ist dabei nicht der Zins, den der Bund auf dem Papier zahlt (der Kupon), sondern die effektive Verzinsung beim aktuellen Kurs. Fällt die Inflationserwartung, sind Anleger bereit, für dieselben Kupons höhere Kurse zu zahlen; die Rendite sinkt.

Die Helaba sieht laut dpa-AFX die technische Lage aufhellen, weil der Bund-Future über 122,8 Punkten liegt, hält es aber für verfrüht, von einem konstruktiven Umfeld zu sprechen. Die Dekabank erwartet, dass der gesunkene Ölpreis die Unternehmen positiver stimmt, während politische Querelen die Stimmung zuletzt gedämpft haben dürften.