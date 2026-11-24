Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert am Dienstagvormittag bei 3,26 Prozent und damit zwei Basispunkte niedriger als am Vortag. Vom 17-Jahres-Hoch bei 3,65 Prozent von Ende September ist sie weit entfernt. Um 10:30 Uhr folgt der ifo-Geschäftsklimaindex für November – und er entscheidet mit darüber, ob der Markt die nächsten EZB-Zinserhöhungen eher früher oder später einpreist.
Bundesanleihen: ifo-Index um 10:30 Uhr, Zehnjährige bei 3,26 Prozent – bewegt die Konjunktur den Bund?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt am Dienstagvormittag bei 3,26 Prozent, der Schatz bei 3,07 Prozent. Heute um 10:30 Uhr kommt der ifo-Geschäftsklimaindex – was er für die Bundesanleihen und die EZB-Zinserwartungen bedeuten kann.
Ein Basispunkt ist ein hundertstel Prozentpunkt: 3,26 Prozent sind also 326 Basispunkte. Die Rendite ist der effektive Jahreszins, den Anleger bis zur Fälligkeit erzielen, wenn sie die Anleihe heute zum Marktpreis kaufen und halten. Sie unterscheidet sich vom Kupon, der festen Verzinsung auf den Nennwert. Steigt der Kurs einer Bundesanleihe, sinkt ihre Rendite – und umgekehrt.
Zinskurve am 24. November
Wie hoch ist die Rendite der Bundesanleihen heute?
Nach den Daten von Trading Economics (Stand 24. November 2026, abgerufen gegen 10:45 Uhr MEZ, ohne Minutenangabe der Quelle) liegt die Rendite der zweijährigen Bundesschatzanweisung bei 3,07 Prozent, die der zehnjährigen Bundesanleihe bei 3,26 Prozent und die der dreißigjährigen bei 3,64 Prozent. Der Abstand zwischen Zehn- und Zweijährigen beträgt damit rund 19 Basispunkte, der zwischen Dreißig- und Zehnjährigen rund 38. Die Kurve ist also im langen Bereich steiler als im kurzen – wer sein Geld länger bindet, bekommt einen Aufschlag, der aber überschaubar bleibt.
|Laufzeit
|Rendite
|Abstand zur Zehnjährigen
|Zwei Jahre (Schatz)
|3,07 %
|–19 Basispunkte
|Zehn Jahre (Bund)
|3,26 %
|–
|Dreißig Jahre
|3,64 %
|+38 Basispunkte
Tageswerte laut Quelle, keine Minutenangabe; Abstände eigene Berechnung. Rundungsunterschiede möglich.
Quelle: Trading Economics (Deutschland 2, 10 und 30 Jahre)
Gegenüber dem Vorjahr liegt die Zehnjährige laut Trading Economics rund 59 Basispunkte höher. Die Spitze vom Herbst, das 17-Jahres-Hoch von 3,65 Prozent, wurde Ende September erreicht. Seitdem haben Anleger Bundesanleihen auch als sicheren Hafen genutzt: Am 20. und 23. November berichtete die Plattform von sinkenden Bund-Renditen im Zuge des KI-Ausverkaufs an den Aktienmärkten.
Heute um 10:30 Uhr
Was misst der ifo-Index – und was erwartet der Markt?
Der ifo-Geschäftsklimaindex fasst die Urteile von rund 9.000 Unternehmen zur aktuellen Lage und zu den Erwartungen der nächsten sechs Monate zusammen. Im Oktober stieg er laut ifo auf 90,2 Punkte nach 89,9 im September. Die Erwartungen verbesserten sich auf 91,6 Punkte, die Lagebeurteilung gab auf 88,8 Punkte nach. In der Industrie bewerteten die Unternehmen erstmals seit mehr als drei Jahren sowohl Lage als auch Erwartungen positiv, im Dienstleistungssektor fiel der Index. Für November rechnet Trading Economics im Konsens mit 90,5 Punkten.
Der November-Wert lag uns bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Wie der Markt auf ifo-Zahlen reagieren kann, zeigt der 25. August: Damals fiel der Index besser aus als erwartet, der Euro-Bund-Future gab laut dpa-AFX um 0,04 Prozent auf 123,78 Punkte nach, die Rendite der Zehnjährigen lag bei 3,26 Prozent. Die Logik dahinter: Bessere Konjunkturdaten stützen Zinserhöhungen der EZB, schwächere sprechen für weniger Straffung. Die Reaktion fällt bei ifo-Zahlen meist moderat aus, weil EZB und Inflation den Bund stärker steuern.
Geldpolitik
Wie viel EZB-Zinserhöhung steckt schon in der Bund-Rendite?
Die EZB hat ihre Sätze am 29. Oktober unverändert gelassen: Einlagensatz 2,50 Prozent, Hauptrefinanzierungssatz 2,65 Prozent, Spitzenrefinanzierungssatz 2,90 Prozent. Die nächste Zinsentscheidung steht laut Trading Economics am 17. Dezember an. Am Markt gilt eine Erhöhung im Dezember als erwartet, bis März 2027 sind nach Angaben der Plattform zwei weitere Schritte um je 25 Basispunkte eingepreist. Die Inflation im Euroraum lag zuletzt beim Doppelten des EZB-Ziels von 2 Prozent.
Dass die zehnjährige Rendite trotzdem unter 3,3 Prozent liegt, hat zwei Gründe. Erstens ist ein Teil der Zinserhöhungen längst im Kurs, der Schatz mit 3,07 Prozent liegt bereits deutlich über dem Einlagensatz von 2,50 Prozent. Zweitens fragen Anleger bei Kursverlusten an den Aktienmärkten Bundesanleihen als sicheren Hafen nach, was die Renditen drückt.
Termine
Welche Termine bewegen den Bund als Nächstes?
|Datum
|Termin
|Bedeutung
|24.11., 10:30 Uhr
|ifo-Geschäftsklima November
|Konsens 90,5 Punkte, Vormonat 90,2
|26.11.
|EZB-Protokoll der Oktober-Sitzung
|Hinweise auf die Zinsdebatte im Rat
|17.12., 13:15 Uhr
|EZB-Zinsentscheidung
|Markt erwartet laut Trading Economics eine Erhöhung
Uhrzeit des ifo-Termins laut ifo-Webseite; Trading Economics nennt abweichend 09:00 GMT.
Quelle: ifo, Trading Economics (Kalender)
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Was ist die aktuelle Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Am Vormittag des 24. November 2026 liegt sie laut Trading Economics bei 3,26 Prozent, nach 3,28 Prozent am Vortag.
Warum fällt die Rendite, wenn der Kurs der Bundesanleihe steigt? Der Kupon ist fest. Zahlt ein Anleger mehr als den Nennwert, verteilt sich dieselbe Zinszahlung auf einen höheren Einsatz, die effektive Verzinsung sinkt.
Was ist der Unterschied zwischen Schatz und Bund? Schatz-Anleihen laufen etwa zwei Jahre, Bundesanleihen in der Regel bis zu 30 Jahre. Der Bund gilt im Euroraum als Referenz für die Rendite sicherer Staatsanleihen.
Warum interessiert die Bundesanleihen der ifo-Index? Er zeigt, ob die Wirtschaft die Geldpolitik verkraftet und beeinflusst damit die Zinserwartungen, die in den Renditen stecken.
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