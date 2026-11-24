Die EZB hat ihre Sätze am 29. Oktober unverändert gelassen: Einlagensatz 2,50 Prozent, Hauptrefinanzierungssatz 2,65 Prozent, Spitzenrefinanzierungssatz 2,90 Prozent. Die nächste Zinsentscheidung steht laut Trading Economics am 17. Dezember an. Am Markt gilt eine Erhöhung im Dezember als erwartet, bis März 2027 sind nach Angaben der Plattform zwei weitere Schritte um je 25 Basispunkte eingepreist. Die Inflation im Euroraum lag zuletzt beim Doppelten des EZB-Ziels von 2 Prozent.

Dass die zehnjährige Rendite trotzdem unter 3,3 Prozent liegt, hat zwei Gründe. Erstens ist ein Teil der Zinserhöhungen längst im Kurs, der Schatz mit 3,07 Prozent liegt bereits deutlich über dem Einlagensatz von 2,50 Prozent. Zweitens fragen Anleger bei Kursverlusten an den Aktienmärkten Bundesanleihen als sicheren Hafen nach, was die Renditen drückt.