Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Donnerstagmorgen bei 3,25 Prozent, der Euro-Bund-Future bei 123,19 Punkten (dpa-AFX, 09:33 Uhr MEZ). Dann kam das Protokoll: Die EZB-Konten der Oktober-Sitzung zeigen laut Dow Jones Newswires (13:55 Uhr MEZ), dass eine große Zahl von Ratsmitgliedern für eine Zinserhöhung hätte stimmen können. Für Bundesanleihen ist das mehr als eine Fußnote: Es beantwortet die Frage, ob der Dezember-Schritt Konsens ist oder Wunschdenken des Marktes.
Bundesanleihen: EZB-Protokoll stützt die Zinserhöhung im Dezember – wie viel ist in der Rendite von 3,25 Prozent schon eingepreist?
Das EZB-Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, wie nah der Rat einer weiteren Zinserhöhung war. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Morgen bei 3,25 Prozent, der Markt rechnet laut Dow Jones zu über 90 Prozent mit einem Schritt am 17. Dezember. Was das für Bundesanleihen, Sparer und Kreditnehmer bedeutet.
Steckbrief
- Papier
- Zehnjährige Bundesanleihe (Benchmark)
- Rendite Vortag-Tief
- 3,21 % (tiefster Stand seit August)
- Nächster EZB-Entscheid
- 17. Dezember 2026
- Protokoll bezieht sich auf
- Sitzung vom 28./29. Oktober 2026
- US-Anleihemarkt
- Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen
Stand: 26.11.2026, Renditestand der Morgenmeldung; für die Zeit nach der Protokoll-Veröffentlichung liegt kein belastbarer Stand vor
Der Terminmarkt hat sich festgelegt. Die ESTR-Forwards preisen eine Erhöhung um 25 Basispunkte am 17. Dezember zu über 90 Prozent ein, und eine weitere Anhebung wird spätestens bis Juni erwartet (Dow Jones). Der Leitzins steht seit der Anhebung im September bei 2,50 Prozent. Dass die Rendite der Zehnjährigen am Mittwoch trotzdem auf 3,21 Prozent gefallen war, den tiefsten Stand seit August, ist das eigentliche Rätsel dieser Woche: Steigende Leitzinsen und fallende Langfristrenditen gleichzeitig.
EZB-Protokoll
Was steht im EZB-Protokoll zur Zinserhöhung?
Das Protokoll bezieht sich auf die Beratungen am 28. und 29. Oktober. Laut Dow Jones verwies der Rat darauf, dass die seit der September-Sitzung eingegangenen Daten die Argumente für eine weitere Straffung bestätigt hätten. Eine Erhöhung sei notwendig, hieß es sinngemäß. Chefvolkswirt Philip Lane schlug dagegen vor, den Zins wegen erhöhter Unsicherheit zunächst unverändert zu lassen. Die Energieinflation verbreitere sich und werde hartnäckiger, so das Protokoll.
Wichtig ist die Bedingung, die das Gremium für eine Pause nannte: Die Kommunikation müsse klarmachen, dass die weitere Marschrichtung auch ohne feste Vorfestlegung auf eine Erhöhung eindeutig sei. Übersetzt: Wer pausieren will, muss dem Markt sagen, dass die Pause kein Ende des Zinszyklus ist.
Der Rat war näher an der Erhöhung, als der Beschluss aussah
Eine große Zahl von Mitgliedern hätte laut Protokoll schon im Oktober für höhere Zinsen stimmen können. Das nimmt dem Dezember-Termin das Überraschungsmoment.
Energie bleibt der Inflationstreiber
Das Protokoll beschreibt, dass sich die Energieinflation verbreitert und hartnäckiger wird. Das ist der Teil der Teuerung, den die Zentralbank nur indirekt steuern kann.
Die Marktpreisung ist hoch, aber nicht absolut
Über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit lassen Raum für eine Überraschung – in beide Richtungen. Bei Bundesanleihen schlägt vor allem eine abweichende Kommunikation durch, nicht der Schritt selbst.
Warum fällt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe trotz Zinserhöhungen?
Die Rendite einer Anleihe ist nicht der Kupon. Der Kupon ist die feste Verzinsung auf den Nennwert, die Rendite das, was ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit tatsächlich erzielt. Fällt der Kurs, steigt die Rendite, und umgekehrt. Kurzlaufende Papiere wie die Zweijährige folgen dem Leitzins eng. Zehnjährige preisen dagegen auch Wachstum, Inflation und Risikoappetit der kommenden Dekade ein.
Genau darin liegt die Erklärung für das Dreimonatstief: Wenn Anleger mit einer EZB rechnen, die Inflation bekämpft, und zugleich Konjunktur- oder Bewertungssorgen an den Aktienmärkten wachsen, wandert Geld in sichere Staatsanleihen. Der Kurs des Bund-Future steigt, die Rendite sinkt. Die Zinskurve flacht ab, ein Muster, das Anleger häufig als Signal für nachlassendes Wachstum lesen, aber nicht als sichere Prognose.
|Größe
|Stand
|Zeitpunkt
|Leitzins
|2,50 %
|seit September-Anhebung
|Marktpreisung +25 Basispunkte
|über 90 %
|26.11.2026
|Nächster Ratsentscheid
|17. Dezember 2026
|–
|Späteste nächste Erhöhung laut ESTR-Forwards
|Juni 2027
|26.11.2026
|Rendite zehnjährige Bundesanleihe
|3,25 %
|26.11.2026, 09:33 Uhr
|Rendite zehnjährige Bundesanleihe, Vortag-Tief
|3,21 %
|25.11.2026
Nur belegte Angaben. Eine Prognose der Redaktion erfolgt nicht.
Quelle: Dow Jones Newswires (26.11.2026, 13:55 Uhr MEZ), dpa-AFX (26.11.2026, 09:33 Uhr MEZ)
Was bedeutet die EZB-Zinserhöhung für Sparer und Kreditnehmer?
Für Sparer steigen mit dem Leitzins tendenziell die Tagesgeld- und Festgeldsätze. Kreditnehmer, vor allem mit variabel verzinsten Darlehen, spüren die Erhöhung unmittelbar. Baufinanzierungen mit langer Zinsbindung orientieren sich eher an den Renditen langlaufender Staatsanleihen, also an dem Bereich, der zuletzt trotz höherer Leitzinsen gefallen ist. Das erklärt, warum Leitzins und Baukredit nicht im Gleichschritt laufen.
Was Anleger jetzt beobachten können: die EZB-Sitzung am 17. Dezember, die Kommunikation der Ratsmitglieder davor, die Inflationsdaten im Euroraum und die Auktionen der Finanzagentur. Der US-Markt fehlt heute wegen Thanksgiving, was die Handelsvolumina am Nachmittag dünn halten kann.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen und EZB-Zinserhöhung
Wann entscheidet die EZB über die nächste Zinserhöhung? Der nächste Zinsentscheid ist am 17. Dezember 2026 (Dow Jones Newswires).
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Am Donnerstagmorgen lag sie bei 3,25 Prozent (dpa-AFX, 09:33 Uhr MEZ), am Mittwoch war sie zeitweise auf 3,21 Prozent gefallen, den tiefsten Stand seit August.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon bei Bundesanleihen? Der Kupon ist die feste Verzinsung auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Warum sinken Renditen, wenn die EZB die Zinsen anhebt? Langfristige Renditen spiegeln auch Wachstums- und Risikoerwartungen wider. Fluchtbewegungen in sichere Staatsanleihen können sie trotz höherer Leitzinsen drücken.
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