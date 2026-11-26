Das Protokoll bezieht sich auf die Beratungen am 28. und 29. Oktober. Laut Dow Jones verwies der Rat darauf, dass die seit der September-Sitzung eingegangenen Daten die Argumente für eine weitere Straffung bestätigt hätten. Eine Erhöhung sei notwendig, hieß es sinngemäß. Chefvolkswirt Philip Lane schlug dagegen vor, den Zins wegen erhöhter Unsicherheit zunächst unverändert zu lassen. Die Energieinflation verbreitere sich und werde hartnäckiger, so das Protokoll.

Wichtig ist die Bedingung, die das Gremium für eine Pause nannte: Die Kommunikation müsse klarmachen, dass die weitere Marschrichtung auch ohne feste Vorfestlegung auf eine Erhöhung eindeutig sei. Übersetzt: Wer pausieren will, muss dem Markt sagen, dass die Pause kein Ende des Zinszyklus ist.