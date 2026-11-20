Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Freitag, dem 20. November 2026, auf 3,34 Prozent gesunken, der Euro-Bund-Future legte um 0,37 Prozent auf 122,31 Punkte zu. Das ist erstaunlich, denn die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Oktober unerwartet kräftig gestiegen, auf rund 8,1 Prozent über dem Vorjahr. Normalerweise drückt so ein Wert die Anleihekurse. Warum es diesmal anders kam und warum die Helaba die Zinserwartungen an die EZB für übertrieben hält, erklären wir hier.
Bundesanleihen: Erzeugerpreise springen auf plus 8,1 Prozent, doch die Helaba hält die EZB-Zinserwartungen für zu hoch - Wie viel Inflation steckt noch im Bund?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fällt am 20. November auf 3,34 Prozent, der Bund-Future steigt auf 122,31 Punkte. Dabei sind die deutschen Erzeugerpreise im Oktober überraschend stark gestiegen. Die Helaba hält weitere EZB-Zinserhöhungen für zu ehrgeizig eingepreist. Wir ordnen Erzeugerpreise, Zinserwartungen und Bundesanleihen ein.
Rendite Bundesanleihe
Warum fällt die Rendite der Bundesanleihe trotz Preisschub?
Erzeugerpreise messen, was Fabriken und Großhändler für ihre Waren bekommen, Verbraucherpreise, was Haushalte an der Kasse zahlen. Der Weg von der einen zur anderen Zahl dauert oft Monate.
Laut dpa-AFX waren am Freitagvormittag sichere Staatsanleihen gefragt, weil sich die Hoffnung auf eine Stimmungsaufhellung im schwachen Technologiesektor durch den Börsengang von Anthropic nicht erfüllte. Wenn Aktien fallen, fließt Geld in Bundesanleihen, deren Kurse steigen und deren Rendite (die jährliche Verzinsung zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit) sinkt. Dieser Sicherheitseffekt überlagerte am Vormittag die Preisdaten. Die Erzeugerpreise wirken meist verzögert auf die Verbraucherpreise, so dpa-AFX, weshalb Händler sie weniger als unmittelbaren Zinsimpuls lesen.
|Messgröße
|Stand
|Veränderung
|Rendite zehnjährige Bundesanleihe
|3,34%
|rund -7 Bp zum Vortag
|Euro-Bund-Future
|122,31 Punkte
|+0,37%
|Rendite zehnjährige Bundesanleihe, Jahresvergleich
|3,34%
|rund +62 Bp zum Vorjahr
|Jahreshoch (Ende September)
|3,65%
|17-Jahres-Hoch
Rendite und Bund-Future laut dpa-AFX (Ariva, 10:30 Uhr MEZ); Vortag und Jahresveränderung laut Trading Economics (Uhrzeit nicht angegeben), gerundet.
Quelle: dpa-AFX, Trading Economics, Abruf 20.11.2026
Was sagt die Helaba zu den EZB-Zinserwartungen?
Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hält die Erwartungen weiterer EZB-Zinserhöhungen laut dpa-AFX vom 20. November 2026 für zu ambitioniert. Die Inflation im Euroraum sei zwar deutlich zu hoch, dürfte aber im kommenden Jahr zurückgehen, weil Energiepreise niedriger ausfallen und Basiseffekte wirken. Ein Basiseffekt entsteht, wenn ein starker Preissprung aus dem Vorjahr aus der Jahresrate herausfällt; die Teuerungsrate sinkt dann rechnerisch, selbst wenn die Preise nicht fallen. Die Inflationserwartungen seien zudem fest verankert, so die Helaba.
Der Markt sieht es derzeit anders: Für den 17. Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte laut LSEG (über Trading Economics) bei 91 Prozent. Der Einlagesatz der EZB liegt bei 2,5 Prozent, die Inflation im Euroraum bei 4,0 Prozent im Oktober. Das ist die Einschätzung der Helaba, nicht die von aktiencheck.de; Prognosen über Zinsen oder Renditen geben wir nicht ab.
Wie viel Realzins bietet die zehnjährige Bundesanleihe?
Der Realzins ist die Rendite abzüglich der Inflation. Mit 3,34 Prozent liegt die Zehnjährige rechnerisch unter der Euroraum-Inflation von 4,0 Prozent, der Realzins ist also negativ. Das ist eine Momentaufnahme: Die Rendite gilt für zehn Jahre, die Teuerung für den vergangenen Monat. Sinkt die Inflation wie von der Helaba erwartet, würde sich der Realzins rechnerisch verbessern, steigt sie weiter, verschlechtert er sich. Für Sparer, die Bundesanleihen mit Festgeld vergleichen, ist genau diese Spanne der Kern der Frage.
Pipeline-Effekt
Erzeugerpreise wirken verzögert auf Verbraucherpreise. Ein hoher Oktoberwert kann die Inflationsdaten der kommenden Monate beeinflussen.
Sicherer Hafen
Schwache Aktienmärkte lenken Geld in Bundesanleihen und drücken die Rendite, unabhängig von der Inflation.
Zinserwartung
Die Dezember-Zinserhöhung gilt als weitgehend eingepreist; Überraschungen entstehen nur bei abweichenden Daten.
Welche Termine bewegen Bundesanleihen als Nächstes?
Am 25. November steht die nächste Auktion der Finanzagentur an, am 17. Dezember entscheidet die EZB über die Leitzinsen. Dazwischen liegen die nächsten Inflationsdaten für den Euroraum; sie zeigen, ob die Erzeugerpreise bei den Verbrauchern ankommen.
FAQ: Bundesanleihen, Erzeugerpreise und Rendite
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut dpa-AFX lag sie am Vormittag des 20. November 2026 bei 3,34 Prozent.
Was bedeuten hohe Erzeugerpreise für Bundesanleihen? Sie können die Inflation später antreiben und damit Zinserhöhungen wahrscheinlicher machen; kurzfristig bestimmen oft andere Faktoren wie die Aktienmärkte die Kurse.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Wann ist die nächste EZB-Sitzung? Am 17. Dezember 2026.
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