Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hält die Erwartungen weiterer EZB-Zinserhöhungen laut dpa-AFX vom 20. November 2026 für zu ambitioniert. Die Inflation im Euroraum sei zwar deutlich zu hoch, dürfte aber im kommenden Jahr zurückgehen, weil Energiepreise niedriger ausfallen und Basiseffekte wirken. Ein Basiseffekt entsteht, wenn ein starker Preissprung aus dem Vorjahr aus der Jahresrate herausfällt; die Teuerungsrate sinkt dann rechnerisch, selbst wenn die Preise nicht fallen. Die Inflationserwartungen seien zudem fest verankert, so die Helaba.

Der Markt sieht es derzeit anders: Für den 17. Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte laut LSEG (über Trading Economics) bei 91 Prozent. Der Einlagesatz der EZB liegt bei 2,5 Prozent, die Inflation im Euroraum bei 4,0 Prozent im Oktober. Das ist die Einschätzung der Helaba, nicht die von aktiencheck.de; Prognosen über Zinsen oder Renditen geben wir nicht ab.